2024 Anchorage Mayor's Marathon results

Jun. 23—2024 Mayor's Marathon

Marathon

Men

1. Nate Wellington, Helena, MT 2:45:24, 2. Owen Marcotte, Anchorage, AK 2:47:24, 3. Dariusz Bemben, Gdynia, 2:48:50, 4. William Ingalls, Grand Rapids, MI 2:51:17, 5. Ben Gryski, Eagle River, AK 2:53:19, 6. Andrew Meyers, Simi Valley, CA 2:53:27, 7. Michael Thelander, Portland, OR 2:54:34, 8. Luke Payne, La Grange, KY 2:57:41, 9. Carter Benge, Mars Hill, NC 2:58:00, 10. Joseph Tarango, Jber, AK 2:58:35, 11. Thaddeus Garlatz, Bellingham, WA 3:00:48, 12. Devin Mcdowell, Fairbanks, AK 3:03:38, 13. Brian Svejkosky, Saint Louis, MO 3:05:13, 14. Steven Huppert, New York, NY 3:06:14, 15. Ryan Beberus, Chicago, IL 3:07:29, 16. Blake Lineweaver, Missoula, MT 3:07:52, 17. Chris Schulten, Anchorage, AK 3:08:09, 18. Solomon Geht, Chicago, IL 3:12:04, 19. Jimmy Touhey, Brooklyn, NY 3:12:11, 20. Paul Wells, Plano, TX 3:13:23, 21. Amadeus Semo, Anchorage, AK 3:15:30, 22. Geoffrey Erwin, Anchorage, AK 3:18:40, 23. Joseph Horvick, Chanhassen, MN 3:19:09, 24. Eric Fowler, Okemos, MI 3:19:27, 25. Robert Reese, Huntersville, NC 3:21:55, 26. Max Johnsen, Anchorage, AK 3:23:53, 27. Will Berry, Russellville, AR 3:24:19, 28. Michael Roberts, Dallas, TX 3:25:09, 29. Aaron Zierdt, Monticello, MN 3:25:14, 30. Jeremiah Bartz, Grand Forks, ND 3:25:48, 31. Nathaniel Lackey, Anchorage, AK 3:26:11, 32. Randy Purol, Ortonville, MI 3:26:15, 33. Jaron Coombs, Wasilla, AK 3:26:29, 34. Tyler Mcginley, Reno, NV 3:27:32, 35. Ryan Fleming, Kirkland, WA 3:28:18, 36. Douglas Songer, Dayton, OH 3:29:22, 37. Tore Singstad, Bethel, AK 3:29:53, 38. Marty Conrad, Honolulu, HI 3:30:05, 39. John Timeus, Kent, WA 3:30:45, 40. Connor Flud, Cypress, TX 3:31:39, 41. Ryan Olberding, Anchorage, AK 3:31:44, 42. Matthew Coddington, Chugiak, AK 3:32:14, 43. Riley Fugere, Eagle River, AK 3:32:24, 44. Aaron Hutt, Saint Paul, MN 3:33:55, 45. Brandon Debler, Medicine Hat, AB 3:34:09, 46. Dustin Siddle, Greenville, SC 3:34:18, 47. Subhasish Bhattacharya, Seattle, WA 3:34:20, 48. Matt Wall, Chicago, IL 3:34:24, 49. Ian Parney, Rochester, MN 3:34:45, 50. Juice Holt, Fairbanks, AK 3:36:33, 51. Daniel Matthes, Eagle River, AK 3:37:21, 52. Paul Vargas, Anchorage, AK 3:38:17, 53. Ariel Leon, San Bernardino, CA 3:38:23, 54. Mario Mathieu, playa del carmen, ROO 3:38:42, 55. Patrick Donovan, JberJBER, AK 3:38:52, 56. Maxwell Mingo, West Fargo, ND 3:39:21, 57. Rene Delgado, Dallas, TX 3:39:25, 58. Jason Kassel, Palmer, AK 3:41:07, 59. Geremy Clarion, Bend, OR 3:41:52, 60. Jaepyoung Kim, IrvineI, CA 3:42:04, 61. Chernor A Bah, Mount Laurel, NJ 3:42:44, 62. Bill Hasencamp, Los Angeles, CA 3:42:52, 63. Jose Molina, Anchorage, AK 3:43:19, 64. Dylan Denter, Fairbanks, AK 3:43:20, 65. Jason Victor, Saint Petersburg, FL 3:43:38, 66. Kai Kokesh, Anchorage, AK 3:44:56, 67. Zebulun Morgan, Eagle River, AK 3:45:12, 68. Dariusz Kasperek, Willow Springs, IL 3:46:05, 69. Tim Sorensen, Anchorage, AK 3:46:24, 70. Joseph Lehmann, Jber, AK 3:46:25, 71. Fernando Roman, Seaside, CA 3:47:04, 72. Tafadzwa Muguwe, Roxbury, MA 3:47:31, 73. Carson Chadwick, Anchorage, AK 3:48:15, 74. Stephen Tarleton, Austin, TX 3:48:31, 75. Caleb Scully, Eagle River, AK 3:49:10, 76. Benjamin Mohn, Jber, AK 3:49:28, 77. Eli Zellmer, Girdwood, AK 3:50:10, 78. Chaven Davidson, Anchorage, AK 3:51:25, 79. Lavar Marshall, palmer, AK 3:51:34, 80. Jacob Johnson, Sacramento, CA 3:51:34, 81. Ben Mapes, Atlanta, GA 3:51:40, 82. Travis Palm, AUSTIN, TX 3:51:51, 83. Christian Moore, Anchorage, AK 3:52:01, 84. Jeffrey Hyland, Boca Raton, FL 3:52:44, 85. Jake Janus, Powhatan, VA 3:53:31, 86. Eli Seaver, Anchorage, AK 3:53:33, 87. Madhan Bosemani, Southlake, TX 3:53:35, 88. Funing Zhuo, Woodside, NY 3:54:09, 89. Leon Whitebuffalo, Jber, AK 3:54:13, 90. Tony Covarrubias, Talkeetna, AK 3:55:12, 91. Bill Dorrian, Jacksonville, FL 3:55:24, 92. Dylan Hennessey, Anchorage, AK 3:55:31, 93. Riley Cullinan, Anchorage, AK 3:56:07, 94. John Paul Janus, Powhatan, VA 3:56:17, 95. Carlos Quintero, Wasilla, AK 3:56:17, 96. Andrea Boni, Dayton, OH 3:56:38, 97. Thomas Burke, Delta jct, AK 3:56:39, 98. Justin Andreas, North Pole, AK 3:56:55, 99. Ted Moreno, Santa Ana, CA 3:57:09, 100. Kyle Mcclain, Hardin, KY 3:57:30, 101. Sean Mckenna, San Francisco, CA 3:57:56, 102. Ty Wamsley, Vicksburg, MS 3:58:10, 103. Josh Dechert, Philadelphia, PA 3:58:20, 104. Jared Easter, JBER, AK 3:58:40, 105. Michael Schnell, Elkenroth, RP 3:58:44, 106. Patrick Triana, Anchorage, AK 3:58:52, 107. Stephen Gagnon, Jber, AK 3:59:10, 108. Scott Hadley, Wasilla, AK 3:59:17, 109. Bryan Williams, Jber, AK 3:59:41, 110. Andy Holland, Fairbanks, AK 3:59:53, 111. Dennis Lew, Forest Hills, NY 3:59:53, 112. Luc Clerici, Montréal, QC 4:00:00, 113. Robert Roy, JBER Af, AK 4:00:07, 114. Dimitrios Tsekouras, London, GBN 4:01:36, 115. Richard Hawkins, Broken Arrow, OK 4:02:19, 116. James Kim, Irvine, CA 4:02:57, 117. Tyler Bukowski, Jber, AK 4:02:59, 118. Garrett Dibble, Anchorage, AK 4:03:06, 119. Gordon Mcattee, Palmer, AK 4:03:22, 120. Everett Scott, Anchorage, AK 4:03:43, 121. Jesse Carlstrom, Anchorage, AK 4:03:48, 122. Dean Denter, Eagle River, AK 4:03:51, 123. Stephan Gergilevich, Wasilla, AK 4:04:04, 124. Dylan Gejdos, Medicine Hat, AB 4:05:21, 125. Justin Middleton, Durham, NC 4:05:36, 126. Steve Gerschultz, Huntington Beach, CA 