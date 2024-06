2024 All-Area Girls' Track and Field: Meet the complete team

Jun. 13—All-Area First Team

Athlete Year Event(s) School

Nina Brown So. Sprints Centennial

Payton Carter Sr. Pole vault/sprints St. Joseph-Ogden

Ashlyn Denney Jr. Middle distance Unity

Kate Foltz So. Long distance Tuscola

Natalie Hasting Sr. Throws Tuscola

Noelle Hunt Jr. Jumps/sprints Centennial

Addison Lucht So. Long jump/sprints Milford/Cissna Park

Madalyn Marx So. Sprints Mahomet-Seymour

Lia Patterson Jr Hurdles/sprints Tuscola

Emelyn Roberts Fr. Jumps/middle distance Argenta-Oreana

Izzy Roundtree So. Sprints Champaign Central

Jillian Schlittler So. Long jump/sprints Unity

Nickiya Shields Jr. Jumps/hurdles Danville

Erica Woodard Sr. Long distance Unity

All-Area Second Team

Athlete Year Event(s) School

Haley Carlton Sr. Pole vault/sprints Georgetown-RF

Kara Carney Jr. Hurdles/sprints Mahomet-Seymour

Aleigha Garrison Sr. Distance Champaign Central

Ava Jones Fr. Long jump/sprints Unity

Bailey Luebchow Sr. Pole vault/sprints Paxton-Buckley-Loda

Ella McFarland Sr. Jumps BHRA

Ella Miller Jr. Hurdles/triple jump/sprints Westville

Kelsey Moore Sr. Hurdles/sprints Arcola

Taniyah Reynolds So. Sprints Danville

Macie Russell Sr. Middle distance Salt Fork

Lauren Shaw Jr. Throws Unity

Savannah Shumate Sr. Throws Gibson City-Melvin-Sibley

Brooklynn Sweikar Sr. Middle distance Centennial

Rylie Vanausdoll Jr. Jumps/sprints Tuscola

All-Area Honorable Mention

➜ Academy High: Eleanor Laufenberg (Sr., middle distance/sprints/long jump), Sophia Libman (Sr., long distance/middle distance).

➜ Arcola: Jacey Kessler (Sr., sprints/jumps).

➜ Argenta-Oreana: Gabby Laskowski (Jr., jumps).

➜ Armstrong-Potomac: Christine Bailey (Sr., sprints/long jump), Gracie Gordon (Sr., hurdles/high jump/sprints).

➜ Arthur-Lovington-Atwood-Hammond: Ruby Burton (So., sprints/middle distance), Josie Carrillo (So., sprints/middle distance), Morgan Casteel (Fr., middle distance), Alex Clark (So., throws), Skyler Graham (So., sprints), Kimberly Krutsingler (So., middle distance/long distance), Summer Melton (So., sprints/jumps), Grace Romine (So., sprints), Skyler Vorck (Jr., sprints/triple jump).

➜ Bismarck-Henning/Rossville-Alvin: Emily Dice (So., hurdles/sprints), Aubrey Peters (Sr., hurdles/sprints), Aleah Potter (So., middle distance/long distance), Amber-Christine Reed (Sr., sprints/long jump), Nevaeh Scott (So., sprints), Natalie Thomason (So., high jump/sprints).

➜ Blue Ridge: Alissa Edwards (So., jumps/sprints/hurdles), Alexis Winstead (So., sprints).

➜ Centennial: Ruth Duma (Sr., throws), Lidia Feliciana (Jr., throws), Nicole Granger (Jr., middle distance), Flora Louise (So., sprints), Farah Scott (Fr., middle distance/long distance), Alicia Thomas (So., hurdles), Na'Zarah Walker (Fr., sprints), Kaia Westray (Sr., hurdles/sprints).

➜ Cerro Gordo/Bement: Caroline Hill (Sr., sprints/middle distance).

➜ Champaign Central: Audrey Allender (So., pole vault/hurdles), Reese Baumann (So., middle distance), Julia Bilsbury (Jr., sprints/triple jump), Milka Bwandundu (Fr., sprints/hurdles), Sarah Donahoe (So., sprints), Jaylee Elsts (Sr., middle distance), Londyn Grant (Fr., sprints), Makayla Harmon (Sr., sprints), Jalay Jones (Sr., jumps/hurdles), Keely Richmond (Fr., middle distance), Khalia Williams (So., sprints).

➜ Clinton: MaKayla Koeppel (Sr., middle distance/long distance), Abi Moser (So., throws).

➜ Danville: Jada Bell (Fr., throws), Ashanti Conaway (Fr., sprints), Gabriela Huerta (So., high jump/sprints), Da'Sani Lewis (So., sprints), Jhe'Nyi Parker (Fr., sprints).

