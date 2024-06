2024 state track and field qualifiers from News-Herald coverage area schools list

May 23—NOTE — The following is a list of state track and field qualifiers from News-Herald coverage area schools only. Individual-event totals count a student-athlete for every individual event in which they qualified.

(THROUGH MAY 26 WITH AT-LARGE QUALIFIERS ADDED)

(* — at-large qualifier)

BOYS

DIVISION I (17 individual event, 5 relays)

Brush: Tyrell Cloud, Sr. (110 hurdles and 300 hurdles), Antonio Heath, Sr. (shot put), 4×400 relay (Yahir Hill, Sr., Tyrell Cloud, Sr., Marshon Jolly, Fr., Trumar Salette, So.)

Chardon: Taman Chokshi, Jr. (3,200), Karl Dietz, Sr. (400), Caleb Hewitt, Jr. (100), 4×400 relay (Matthew Sopchak, Sr., Caleb Hewitt, Jr., Jacob Nieset, Jr., Karl Dietz, Sr.)

Euclid: Lamonte Hamelin, Sr. (100 and 200)

Kenston: Kyle McMahan, Sr. (1,600)

Madison: Bryce Brock, So. (discus and shot put)

Mayfield: Ty Jackson, Sr. (110 hurdles and 300 hurdles)

Mentor: Jaden Russell, Jr. (300 hurdles)

Riverside: Nathan Gaspersic, Sr. (pole vault and 400), John Young, Sr. (800), 4×100 relay (Connor Hackle, Sr., Kyndall McCaleb, So., Jake Lagerstedt, Fr., Colin Borris, So.), 4×200 relay (Jake Lagerstedt, Fr., Kyndall McCaleb, So., Nathan Gaspersic, Sr., Colin Borris, So.)

South: 4×400 relay (Jalien Wiley, Vince Catalano, Benn Wynn, Marqiuse Gregory)

DIVISION II (12 individual event, 3 relays)

Benedictine: Chris Maloney, Jr. (200), Keion Mayberry, Sr. (400*)

Chagrin Falls: Jack Kittle, Sr. (400)

Gilmour: Brayden Green, Sr. (long jump), 4×400 relay (Brendan Christensen, So., Blake Baskin, So., Lars Broberg, Jr., Tim Lee, Sr.)

NDCL: Rob Bonchak, So. (400), Casey McInnerney, Fr. (long jump), 4×400 relay (Colm Matheney, Sr., Brennen Burke, Jr., Rob Bonchak, So., Holden Kajfasz, Sr.)

Perry: Armani Chiappone, Jr. (high jump), Brayden Richards, Sr. (pole vault, 110 hurdles and 300 hurdles), 4×100 relay (Xavier Jackson, Jr., Tristan Sexton, Sr., Dane Pike, So., Brayden Richards, Sr.)

VASJ: Asu Pelima, Sr. (800)

West Geauga: Matthew Dienes, Sr. (1,600*)

DIVISION III

None

GIRLS

DIVISION I (5 individual event, 1 relay)

Chardon: Rae Kawalec, Sr. (3,200), 4×800 relay (Rae Kawalec, Sr., Cate Dawson, Sr., Micah Tager, Fr., Eve Downs, Sr.)

Euclid: Eve Clark, Sr. (200)

Kenston: Sadie Poudevigne, Jr. (high jump and long jump)

Madison: Sienna Sidoti, So. (high jump)

DIVISION II (23 individual event, 8 relays)

Beachwood: Dakota Houston, Sr. (long jump, 100 and 200), Alexandra Kheyfets, So. (3,200), Madison Torbert, Sr. (shot put), 4×100 relay (Ambyr Paul, So., Marley Readance, Fr., Kylie Walters, Sr., Dakota Houston, Sr.)

Beaumont: 4×200 relay* (Kayla Harris, So., Cate Rochester, Sr., Imani Carruthers, Jr., Imyla Holmes, Jr.)

Chagrin Falls: Mila Gresh, Sr. (1,600*), Bella Radomsky, Jr. (400), 4×400 relay (Lilly Stukus, Jr., Riley McClintock, Sr., Mila Gresh, Sr., Bella Radomsky, Jr.), 4×800 relay (Lilly Stukus, Jr., Leah Kler, Sr., Bella Radomsky, Jr., Mila Gresh, Sr.)

Geneva: Caramia Boland, Jr. (long jump), Alyssa Palmisano, Sr. (shot put*)

Gilmour: Mariyah Moore, Sr. (100 and 200), Amy Weybrecht, Sr. (800 and 1,600), 4×100 relay (Lily Detzel, Fr., Mariyah Moore, Sr., Abby Detzel, Jr., Rielyn Jackson, Jr.), 4×200 relay (Lily Detzel, Fr., Rielyn Jackson, Jr., Abby Detzel, Jr., Mariyah Moore, Sr.), 4×400 relay (Grace Kotora, Sr., Rielyn Jackson, Jr., Amy Weybrecht, Sr., Abby Detzel, Jr.)

Hawken: Brielle Collins, Jr. (3,200), Leila Metres, Sr. (200 and 400), Gabrielle Turner, Jr. (shot put)

Kirtland: 4×800 relay* (Ainsley Borthwick, Jr., Izzie Copeland, So., Megan Urbanick, So., Sylvia Vosicky, Jr.)

Lake Catholic: Claire Duricky, Sr. (100 hurdles* and 300 hurdles)

Perry: Marlee Freeman, So. (pole vault), Addy Trefzger, Jr. (pole vault)

West Geauga: Kara Deister, So. (high jump and 100 hurdles)

DIVISION III

None

TOTAL: 57 individual event, 17 relays