4:05:51, 127. Brandon Norman, Jber, AK 4:05:59, 128. Zachary Wiegand, Denver, CO 4:06:36, 129. Marc Dieterle, Carmel, CA 4:07:03, 130. Connor Ball, Seattle, WA 4:09:05, 131. Joshua Samson, Anchorage, AK 4:09:46, 132. Kyle Coffin, JBER, AK 4:09:54, 133. Sungyong Ban, Chestnut Hill, MA 4:10:21, 134. William Naumann, Anchorage, AK 4:10:34, 135. Cole Falkenstine, Anchorage, AK 4:10:35, 136. Taylor Ufford, Anchorage, AK 4:10:37, 137. Ahmad Hammoud, Miami, FL 4:10:39, 138. Tadeu Guglielmi, São Paulo, 4:10:39, 139. Michael Krause, Wheaton, IL 4:10:56, 140. Peter Shurr, Fairbanks, AK 4:11:31, 141. David Brady, Tucson, AZ 4:11:37, 142. Darell Despojo, Anchorage, AK 4:11:52, 143. Shawn Croissant, Greeley, CO 4:12:22, 144. Jahleel Natta-Haynes, JBER, AK 4:12:33, 145. J. Cash, Baton Rouge, LA 4:14:28, 146. Mike Carpenter, Fort Lauderdale, FL 4:15:00, 147. Ethan Strunk, Blooming Prairie, MN 4:15:17, 148. Brycen Lynch, San Pedro, CA 4:15:21, 149. Larkin Lynch, Anchorage, AK 4:15:21, 150. Jeb Dickson, JBER, AK 4:15:25, 151. Jeremy Reiland, Iowa City, IA 4:15:48, 152. Brodie Wedeking, Girdwood, AK 4:16:02, 153. Skylar Bailey, JBER, AK 4:16:13, 154. Josh Shepard, Fort Collins, CO 4:16:31, 155. Aric Kalynchuk, Washington, DC 4:16:32, 156. Jack Molloy, Eagle River, AK 4:16:35, 157. Josh Penfield, Eagle River, AK 4:16:37, 158. Henry Michener, Eagle River, AK 4:16:37, 159. Dylan Swedish, Eagle River, AK 4:17:03, 160. Haden Petrone, Anchorage, AK 4:17:05, 161. Justin Wagner, Anchorage, AK 4:17:18, 162. Ryan Mckenna, Minneapolis, MN 4:17:28, 163. Travis Thompson, Anchorage, AK 4:17:35, 164. Walker Brown, Los Angeles, CA 4:17:49, 165. Benjamin Beltran, Chicago, IL 4:17:52, 166. Chris Burgess, Anchorage, AK 4:18:06, 167. Matt Villemure, Milford, MI 4:18:11, 168. Noah Evers, Venice, CA 4:18:36, 169. Mark Brady, Anchorage, AK 4:18:42, 170. Taylor Ducharme, Anchorage, AK 4:19:02, 171. Peter Euler, Lansing, KS 4:19:07, 172. Jacob Schmall, Chugiak, AK 4:19:10, 173. Eric Kosman, Anchorage, AK 4:19:28, 174. Sureshkumar Rangasamy, Portsmouth, NH 4:19:42, 175. Nathan Rater, Terrell, NC 4:19:43, 176. Christian Falconer, Murphysboro, IL 4:20:08, 177. Justin Windle, Lutherville Timonium, MD 4:20:15, 178. Zachary Ricketts, Anchorage, AK 4:20:28, 179. Iain Cook, Anchorage, AK 4:21:02, 180. Mason Sale, Anchorage, AK 4:21:08, 181. Eddie Khanthachack, Anchorage, AK 4:21:23, 182. Justin Tabatabai, Gaithersburg, MD 4:21:38, 183. Taylor Reedy, Houston, TX 4:22:05, 184. Jeramie Griffor, Brighton, MI 4:22:11, 185. Sloan Sentell, Austin, TX 4:22:17, 186. Robert Gambogi, Hillsborough, NJ 4:23:25, 187. William Horn, Fairbanks, AK 4:23:48, 188. Peter Svenning, Palm City, FL 4:24:15, 189. Mitchell Corning, Plymouth, MN 4:24:58, 190. Kenneth Cunningham, Palm Coast, FL 4:25:03, 191. Paul Mansour, Wheaton, IL 4:25:15, 192. Mikel Salzetti, Kenai, AK 4:25:54, 193. Dean Engelhaupt, Fairbanks, AK 4:26:05, 194. David Carosella, Rochester, MI 4:26:25, 195. Andrew Bertka, Virginia Beach, VA 4:26:34, 196. Alex Dalesio, Los Gatos, CA 4:26:38, 197. Allin Oberlin, Eagle River, AK 4:27:42, 198. Sam Morris, Seattle, WA 4:27:56, 199. Andrew Goldman, Stow, MA 4:28:21, 200. Patrick Halm, Seattle, WA 4:28:45, 201. Steven Burdick, Osceola, IN 4:29:38, 202. Jonathan Hughes, Anchorage, AK 4:29:42, 203. Maurice Lee Iii, Moore, OK 4:29:44, 204. Allen Chin, Anchorage, AK 4:30:16, 205. David Scott, Fairbanks, AK 4:30:16, 206. Brandon Harlow, Memphis, TN 4:30:50, 207. Kyle Prosser, Jber, AK 4:30:54, 208. Woo Kang, Palatine, IL 4:31:48, 209. Christian Elsholz, Anchorage, AK 4:31:55, 210. Samuel Louie, Belmont, CA 4:32:03, 211. Andrew Mccrea, Anchorage, AK 4:32:31, 212. Mark Lucke, Minnetonka, MN 4:32:41, 213. Dayton Denter, Eagle River, AK 4:32:53, 214. Michael Lombardi, Frisco, TX 4:33:11, 215. Chris Culpepper, Jber, AK 4:33:34, 216. Joseph Coleson, Anchorage, AK 4:33:37, 217. Andrew Hernandez, Anchorage, AK 4:34:15, 218. Jacob Rankin, Seward, AK 4:34:52, 219. Brad Harper, Las Vegas, NV 4:34:59, 220. Dcn.Kevin Blindauer, Park Ridge, IL 4:35:08, 221. Leland Barron, Buffalo, NY 4:35:08, 222. Bob Batzer, Saint Louis, MO 4:35:37, 223. Gavin Strahan, Anchorage, AK 4:35:45, 224. Sean Oconnor, EDWARDSBURG, MI 4:36:18, 225. Kenneth Cunningham, Palm Coast, FL 4:36:26, 226. Fitzgerald Monfiston, Brooklyn, NY 4:37:04, 227. Brad Endres, Wilmington, NC 4:37:14, 228. Panagiotis Tsekouras, LONDON, GBN 4:37:30, 229. Kent Young, Rego Park, NY 4:37:36, 230. Victor Ilie, BRAILA, 4:37:46, 231. Richard Eilers, Madison, WI 4:37:59, 232. Landon Tinsley, Homer, AK 4:38:12, 233. Daniel Delfino, Anchorage, AK 4:38:31, 234. Luke Coverdell, Eagle River, AK 4:38:38, 235. Andrew Chew, San Mateo, CA 4:38:46, 236. Charlie Jacques, Saint George, UT 4:38:52, 237. Jasper Ross, Houston, AK 4:38:58, 238. Trace Conrad, Eagle River, AK 4:39:09, 239. Peter Lucke, Minneapolis, MN 4:39:29, 240. Salvadore Taormina, Sahuarita, AZ 4:40:25, 241. Christopher Miller, Glendale, AZ 4:40:39, 242. Brian Picardat, Wyoming, MI 4:40:48, 243. Brock Buttrey, Palmer, AK 4:41:07, 244. Chris Olsen, Wasillaasilla, AK 4:41:24, 245. Mike Jipping, Anchorage, AK 4:41:37, 246. Zach Martin, Anchorage, AK 4:42:05, 247. Jason Weber, Holmen, WI 4:42:20, 248. Miguel Lara, Eagle River, AK 4:42:52, 249. John Jackson, Frisco, TX 4:42:56, 250. Parker Forstie, Wasilla, AK 4:43:20, 251. Scott