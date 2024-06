2024 All-Area Softball: Meet the complete team

Jun. 22—All-Area First Team

Athlete Year PoS. School

Ka'Leah Bellik Jr. SS Danville

Timera Blackburn-Kelley So. P/OF St. Joseph-Ogden

Alex Brown Sr. P/3B Villa Grove

Laila Carr So. C LeRoy

Haley Helm Fr. P/OF Champaign Central

Piper Kiser So. 3B/P Villa Grove

Natalie Loy Jr. 1B LeRoy

Addison Lucht So. SS Milford/Cissna Park

Addy Martinie Sr. SS St. Joseph-Ogden

Ella Myers Sr. SS Bismarck-Henning/Rossville-Alvin

Abby Sabalaskey Sr. P/1B Westville

Ruby Tarr Sr. SS Unity

All-Area Second Team

Athlete Year Pos. School

Maddie Barnes Jr. P/OF Hoopeston Area

Lindy Bates Jr. P/2B Unity

Kayln Cordes Sr. UTIL Villa Grove

Briana Denault Sr. C Watseka

Addison Frick Sr. CF St. Joseph-Ogden

Zoe Goodreau So. P/SS Centennial

Kaitlyn Helm Jr. SS Champaign Central

Lilly Kiesel So. P/DP Westville

Kate Kristensen Sr. C/INF Gibson City-Melvin-Sibley

Emily Mennenga Jr. OF LeRoy

Miriah Powell Sr. SS/P Argenta-Oreana

Kacie Sisk Jr. P/UTIL Arcola

All-Area Honorable Mention

➜ Arcola: Jacey Kessler (Sr., C), Ava Simpson (CF/P).

➜ Argenta-Oreana: Abby Jackson (Sr., P/INF), Gracie Manning (Jr.), Abbey Matthews (Sr., C), Sophia Wicklund (So.).

➜ Armstrong-Potomac: Acasia Gernentz (Jr., P), Tinley Parkerson (So.).

➜ Arthur Christian: Elsie Beever (Fr., P/C), Lillian Beever (So., SS/P), Avery Herschberger (8th, C/SS).

➜ Arthur-Lovington-Atwood-Hammond: Mackenzie Condill (Jr., OF/SS), Layla Deel (Jr., 1B/P), Sophie Monts (Fr., UTIL), Alayna Plank (Jr., 2B/P), Anna Rawlings (So., UTIL), Madison Schweighart (Sr., P/OF).

➜ Bismarck-Henning/Rossville-Alvin: Ava Acton (Jr., C/UTIL), Ella Acton (So., 1B/OF), Raeghan Dickison (Sr., 3B/1B), Gentry Elson (Fr., UTIL), Draycee Nelson (Jr., 2B/CF), Eva Ronto (So., P/UTIL), Emma Shelato (Fr., C/3B).

➜ Blue Ridge: Addison Roos (Fr.), Ellie Schlieper (Jr., P), Cassie Zimmerman (Sr., C).

➜ Centennial: Maiyah Flemons (Jr., UTIL).

➜ Cerro Gordo/Bement: Jessa Cross (Fr.), Jillian Durbin (Fr.), Haylei Simpson (Sr., UTIL).

➜ Champaign Central: Grace Bandy (Fr., C/OF), Maisie Bowers (Jr., 1B/P), Mya de la Cruz (Fr., OF), Tayten Hunter (Sr., OF/P), Molly Kloeppel (Fr., DP/1B).

➜ Clinton: Heidi Humble (Sr.).

➜ Danville: Jaidyn Hardesty (Sr.), Kendall Rannebarger (Jr., P).

➜ Fisher: Jenna Clemmons (Sr., OF), Paige Hott (Jr., INF).

➜ Georgetown-Ridge Farm: Chloe Stephenson (Fr., P), Chloe Winslow (Sr., C/UTIL).

➜ Gibson City-Melvin-Sibley: Brynn Boundy (Sr., OF), Cally Kroon (Sr., INF), Mallory Rosendahl (Jr., P/OF).