➜ DeLand-Weldon: Morgan Frye (Sr., throws).

➜ Fisher: Riley Cade (Jr., sprints/discus).

➜ Georgetown-Ridge Farm: Leah Phipps (So., middle distance/long distance/long jump).

➜ Gibson City-Melvin-Sibley: Anna Gooding (Sr., hurdles/middle distance/triple jump), Lilly Lahr (Sr., middle distance/long distance), Sophia Ray (Jr., middle distance), Lily Sizemore (Fr., middle distance).

➜ Heritage: Loran Tate (Jr., triple jump/sprints).

➜ Hoopeston Area: Claire Dixon (Jr., jumps/hurdles/sprints), Vivian Walsh (Sr., high jump/sprints).

➜ Iroquois West: Audrey Griffin (So., high jump), Vivien Griffin (Sr., long jump/sprints).

➜ Judah Christian: Carlina Patterson (Sr., throws).

➜ Mahomet-Seymour: Ava Boyd (Sr., long distance), Chloe Bundren (Jr., middle distance/long distance), Lauren Burr (Sr., sprints/long jump), Emma Frazier (Jr., middle distance), Kelsie Fuoss (Jr., pole vault), Evelyn Hillard (Fr., sprints), Anniston Huff (Fr., sprints/middle distance), Taylor Mills (Fr., middle distance/long distance).

➜ Milford/Cissna Park: Anna McEwen (Sr., sprints/triple jump).

➜ Monticello: Kayden Hogan (Sr., pole vault/hurdles), Taylor Mabry (Fr., middle distance/long distance).

➜ Oakwood: Nikita Taylor (Sr., long jump/sprints), Aubri Elliott (Jr., sprints/hurdles).

➜ Paxton-Buckley-Loda: Maddi DeOrnellas (Fr., middle distance/long distance), Kyla Franckey (Fr., middle distance/long distance), Hallee Johnson (Fr., hurdles/sprints), Audrey McCoy (Fr., middle distance/long distance), Grace McCoy (Jr., middle distance).

➜ Prairie Central: Izabelle Behrends (Sr., hurdles/pole vault/sprints), Carmen Gradberg (Sr., throws).

➜ Rantoul: Aubreyana Thompson (So., hurdles/sprints), Angelle Wrobel (Sr., middle distance/long distance).

➜ Ridgeview/Lexington: Meredith Grunloh (So., sprints/high jump).

➜ St. Joseph-Ogden: Lilly Ahart (Fr., sprints), Iris Davis (Fr., sprints), Katie Ericksen (So., sprints), Savanna Franzen (Jr., middle distance/long distance).

➜ St. Thomas More: Skyler Anderson (Sr., middle distance), Alyson Clements (Jr., sprints).

➜ Salt Fork: Hannah Downing (Fr., hurdles/long jump/sprints), Brylee Filicsky (Fr., throws), Callie Richardson (Fr., middle distance/long distance).

➜ Sullivan: Riane Bear (So., high jump/sprints), Mya Dyer (Fr., sprints/long jump), Kharli Kelly (So., jumps/sprints), Devon Richardson (So., triple jump/sprints).

➜ Tri-County: Carleigh Clifton (Jr., sprints/long jump), Jonika Nickles (Sr., throws).

➜ Tuscola: Kenna Clodfelder (Jr., jumps/sprints), Olivia Wallace (Jr., throws).

➜ Uni High: Nyla Kyles (Sr., shot put/sprints), Lena Miller (So., long jump/sprints).

➜ Unity: Analyse Carter (Sr., throws), Josie Cler (Jr., middle distance), Emily Decker (Jr., middle distance/long distance), Caelyn Kleparski (Sr., pole vault), Camryn Reedy (Jr., middle distance), Emma Swisher (So., sprints), Grace Wherley (Fr., hurdles/middle distance/high jump), Kendal Zerrusen (Fr., pole vault).

➜ Urbana: Samantha Christman (Sr., sprints), Beatrice Ebel (Sr., middle distance), Abigail Fairbanks (Sr., long distance), Jamira Faust (Sr., sprints), Nalaya Portis (Sr., sprints), Syniyah Quenga (Jr., sprints), Sophia Sheyko-Frailey (Fr., middle distance/long jump), Lorelie Yau (Sr., middle distance), Marley Yau (Fr., middle distance).

➜ Villa Grove: Evalice Callison (Fr., high jump/sprints), Baylee Martin (Fr., long jump/sprints).

➜ Watseka: Megan Martin (Jr., throws), Haven Meyer (Sr., sprints/long jump).

➜ Westville: Gwen Bennett (Fr., middle distance/high jump), Maddy Doggett (Fr., sprints), Emma Schluter (So., sprints/middle distance).