Ahrenholz, Minneapolis, MN 4:43:30, 252. Seth Spooner, JBER, AK 4:43:53, 253. Liam Boonstra, Eagle river, AK 4:43:59, 254. Tom Gordon, Portland, OR 4:44:24, 255. Benjamin Maser, Thousand Oaks, CA 4:44:37, 256. Mark Wietbrock, Lake Saint Louis, MO 4:45:21, 257. Noah Stephens, Anchorage, AK 4:45:34, 258. Matthew Donze, Eagle River, AK 4:45:37, 259. Kaz Greene, Alameda, CA 4:45:38, 260. Pablo Munoz, JBER, AK 4:46:23, 261. Scott David, Lewis Center, OH 4:46:32, 262. Tru Ulman, Palmer, AK 4:46:35, 263. Steven Shi, Anchorage, AK 4:47:14, 264. James Mcewen, Kasilof, AK 4:47:20, 265. Marc Blanchette, Phoenix, AZ 4:47:36, 266. Sean Lawler, North Pole, AK 4:47:36, 267. Nicholas Bakke, Jber, AK 4:48:17, 268. Nicholas Runnels, JberJber, AK 4:48:45, 269. Timothy Frederick, Washington, DC 4:48:57, 270. Joshua Caldwell, JBER, AK 4:49:01, 271. David Phillips, Spring Valley, MN 4:49:12, 272. Bill Wilson, New Albany, IN 4:49:35, 273. Eduardo Coccaro, Houston, TX 4:50:04, 274. Michael Vallee, Bristol, RI 4:50:18, 275. Daren Holm, Shelley, ID 4:50:27, 276. Aaron Foye, Eagle River, AK 4:51:24, 277. Mark Jacobs, Atlanta, GA 4:51:51, 278. Daniel Bertka, Virginia Beach, VA 4:52:08, 279. Angel Liera, Jber, AK 4:52:16, 280. Matt Prissel, Fall Creek, WI 4:52:19, 281. Michael Cohen, Buffalo Grove, IL 4:52:45, 282. Scott Curry, Anchorage, AK 4:53:46, 283. Westen Curry, Anchorage, AK 4:53:46, 284. Tyler Taylor, Eagle River, AK 4:54:10, 285. Zack Santee, Anchorage, AK 4:54:18, 286. Alex Seitz, Arlington, VA 4:55:26, 287. Wencheng Sang, Victoria, BC 4:56:07, 288. Matthew Wilson, Eielson Afb, AK 4:56:35, 289. Bernhard Stechauner, Anchorage, AK 4:56:46, 290. Fausto Campanini, Castelletto sopra ticino (no), 4:57:22, 291. Nathanael Roe, Portland, OR 4:57:29, 292. Troy Falk, Lakeland, FL 4:57:31, 293. John Abbott, Roanoke, VA 4:57:33, 294. Cody Paul, Layton, UT 4:57:48, 295. Sam Lebo, Anchorage, AK 4:58:12, 296. Gavin Steinhubl, Glen Rock, NJ 4:58:16, 297. Justin Spivey, Anchorage, AK 4:58:56, 298. Rob Murphy, McLean, VA 4:59:21, 299. Aldrin Torres, Atlanta, GA 4:59:33, 300. William Cook, Brooklyn, NY 4:59:37, 301. Levi Morgan, West Point, NY 5:00:00, 302. Matthew Cloak, Manteca, CA 5:00:10, 303. Michael Turzynski, Hannover, NI 5:00:54, 304. Dustin Sprenger, wasilla, AK 5:01:00, 305. Nicholas Simpson, Jber, AK 5:01:10, 306. Brian Fryer, Hamburg, NJ 5:01:35, 307. Tristan Long, JBER, AK 5:01:37, 308. Joseph Bettencourt, Spring, TX 5:01:49, 309. Matt Shapiro, Culver City, CA 5:02:57, 310. Jacob Withers, Tampa, FL 5:03:11, 311. Josebelo Chong, Stockton, CA 5:03:14, 312. Erich Heinrich, Anchorage, AK 5:03:47, 313. Isaak Wurdock Swift, JBER, AK 5:04:12, 314. Christopher Holmes, Collegeville, PA 5:04:44, 315. Trung Ly, Orange, CA 5:05:25, 316. Lane Inman, Eagle River, AK 5:05:32, 317. Jeremy Payne, Anchorage, AK 5:05:51, 318. John Yu, Los Angeles, CA 5:07:01, 319. Tony Novak, Warwick, NY 5:07:40, 320. Robert Fields, Chugiak, AK 5:08:09, 321. Andrew Newman, Anchorage, AK 5:09:44, 322. Jessper Maquindang, Santa Clarita, CA 5:10:10, 323. Alex Milligan, Greenwood, IN 5:11:36, 324. Chris Layton, Anchorage, AK 5:11:56, 325. Tyler Williamson, Jber, AK 5:12:01, 326. Craig Watson, Baton Rouge, LA 5:12:15, 327. Hunter Casey, JBER, AK 5:12:33, 328. Spencer Alascio, Simpsonville, SC 5:13:30, 329. Doug Cordeau, Seattle, WA 5:13:33, 330. John Rego, Wasilla, AK 5:13:45, 331. Matthew Morris, JBER, AK 5:14:47, 332. Craig Yarmak, Anchorage, AK 5:15:03, 333. Nick Mcclellan, Washington, DC 5:15:34, 334. Randy Velazquez Campos, Jber, AK 5:16:00, 335. Pablo Gutierrez, Jber, AK 5:16:09, 336. Christopher Duncan, Cleveland, OH 5:17:01, 337. Antonio Bernal, Anchorage, AK 5:17:21, 338. Vincent Gordon, JBER, AK 5:17:25, 339. Joe Talty, Tinley Park, IL 5:17:28, 340. Chris Johnson, Ellicott City, MD 5:17:40, 341. Clyde Dickey, Hilton Head Island, SC 5:17:40, 342. Mike Veeder, Earlton, NY 5:18:20, 343. Nathan Jackson, North Pole, AK 5:18:43, 344. Christopher Hannam, Anchorage, AK 5:18:59, 345. Isaiah Brito, JBER, AK 5:19:21, 346. Dominic Demarco, Vienna, VA 5:19:33, 347. Nicholas Gans, Plano, TX 5:19:52, 348. Robert Hansen, Eagle River, AK 5:20:13, 349. Ben Schubbe, Chanhassen, MN 5:20:15, 350. Carter Eaton, Anchorage, AK 5:20:23, 351. Justin Lohmeier, New Albany, MS 5:21:28, 352. Alex Edwards, jber, AK 5:21:48, 353. Nolan Head, JBER, AK 5:22:20, 354. Maciej Czaja, Wrocław, 5:22:30, 355. Matthew Endres, Fond du Lac, WI 5:23:05, 356. Brad Evans, Ann Arbor, MI 5:24:09, 357. Todd Takeno, Anchorage, AK 5:24:20, 358. Ming Yang Kao, Anchorage, AK 5:24:43, 359. Jeffrey Streib, Maryville, TN 5:25:00, 360. Gregory Bennett, Eagle River, AK 5:26:37, 361. Dan Maclean, Anchorage, AK 5:28:25, 362. Chase Seynaeve, Anchorage, AK 5:30:23, 363. Austin Laber, Anchorage, AK 5:30:29, 364. Marc June, Anchorage, AK 5:30:41, 365. Jeremiah Nemeth, Fairbanks, AK 5:30:59, 366. Matt Tunseth, Kenai, AK 5:31:29, 367. Paul Montenegro, Collingswood, NJ 5:32:22, 368. David Cooke, Anchorage, AK 5:33:47, 369. Derek Stott, Wasilla, AK 5:36:18, 370. Jonathan Erickson, Homer, AK 5:37:26, 371. Tshering Sherpa, Lebanon, PA 5:37:31, 372. Daniel Johnston, Anchorage, AK 5:37:31, 373. Tom Mcmanus, Helena, MT 5:38:40, 374. Travion Hargrove, Ft. Wainwright, AK 5:39:43, 375. Mark Paul, Eagle River, AK 5:40:25, 376. Ethan Beauregard, Plano, TX 5:40:48, 377. Seung