➜ Heritage: Faith Latham (So., IF), Isabella Reed (Sr., C/SS).

➜ Hoopeston Area: Jersey Cundiff (Sr.), Aubreyana Inman (Sr.), Addyson Kelnhofer (So.), Macy Warner (Jr., SS).

➜ Iroquois West: Leah Honeycutt (So., CF/2B), Amelia Scharp (So., SS), Aubrey Wagner (Sr., P).

➜ LeRoy: Lauren Bossingham (Sr., OF), Molly Buckles (Sr., OF), Khloe Builta (So., P), Haley Cox (Sr., P/UTIL), Lilly Long (Jr., P).

➜ Mahomet-Seymour: Rio Casillas (Sr., C/3B), Maddie Cortez (Sr., SS), Brooklyn Dyer (Jr., OF), Kalista Granadino (Jr., OF), Ava Henderson (Sr., P/2B), Maddie Logsdon (Jr., 3B/C).

➜ Milford/Cissna Park: Kami Muehling (Fr., P), Abby Storm (Sr., 2B).

➜ Monticello: Isabella Beery (So., 1B), Thea Key (Fr., 2B), Marissa Miller (Sr., C), Cassidee Stoffel (So., P/DP), Sadie Walsh (So., SS), Ali Weidner (Fr., OF).

➜ Oakwood: Samantha Dunavan (Jr.), Gracie Enos (Sr.), Gracie Hanner (So.), Caydence Vermillion (So., P).

➜ Paxton-Buckley-Loda: Mackenzie Swan (Sr.).

➜ Prairie Central: Kyah Creek (So., INF), Rylee Galloway (Jr., OF), Sam Slagel (So., INF).

➜ Rantoul: Lauren Herbert (So.), Reece Morgan (Jr.), Addy Sherrick (Fr.).

➜ Ridgeview/Lexington: Hailey Foote (Fr., INF), Belle Payne (Jr., P), Kenzie Wesson (Sr., UTIL), Makayla Ziegler (Sr., INF).

➜ St. Joseph-Ogden: Halle Brazelton (Sr., 3B), Hayden Dahl (Fr., OF), Chloe Harper (Sr., OF), Emma McKinney (So., C), Grace Osterbur (Jr., 2B), Madison Stevens (Sr., P), Ellie Ward (Sr., 1B).

➜ Salt Fork: Alexa Jamison (Jr.), Macie Russell (Sr.).

➜ Schlarman: Deana Linares (So., P), Irene Rangel (Fr., P/UTIL).

➜ Sullivan: Taylar Mercer (Jr., OF), Aeralyn Thrasher (So., P/INF), J'Nai Webb (So., P/INF), Tabitha Webb (Jr., P/SS).

➜ Tri-County: Shaylun Christenberry (Jr., P/SS).

➜ Tuscola: Ava Boyer (Jr., INF), Kinzie Cleland (Fr., P), Emily Czerwonka (Sr., INF), Zoey Thomason (Sr., INF).

➜ Unity: Jenna Adkins (Jr., C/UTIL), Sophia Beckett (Jr., INF), Danika Eisenmenger (Fr., P/INF), Maegan Rothe (Jr., OF).

➜ Urbana: Kaya Hill (So., 2B), Lizzy Lange (So., P).

➜ Villa Grove: Izzy Dodd (So., SS), Logan Lillard (Sr., 1B), Alison Pangburn (Sr., CF), Chloe Reardon (Sr., C), Ella Schweighart (So., 2B), Hayden Thomas (So., LF).

➜ Watseka: Taylor Chattic (Fr.), Christa Holohan (So., 3B), Abigail Neukomm (So.), Sarah Parsons (Jr., P), Noelle Schroeder (So.).

➜ Westville: Layla Atwood (Fr., P/1B), Laney Cook (So., 3B/C), Lani Gondzur (Jr., SS), Madison Jones (So., OF).