Lee, Poway, CA 5:42:29, 378. Martin Powers, Tolland, CT 5:42:51, 379. Tommy Mei, Wilton, CT 5:42:56, 380. Christopher Novak, Saint Charles, MO 5:43:52, 381. Chase Lambert, Eagle River, AK 5:44:06, 382. Desmond Corpuz, Anchorage, AK 5:44:27, 383. Adolfo Calvillo, Eagle River, AK 5:45:28, 384. Galen Huber, Plainview, TX 5:46:30, 385. Jun Ulama, Lakeville, MN 5:47:29, 386. Ismael Ortiz, Anchorage, AK 5:47:33, 387. Robb Hunter, Minneapolis, MN 5:47:41, 388. Fitzgerald Ortiz-Luis, Bastrop, TX 5:48:03, 389. Levi S. Aliposa, Chicago, IL 5:48:49, 390. David Jensen, Anchorage, AK 5:49:26, 391. John Norris, Anchorage, AK 5:50:33, 392. Tim Cuttle, Troutman, NC 5:51:18, 393. Mikhael Thomstatter, Port Orange, FL 5:51:45, 394. Stephen Malone, Bourne, MA 5:53:01, 395. Stephen Harper, Houston, TX 5:53:33, 396. Alan Siergiej, Seattle, WA 5:54:43, 397. Stephen Lazzaro, Phoenix, MD 5:57:39, 398. Sam Ross, Phoenix, AZ 5:58:05, 399. Chad Ross, Houston, AK 5:58:05, 400. Delance Wiegele, Pahoa, HI 5:59:29, 401. Brian Fiorino, Mountain View, CA 6:00:34, 402. Paul Waldrop, Ithaca, NY 6:02:10, 403. Arturo Rojas, Katy, TX 6:02:50, 404. Michael Braunstein, Valencia, PA 6:03:06, 405. Daniel Choe, Chicago, IL 6:03:24, 406. Terry Salaices, Las Vegas, NV 6:04:05, 407. Joseph Erickson, Kandiyohi, MN 6:06:04, 408. Daniel Prince, Corbett, OR 6:06:43, 409. Michael Don, Eagle River, AK 6:08:55, 410. Rolf Ebeling, Kirkland, WA 6:11:45, 411. Tom Nugent, Dallas Center, IA 6:13:17, 412. Luke George, Anchorage, AK 6:14:07, 413. Thomas Ball, Anchorage, AK 6:17:18, 414. Jonathan Horn, Los Angeles, CA 6:17:34, 415. Jorge Lee, Union City, NJ 6:18:05, 416. Damian Zamora, Eagle River, AK 6:20:45, 417. Gary Miller, The Colony, TX 6:21:22, 418. Chad Moore, Humble, TX 6:22:29, 419. Mike Oliver, Westmont, IL 6:23:52, 420. John Foster, JBER, AK 6:26:48, 421. Joe George, bayshore, NY 6:29:11, 422. Keath Biggers, Jacksonville, FL 6:31:44, 423. Christopher Jones, Anchorage, AK 6:32:25, 424. John Barnett, Nesconset, NY 6:32:27, 425. Raymundo Quintana, Burnsville, MN 6:33:38, 426. Ryan Bonk, Anchorage, AK 6:34:12, 427. Alex Feria, Columbus, OH 6:35:45, 428. Stuart Thompson, Hanson, MA 6:37:53, 429. Angelo Fiataruolo, Maple Grove, MN 6:38:56, 430. Sean Dodge, Ripon, CA 6:39:16, 431. Jason Huntsinger, Manteca, CA 6:39:18, 432. Levi Townsend, Beech Grove, IN 6:39:31, 433. Hunter Gordon, St Augustine, FL 6:44:46, 434. Ryan Irvine, Shelbyville, KY 6:47:19, 435. Rommel Quinto, Schaumburg, IL 6:53:07, 436. David Roy, Katy, TX 6:53:58, 437. Eugene Scott, Anchorage, AK 6:55:18, 438. Ollie Freeman, Anchorage, AK 7:01:01, 439. Phong Chau, Westminster, CA 7:03:24, 440. Joe Payne, Mulberry, FL 7:05:44, 441. Alejandro Malagon, Elmhurst, NY 7:08:38, 442. Adam Jakubiak, Essexville, MI 7:11:00, 443. Clayton Arterburn, Willow, AK 7:12:34, 444. Tony Suggs, Reno, NV 7:19:52, 445. Keith Bollinger, Bluffdale, UT 7:20:14, 446. Albert Steinbeiser, Altoona, PA 7:20:29, 447. Rhett Brown, Anchorage, AK 7:21:25, 448. Nhi Cai, San Jose, CA 7:25:24, 449. Dylan Hayer, North Pole, AK 8:03:14

Women

1. Elizabeth Arnott-Hill, Chicago, IL 3:04:36, 2. Amanda Cherok, Homer, AK 3:15:46, 3. Colleen Bolling, Anchorage, AK 3:20:57, 4. Abby Stemper, Anchorage, AK 3:21:26, 5. Rya Berrigan, Palmer, AK 3:22:55, 6. Kaelan Dickinson, Anchorage, AK 3:27:34, 7. Lisa Steffes, Hazleton, PA 3:28:24, 8. Naomi Ferrell, Mill Valley, CA 3:28:41, 9. Sarah Freistone, Anchorage, AK 3:31:34, 10. Elizabeth Roedl, Homer, AK 3:35:32, 11. Amy Wolkin, Atlanta, GA 3:35:47, 12. Rachel Kobernuss, North Pole, AK 3:35:52, 13. Kayla Rice, Dayton, OH 3:35:55, 14. Shayla Fitzgerald, Anchorage, AK 3:39:58, 15. Erin Ding, South Barrington, IL 3:40:37, 16. Alliyah Fields, Chugiak, AK 3:40:43, 17. Kathryn Buckley, Phoenix, AZ 3:41:49, 18. Trophe Brandt, Anchorage, AK 3:42:31, 19. Sammie Corning, Plymouth, MN 3:42:57, 20. Sydney Aten, Boston, MA 3:42:57, 21. Rachael Gano, Anchorage, AK 3:43:10, 22. Shelly Ambrose, Bucyrus, KS 3:43:59, 23. Traci Pogue, Beeville, TX 3:44:20, 24. Holly Opatz, San Diego, CA 3:44:22, 25. Emma Corby, Eagle River, AK 3:45:21, 26. Amanda Hoskins, Port Orchard, WA 3:45:45, 27. Christina Marin, Allston, MA 3:46:22, 28. Samantha Johnson, Anchorage, AK 3:46:25, 29. Kailey Reynolds, Uniontown, OH 3:47:28, 30. Laura Schroeder, Madison, WI 3:47:55, 31. Lori Ligouri, Concord, CA 3:48:37, 32. Tracey Li, Bristol, BST 3:49:53, 33. Raluca Mita, Carbondale, IL 3:51:04, 34. Mackenzie Slater, Anchorage, AK 3:51:34, 35. Elizabeth Lampasona, Orland Park, IL 3:54:17, 36. Jaime Gransee, Saint Charles, MN 3:54:38, 37. Andrea Mueller, Athens, WI 3:55:37, 38. Margaret Lohse, Naperville, IL 3:56:07, 39. Erica Blake, Fairbanks, AK 3:56:32, 40. Amy Taylor, Seattle, WA 3:57:09, 41. Trina Nation, Klawock, AK 3:57:18, 42. Karen Clifton, Orland Park, IL 3:57:22, 43. Carol Knez, Concord Twp, OH 3:58:04, 44. Elaine Hassan, Port Washington, NY 3:58:31, 45. Katie Gatica, Palmer, AK 3:59:06, 46. Kim Hooper-Stanley, Bethel, CT 3:59:09, 47. Christina Whitworth, Pahoa, HI 3:59:29, 48. Ulrike Wigger, Warendorf, NW 4:00:10, 49. Michelle Vircks, Grain Valley, MO 4:01:13, 50. Vicky Huang, Mount Laurel, NJ 4:06:04, 51. Laura Mcdonough, Anchorage, AK 4:06:33, 52. Tracy Hixon, Chicago, IL 4:07:43, 53. Stephanie Shepard, Fort Collins, CO 4:08:28, 54. Laura Weiglein, Inver Grove Heights, MN 4:08:39, 55. Sahar Hendabadi, Laguna Hills, CA 4:08:48, 56. Joy Will, Braintree, MA 4:09:53, 57. Jacqueline Beven, Virginia Beach, VA 4:10:04, 58. Heather Parker, Juneau, AK 4:10:23, 59. Kathleen Doyle, Chicago, IL 4:10:36, 60. Stacie Wray, Wasilla, AK 4:11:39, 61. Katherine Szarama, Baltimore, MD 4:13:11, 62. Victoria Frambach, San Francisco, CA 4:13:34, 63. Delia Scott, Anchorage, AK 4:14:22, 64. Emily Weaver, JBER, AK 4:14:56, 65. Zoe Chang, Anchorage, AK 4:15:39, 66. Maria J Cudzich, Orland Park, IL 4:16:50, 67. Maeve Holman, Helena, MT 4:19:57, 68. Tara Hellmer, venice, FL 4:22:46, 69. Francine Hong, Gibsons, BC 4:22:56, 70. Kelly Overduijn, Anchorage, AK 4:22:59, 71. Fang Qian, Seattle, WA 4:24:06, 72. Megan Hintz, Denver, CO 4:24:07, 73. Sarah Lund, Andover, MN 4:24:14, 74. Cheryl Broas, Bronxville, NY 4:25:22, 75. Aizhan Dospayeva, Everett, WA 4:26:12, 76. Lisa Nguyen, West Fargo, ND 4:26:58, 77. Lingling Chen, Santa Clara, CA 4:27:13, 78. Holly Gans, Plano, TX 4:27:48, 79. Jesse Mcanally, Knoxville, TN 4:28:20, 80. Debbie Goldman, Stow, MA 4:28:21, 81. Sondra Stonecipher, Soldotna, AK 4:28:26, 82. Danielle Carlson, Palmer, AK 4:29:23, 83. Jennifer Janus, Powhatan, VA 4:29:51, 84. Sarah Morehouse, Anchorage, AK 4:30:31, 85. Diana Tan, Bruce, 4:30:40, 86. Maren Delap, Orinda, CA 4:31:08, 87. Paula Gazarkiewicz, Chicago, IL 4:31:26, 88. Helen Park, Diamond Bar, CA 4:31:26, 89. Sarah Bannister, Wasilla, AK 4:31:28, 90. Carissa Roper, Madison, WI 4:31:30, 91. Jackie Hodges, Oak Forest, IL 4:31:31, 92. Rebecca Maynard, indianapolis, IN 4:31:46, 93. Jenny Quinto, Schaumburg, IL 4:31:53, 94. Anna Slattery, San Diego, CA 4:32:41, 95. Jessica Cunningham, Boston, MA 4:33:23, 96. Bethany Sissons, Eagle River, AK 4:34:04, 97. Heather Grazzini-Sims, Wayzata, MN 4:34:57, 98. Sarah Pritchard, Las Vegas, NV 4:34:58, 99. Katharine Cuttone, Fresno, CA 4:35:06, 100. Nicole Dalesio, Los Gatos, CA 4:35:21, 101. Andrea Lampasona, Orland Park, IL 4:35:46, 102. Catherine Uschmann, Palmer, AK 4:35:58, 103. Kalyn Horst, Denver, CO 4:36:11, 104. Morgan Fazzini, Lancaster, PA 4:36:20, 105. Esther Jin, La Crescnta, CA 4:37:15, 106. Tracie Sundack, Westport, CT 4:37:23, 107. Carole Curtis, Des Moines, IA 4:37:52, 108. Katy Cook, Anchorage, AK 4:38:12, 109. Erika Riecks, Manchengladbach, NW 4:38:58, 110. Marianne Currie, Smithfield, RI 4:39:20, 111. Gillian King, Tacoma, WA 4:40:20, 112. Abigail David, Lewis Center, OH 4:40:21, 113. Nicole Howe, Maryville, TN 4:40:41, 114. Lisbeth Olsen, Helena, MT 4:41:24, 115. Tress Whitfield, Palmer, AK 4:41:41, 116. Alana Parent, Anchorage, AK 4:42:16, 117. Michaela Kee, Muleshoe, TX 4:42:38, 118. Caroline Kreitzer, Chicago, IL 4:42:41, 119. Shawn Jackson, Frisco, TX 4:42:56, 120. Elena Cassell, Hercules, CA 4:43:08, 121. Holly Ahrenholz, Minneapolis, MN 4:43:28, 122. Catherine Buckley, Norman, OK 4:43:33, 123. Maria Luisa Poso, Huntington Beach, CA 4:43:44, 124. Maggie Potter, Anchorage, AK 4:44:35, 125. Eunice Foss, Fruitland, ID 4:45:39, 126. Dominique Gagne, Phoenix, AZ 4:47:36, 127. Carrie Stanfield, Anchorage, AK 4:48:57, 128. Janeen Hull, Portland, OR 4:48:59, 129. Dana Espindola, Eagle River, AK 4:49:58, 130. Meghan Bailey, Anchorage, AK 4:51:30, 131. Linda Martinez, Dallas, TX 4:51:44, 132. Cecilia Vallee, Bristol, RI 4:51:51, 133. Kathryn Stoker, Norwalk, CT 4:52:49, 134. Rachael Waldrop, Rochester, NY 4:55:01, 135. Cassandra Lane, Eagle River, AK 4:55:19, 136. Heather Jipping, Anchorage, AK 4:55:25, 137. Alicia Rodriguez, Scottsdale, AZ 4:55:30, 138. Regina Parmer, Eagle River, AK 4:55:54, 139. Nicole Ledioyt, Winneconne, WI 4:56:29, 140. Stacy Fisk, Fairbanks, AK 4:56:31, 141. Rachel Hageman, Eagle River, AK 4:56:43, 142. Emily Nielson, Baltimore, MD 4:57:00, 143. Abigail Ferrara, Valdez, AK 4:57:09, 144. Kiah Johnson Mounsey, Portland, OR 4:57:29, 145. Melissa Hunsberger, Boyce, VA 4:58:50, 146. Andrea Morgan, Anchorage, AK 4:58:52, 147. Tabbitha Bailey, Cocoa, FL 4:59:36, 148. Clare Mcconahay, Bloomington, IN 5:00:11, 149. Gretchen Montgomery, Lithia, FL 5:00:13, 150. Maria Fletcher, Fort Lauderdale, FL 5:00:16, 151. Michelle Hoang, Orange, CA 5:00:33, 152. Amy Jo Taormina, Sahuarita, AZ 5:00:42, 153. Ainsley Maclean, Anchorage, AK 5:00:43, 154. Mikala Fulsang, Jber, AK 5:01:26, 155. Madi Brandt, Palmer, AK 5:03:05, 156. Mary Powers, Tolland, CT 5:04:17, 157. Tuyet Smallwood, Anchorage, AK 5:04:52, 158. Kate Storbeck, North Haledon, NJ 5:05:03, 159. Veronica Gutierrez, Jber, AK 5:05:27, 160. Cissy Blanchard, Baton Rouge, LA 5:05:55, 161. Jackie E. Sung, Fullerton, CA 5:07:04, 162. Joung Sook Lim, Glendale, CA 5:07:49, 163. Mimi Morgan, Anchorage, AK 5:08:14, 164. Martha Lew, Forest Hills, NY 5:09:01, 165. Yun Jung Lee, La Mirada, CA 5:10:07, 166. Isabelle Zink, Palmer, AK 5:11:05, 167. Anne Zink, Palmer, AK 5:11:06, 168. Amber Rinella, Palmer, AK 5:11:17, 169. Mariana Villalabeitia, Dallas, TX 5:12:03, 170. Melanie Rivers, JbeR, AK 5:12:07, 171. Cynthia Searcy, Atlanta, GA 5:12:20, 172. Samantha Graf, Indianapolis, IN 5:13:21, 173. Krista Moulder, Saint Louis, MO 5:13:23, 174. Megan Nordwig, Greenville, SC 5:13:31, 175. Beth Woodward, Orrville, OH 5:13:38, 176. Kristine Mueller, Estero, FL 5:15:54, 177. Priscilla Marble, Anchorage, AK 5:16:23, 178. Kathryn Paul, Eagle River, AK 5:16:45, 179. Fran Dewan, oak forest, IL 5:17:28, 180. Janet Czajkowski, Oak Forest, IL 5:17:29, 181. Charlene Nidoy, Anchorage, AK 5:17:38, 182. Alexa Veeder, Monticello, MN 5:18:21, 183. Kayla Ocampo, Chandler, AZ 5:19:57, 184. Rachel Stein, Palmer, AK 5:20:03, 185. Morgan Sandhu, Cheney, WA 5:20:57, 186. June Johansen, Anchorage, AK 5:22:16, 187. Clarie Deierhoi-Clark, San Diego, CA 5:24:03, 188. Shannon Rich, San Jose, CA 5:24:29, 189. Bethany Martin, Sacramento, CA 5:24:48, 190. Nichole Kuss, Menasha, WI 5:25:58, 191. Susan Keuma, Wasilla, AK 5:26:07, 192. Sierra Wilder, Portland, OR 5:26:53, 193. Diana Lombardi, Frisco, TX 5:28:28, 194. Ashley Culpepper, Jber, AK 5:29:04, 195. Molly Falconer, Murphysboro, IL 5:31:21, 196. Sabine Kretschek, Anchorage, AK 5:31:49, 197. Kathleen Teuscher, Chardon, OH 5:32:13, 198. Jessie Davis, Anchorage, AK 5:32:38, 199. Lisa Winn, Las Vegas, NV 5:34:46, 200. Nicola Parkinson, Anchorage, AK 5:34:57, 201. Theresa Payne, Mulberry, FL 5:35:39, 202. Hye Kang, Palatine, IL 5:35:45, 203. Laura Desmarais, Mount Kisco, NY 5:36:28, 204. Brittany Shane, Fulshear, TX 5:38:14, 205. Erika Tsang, New York, NY 5:39:36, 206. Kristina Chae, River Vale, NJ 5:39:38, 207. Ansley Dalhstrom, Klawock, AK 5:39:48, 208. Nicole Bare, Bolingbrook, IL 5:42:28, 209. Jamey Reed, Chugiak, AK 5:43:38, 210. Jamie Murphy Soika, Anchorage, AK 5:44:00, 211. Bethany Chadwick, Clearwater, MN 5:44:16, 212. Kristen Hellweg, Des Plaines, IL 5:44:57, 213. Sandee Landon, Hudson, MA 5:47:37, 214. Melissa Gargasz, Dayton, OH 5:47:40, 215. Phillipia Holness, Anchorage, AK 5:50:50, 216. Amanda Bau, Port Orange, FL 5:51:45, 217. Saharra Mckee, Anchorage, AK 5:51:59, 218. Anne Kobbermann, Lenexa, KS 5:52:51, 219. Jacqueline Fields, Seattle, WA 5:54:45, 220. Deidre Hawkins, Broken Arrow, OK 5:56:57, 221. Jana Rugg, Sand Springs, OK 5:57:50, 222. Cathi Nilson, Fairbanks, AK 5:58:02, 223. Penny Wilbanks, Arlington, TX 5:58:48, 224. Amanda Turnbull, Delta Junction, AK 6:00:38, 225. Urooj Siraj, McLean, VA 6:01:45, 226. Tammy Kronebusch, Winona, MN 6:03:08, 227. Sue Neurath, Tucker, GA 6:03:54, 228. Ryanne Vinal, St Augustine, FL 6:05:16, 229. Milan Eisenmayer, Eagle River, AK 6:06:02, 230. Sara Yewon Kim, Tujunga, CA 6:06:40, 231. Candace Jackson, North Pole, AK 6:07:01, 232. Klaire Kobart, Richmond Hill, GA 6:08:01, 233. Avril Waller, Eagle River, AK 6:08:04, 234. Hannah Otten, Eagle River, AK 6:08:55, 235. Jackie Ebert, Chevy Chase, MD 6:11:04, 236. Tamara Hibberd, Kenai, AK 6:11:24, 237. Lindsay Comini, Good Thunder, MN 6:14:07, 238. Michele Owen, Maryville, TN 6:14:26, 239. Isela Ulman, Palmer, AK 6:16:11, 240. Karen L Gardner, Anchorage, AK 6:17:24, 241. Mikayla Murphy, Fort Worth, TX 6:19:12, 242. Shannon Neely-Rusch, Royal Oak, MI 6:19:26, 243. Melissa Shinsato, Anchorage, AK 6:22:35, 244. Victoria Catalan, Oxford, MA 6:26:56, 245. Kolean Nelson, Anchorage, AK 6:29:33, 246. Brandy Head, Anchorage, AK 6:30:03, 247. Olivia Medina, High Springs, FL 6:32:02, 248. Emma Price, Rochester, MN 6:36:29, 249. Delaney Brown, Indianapolis, IN 6:39:30, 250. Danielle Lipsey, Katy, TX 6:40:37, 251. Jamie Rodriguez, Houston, TX 6:40:37, 252. Heather Nerhood, Round Rock, TX 6:41:47, 253. Yvette Hoelyfield, COLUMBUS, OH 6:42:16, 254. Carolyn Irvine, Shelbyville, KY 6:47:19, 255. Whitney Wilkson, Anchorage, AK 6:48:15, 256. Droslyn Suggs, Reno, NV 6:53:24, 257. Jessica Wilkens, San Francisco, CA 6:53:34, 258. Jordan Aboud, anchorage, AK 7:00:31, 259. Sara Mullen, Anchorage, AK 7:01:34, 260. Jamie Kilpatrick, Nichols Hills, OK 7:02:59, 261. Agnes Guerra, Chicago, IL 7:06:45, 262. Shawn Edwards, Moody, TX 7:08:13, 263. Fanny Chu, Sunnyside, NY 7:11:22, 264. Caren Della Cioppa, Palmer, AK 7:15:03, 265. Emily Haider-Hawkinson, Seattle, WA 7:23:39, 266. Tiffany Nguyen, West Linn, OR 7:25:44, 267. Sara Aasand, Anchorage, AK 7:26:56, 268. Lorie Storbeck, Wayne, NJ 7:27:31, 269. Leah Vigoren, Seattle, WA 7:33:27, 270. Lauren Wolfe, Washington, DC 7:47:28

Non-Binary

1. Ryan Guynup, Cacyville, NY 4:31:04; 2. Sarah Modlin, Morgantown, WV 4:40:43

Marathon Relay

1. Relay-Tionship Goals, Anchorage, AK 3:36:41, 2. I Thought We Were Going Bowling, Anchorage, AK 3:38:58, 3. Ward Family, Anchorage, AK 3:45:16, 4. Austin Speed Squad , West Lake Hill, TX 3:50:08, 5. Quads Of Fury, Anchorage, AK 3:54:55, 6. Fitz Flyers, Anchorage, AK 3:59:04, 7. Hot4, Anchorage, AK 4:06:27, 8. 4Runners, Anchorage, AK 4:16:24, 9. Heart And Solers, Anchorage, AK 4:19:04, 10. Friends From Work, Anchorage, AK 4:27:26, 11. Dewan Buns On The Run, Evergreen Park, IL 4:29:12, 12. Baywatch, Anchorage, AK 4:29:15, 13. Southern Vikings, Fayetteville, GA 4:49:52, 14. Ceasefire Now, Houston, TX 5:10:11, 15. Go Get'Um Girlies, Eagle River, AK 5:11:54, 16. She-Wolves, Anchorage, AK 5:12:47, 17. The Running Rulison'S, Garden Grove, CA 5:57:41

Half Marathon

Men

1. Ryan Fox, Nome, AK 1:17:16, 2. Angelo Fiataruolo, Maple Grove, MN 1:18:24, 3. Michael Rabe, Anchorage, AK 1:18:59, 4. Nate Wietbrock, Lake Saint Louis, MO 1:21:39, 5. Logan Elliott, Green Mountain Falls, CO 1:23:46, 6. Brett Abbott, Agawam, MA 1:24:57, 7. Ruben Rhodes, Anchorage, AK 1:25:12, 8. Ronnie Russell, Philadelphia, PA 1:25:17, 9. Ryan Geer, Kane, PA 1:25:35, 10. Aaron Gast, Anchorage, AK 1:27:28, 11. Oliver Rose, Wasilla, AK 1:27:38, 12. David Libiez, Fulshear, TX 1:27:40, 13. Bill Mckillop, Gilbert, AZ 1:27:55, 14. Matthew Dearborn, Eagle River, AK 1:28:22, 15. Jack Mclaughlin, Anchorage, AK 1:28:26, 16. Cory Windsor, Philadelphia, PA 1:28:36, 17. Valentin Doli, San Francisco, CA 1:28:49, 18. David Orsi, Philadelphia, PA 1:28:55, 19. Stefan Jones, Falls Church, VA 1:29:18, 20. Chris Strub, Greenville, SC 1:30:50, 21. Luke Steele, Anchorage, AK 1:31:38, 22. Matt Katzenberger, Burbank, CA 1:32:05, 23. Marcus Walsted, Anchorage, AK 1:32:05, 24. Luke Andersen, Providence, UT 1:32:11, 25. Matthew Carranza, Anchorage, AK 1:34:52, 26. Xavier Grivel, Stanford, CA 1:35:11, 27. Jacob Miller, Seattle, WA 1:35:16, 28. Cameron Nguyen, Austin, TX 1:35:32, 29. Andrew Sandefur, Philadelphia, PA 1:35:49, 30. Lucas Parsley, Homer, AK 1:35:49, 31. Gjin Cami, Anchorage, AK 1:35:54, 32. Michael Cunningham, Boston, MA 1:36:05, 33. Mark Wing, Chugiak, AK 1:36:13, 34. Josh Counselman, Pittsburgh, PA 1:36:14, 35. Anthony Strickland, Bremerton, WA 1:36:14, 36. Paul Serreyn, Lakeville, MN 1:36:25, 37. Weston Dall, Fort Collins, CO 1:36:31, 38. Aaron Wilensky, Los Angeles, CA 1:36:47, 39. Luis Felipe Garcia Rubio, Stanford, CA 1:37:00, 40. Krzysztof Cymerlik, Avory, 1:37:03, 41. Silas Hartlieb, Anchorage, AK 1:37:31, 42. Michael Ulroan, Anchorage, AK 1:38:00, 43. Todd Brownson, Anchorage, AK 1:38:05, 44. Thane Barta, Janesville, WI 1:38:06, 45. Tom Anderson, Jr, Edgerton, WI 1:38:16, 46. Micah Templin, Anchorage, AK 1:38:21, 47. Ryan Dykstra, Phoenix, AZ 1:38:26, 48. Peter French, Eagle River, AK 1:39:03, 49. Trevor Western, Anchorage, AK 1:39:36, 50. Ulysses Escobar, Anchorage, AK 1:40:06, 51. Luke Martin, Burnley, LAN 1:40:13, 52. Christopher Fields, Cincinnati, OH 1:40:51, 53. Paul Hoskins, Port Orchard, WA 1:40:58, 54. Richard Piwonka, Anchorage, AK 1:41:28, 55. Stan Wharry, Palmer, AK 1:41:30, 56. Brad Hillwig, Anchorage, AK 1:41:37, 57. Gordon Piltz, Anchorage, AK 1:41:38, 58. Jared Martin, Westerville, OH 1:41:38, 59. Yarik Ustymenko, Anchorage, AK 1:41:48, 60. John Desmarais, Mineola, NY 1:42:16, 61. Michael Ortegon, Eagle River, AK 1:42:42, 62. Jeremy Lieb, Anchorage, AK 1:43:23, 63. William Reeves, Southington, CT 1:43:30, 64. Brandon Dannehy, Austin, TX 1:43:43, 65. Thomas Freeman, San Francisco, CA 1:43:44, 66. Brian Nelson, Frankfort, KY 1:43:46, 67. Art Dahlin, Anchorage, AK 1:44:34, 68. Garren Hill, North Richland Hills, TX 1:45:04, 69. Sam Weber, Eagle River, AK 1:45:10, 70. Grant Retamar, Boca Raton, FL 1:45:27, 71. Cody Smith, Livermore, CA 1:45:30, 72. Don Liang, Anchorage, AK 1:45:35, 73. Joel Immaraj, Anchorage, AK 1:46:19, 74. Gabriel J Santiago, Fort Campbell, KY 1:46:27, 75. Carter Lambie, Jber, AK 1:46:29, 76. Scott Jensen, Anchorage, AK 1:46:40, 77. John Clark, Anchorage, AK 1:46:44, 78. Shayne Trimbell, New Bedford, MA 1:47:18, 79. Daniel Newsted, Anchor Point, AK 1:47:19, 80. Peter Kowalski, Anchorage, AK 1:47:19, 81. Jacob Marta, Anchorage, AK 1:47:21, 82. Nicolas Hickman, Anchorage, AK 1:47:22, 83. Christopher Drobnicki, Seattle, WA 1:47:31, 84. Brandon Thompson, London, 1:47:32, 85. Buddy North, Seward, AK 1:47:42, 86. Michael Roberts, Anchorage, AK 1:47:55, 87. Ian Nolan, North Bend, OR 1:48:09, 88. Davis Dunlap, Anchorage, AK 1:48:21, 89. Namory Bagayoko, Anchorage, AK 1:48:23, 90. Evan Mapes, Seattle, WA 1:48:27, 91. Kevin Jensen, Anchorage, AK 1:48:42, 92. Mike Michener, Eagle River, AK 1:49:06, 93. Benny Figgs, Anchorage, AK 1:49:08, 94. Christon Petersen, Anchorage, AK 1:49:11, 95. Charlton Stevens, Eagle River, AK 1:49:16, 96. Michael Wong, Anchorage, AK 1:49:17, 97. Lars Borson-Paine, Murray, UT 1:49:40, 98. Denman Ondelacy, Anchorage, AK 1:49:41, 99. Ben Howe, Anchoragechor, AK 1:49:43, 100. Kevin Quain, Anchrage, AK 1:49:53, 101. Julio Rivera-Lopez, Jber, AK 1:50:09, 102. Ben Kennah, Anchorage, AK 1:50:11, 103. Darnell Turner, Dublin, CA 1:50:11, 104. Brendan Hill, Anchorage, AK 1:50:14, 105. Thomas Beck, Xenia, OH 1:50:18, 106. Ron Patrick, Wentzville, MO 1:50:32, 107. Conner Gransee, Saint Charles, MN 1:50:39, 108. David Wagner, Anchorage, AK 1:51:08, 109. Ben Blair, Clyde, NC 1:51:11, 110. Christian Dykson, Denver, CO 1:51:19, 111. Nathan Hanes, Columbus, OH 1:51:20, 112. Victor Dalesio, Los Gatos, CA 1:51:29, 113. Rob Morgan, Eagle River, AK 1:51:32, 114. Austin Mankouski, Bellevue, WA 1:51:50, 115. Jackson Hirniak, Eagle River, AK 1:51:50, 116. Sean Hoover Sr., Chugiak, AK 1:51:56, 117. Kevin Halm, Charlotte, NC 1:52:15, 118. Robert Nerhood, Round Rock, TX 1:52:29, 119. Glenn Balanza, Barrow, AK 1:52:41, 120. Justin Mroz, Wasilla, AK 1:53:04, 121. Francisco Javier Rojas Huerta, Guadalajara, JAL 1:53:10, 122. Dana Wright, Anchorage, AK 1:53:26, 123. Mark Worrell, Berlin, NJ 1:53:36, 124. Jonathan Guild, Fort wainwright, AK 1:53:45, 125. Jason Wakeman, Durham, NC 1:53:51, 126. David Little, Anchorage, AK 1:53:54, 127. Alberto Rodriguez, Anchorage, AK 1:53:57, 128. Oscar Pinon, Puebla, PUE 1:53:59, 129. Christopher Scates, Westhorpe, SFK 1:54:09, 130. Brian Wing, Chugiak, AK 1:54:19, 131. Colby Habig, Wasilla, AK 1:54:26, 132. John Hassan, Cambridge, MA 1:54:28, 133. Tae Yoon, Anchorage, AK 1:54:31, 134. Brian Pearson, Reno, NV 1:54:33, 135. Paul Harrity, Clifton, VA 1:54:43, 136. Brian Mares, Anchorage, AK 1:55:01, 137. George Roberts, Monkton, MD 1:55:01, 138. Leonardo Herrera, Monterey, CA 1:55:08, 139. Brian Reeves, Southington, CT 1:55:13, 140. Devon Ratliff, Anchorage, AK 1:55:18, 141. Ben Gillen, Seattle, WA 1:55:34, 142. Alec Wilson, Anchorage, AK 1:55:47, 143. Stephen Garcia, Anchorage, AK 1:55:51, 144. Ed Neuhaus, Pittsburgh, PA 1:55:55, 145. Harold Daley, Lakewood, WA 1:56:02, 146. Brian Buscemi, San Diego, CA 1:56:07, 147. Jeremy Alfera, Columbus, OH 1:56:35, 148. Domenic Dirupo, Anchorage, AK 1:56:46, 149. Matt Hassan, Port Washington, NY 1:56:57, 150. Terrance Ware, Knoxville, TN 1:57:03, 151. Alex Martin, Kirkland, WA 1:57:05, 152. Grant Thomas, Eagle River, AK 1:57:22, 153. Drew Gibbs, Seattle, WA 1:57:30, 154. Steven Gehring, Anchorage, AK 1:57:42, 155. Brian Byrd, Washington, DC 1:57:48, 156. Brian Oney, Roanoke, TX 1:58:02, 157. Robbie Huffines, Kiawah Island, SC 1:58:11, 158. Ryan Stewman, Anchorage, AK 1:58:20, 159. Dane Rickertsen, Eagle River, AK 1:58:21, 160. David Wilkinson, Anchorage, AK 1:58:21, 161. Maxwell Smith, Seattle, WA 1:58:22, 162. Baxter Hummel, Newnan, GA 1:58:34, 163. Andy Hummel, Newnan, GA 1:58:35, 164. Nathan Gold, Wasilla, AK 1:58:40, 165. Daniel Volland, Anchorage, AK 1:58:43, 166. Jeffrey Smith, Brighton, MI 1:58:44, 167. Greg Rockers, Wichita, KS 1:58:52, 168. Yokohama, 14 1:58:53, 169. Filip Madzarac, Zagreb, 1:58:57, 170. Gaven Aleshire, Jber, AK 1:59:07, 171. Joseph Kott, Anchorage, AK 1:59:26, 172. Mark Callan, Anoka, MN 1:59:34, 173. Greg Macdonald, Anchorage, AK 1:59:44, 174. Mitch Bennett, Mc Gregor, TX 1:59:45, 175. Bradley Sherman, Lakeville, IN 1:59:51, 176. Christopher Wald, Madison, WI 1:59:59, 177. Garrett Stevens, Brooklyn, NY 2:00:00, 178. Josh Dial, Eagle River, AK 2:00:05, 179. Larry Tews, Soldotna, AK 2:00:14, 180. Brent Rawlins, Tipp City, OH 2:00:14, 181. Tyler O'Neal, North Pole, AK 2:00:15, 182. Benjamin Stewart, Eagle River, AK 2:00:24, 183. Jason Porter, Blacklick, OH 2:00:39, 184. Michael Blue, Seattle, WA 2:00:48, 185. Earl Brammer, Cedar Lake, IN 2:01:14, 186. Stephen Crook, Anchorage, AK 2:01:19, 187. Sam Denison, Anchorage, AK 2:01:20, 188. Sawyer Barta, Anchorage, AK 2:01:32, 189. Jeffrey Ray, Jber, AK 2:01:32, 190. Wylbert Velez, Jber, AK 2:01:34, 191. Christopher Mendez, Renton, WA 2:01:41, 192. Joshua Behm, Anchorage, AK 2:02:01, 193. Matthew Kubik, Anchorage, AK 2:02:13, 194. Rock Liu, Arcadia, CA 2:02:38, 195. Luis Moreno, Chicago, IL 2:02:41, 196. Eric Johnson, Anchorage, AK 2:02:41, 197. Jacob Contreras, Jber, AK 2:03:18, 198. Austin Lavire, Honolulu, HI 2:03:34, 199. Hugh Colocott, Port Washington, NY 2:03:54, 200. Thomas Payes, Long Beach, CA 2:04:02, 201. Jeffrey Green, Anchorage, AK 2:04:07, 202. John Newsam, La Jolla, CA 2:04:07, 203. Choyu Brandon, Anchorage, AK 2:04:12, 204. Bryan Digel, Seattle, WA 2:04:18, 205. Andrew Marsh, Anchorage, AK 2:04:27, 206. Jack Pfeffer, Yakima, WA 2:04:54, 207. Marcus Bolam, Anchorage, AK 2:04:58, 208. Zachary Braum, Palmer, AK 2:05:01, 209. Nicolas Tanchuk, Champaign, IL 2:05:27, 210. Vladimir Dimov, Chicago, IL 2:05:29, 211. Dylan Hanson, Redmond, WA 2:05:32, 212. Xaviour Campbell, Eagle River, AK 2:05:37, 213. Larry Flint, Platte City, MO 2:05:40, 214. Samuel Carles, Fort collins, CO 2:05:43, 215. John Limauro, Whitefish, MT 2:05:46, 216. Adrian Velasco, Anchorage, AK 2:05:48, 217. Nathaniel Goodale, Anchorage, AK 2:05:54, 218. Vijay Janakiraman, Chester Springs, PA 2:05:58, 219. Charles Dykstra, Phoenix, AZ 2:06:20, 220. Robert Lazaneo, Fairfax, VA 2:06:22, 221. Justin Mills, Anchorage, AK 2:06:27, 222. Scott Vircks, Grain Valley, MO 2:06:29, 223. Tim Mapes, Atlanta, GA 2:06:39, 224. John Pollom, Lexington, KY 2:06:48, 225. Aj Gentz, Palmer, AK 2:06:55, 226. Jacob Brunner, Anchorage, AK 2:07:08, 227. Cole Gibbs, Seattle, WA 2:07:12, 228. Steve Rundberg, Nashville, TN 2:07:42, 229. Peter Siloterio, Eagle River, AK 2:07:44, 230. Mohammad Farid, Cary, NC 2:07:54, 231. Eric Benson, Kansas City, MO 2:08:04, 232. Matthew Cancio, Anchorage, AK 2:08:13, 233. Jesse Whitaker, Anchorage, AK 2:08:14, 234. Dominic Griffin, Greenwood Village, CO 2:08:17, 235. Ben Kellie, Anchorage, AK 2:08:31, 236. Brandon Childers, Eagle River, AK 2:08:45, 237. Dennis Stokes, Moreno Valley, CA 2:08:45, 238. Noah Ricco, Clayton, CA 2:08:50, 239. Chip Boyle, Anchorage, AK 2:09:21, 240. Marc Adrian Espejo, Anchorage, AK 2:09:26, 241. Christopher Whiddon, Bothell, WA 2:09:28, 242. Taurice Grant, Marshalltown, IA 2:09:30, 243. Robert Nave, Anchorage, AK 2:09:33, 244. Jahmaud Panchoo, San Jose, CA 2:09:36, 245. Tristan Kohutek, Austin, TX 2:09:38, 246. Steve Williams, Minneapolis, MN 2:09:40, 247. Bobby Jefts, Eagle River, AK 2:09:46, 248. Scott Wilson, JBER, AK 2:09:55, 249. Chad Oswald, Bargersville, IN 2:10:21, 250. Charles Knapp, AnchorageAnchorage, AK 2:10:22, 251. Tyler Gransee, Saint Charles, MN 2:10:29, 252. Caleb Munro, Denver, CO 2:10:47, 253. Michael Arner, Jber, AK 2:10:49, 254. Rodrigo Acevedo, Denver, CO 2:10:54, 255. Terrence Kasper, ANCHORAGE, AK 2:10:56, 256. Daniel Crawford, Anchorage, AK 2:11:05, 257. Caleb Krug, Kenai, AK 2:11:08, 258. Esbei Arurang, Anchorage, AK 2:11:21, 259. Tim Merrill, Wasilla, AK 2:11:24, 260. Isaiah Montoya, Anchorage, AK 2:11:34, 261. Alexis Santiago, Anchorage, AK 2:11:41, 262. Tim Bolton, Wasilla, AK 2:11:41, 263. Mark Ricco, Clayton, CA 2:12:01, 264. Demonte Meeks, Anchorage, AK 2:12:10, 265. Matthew Johnson, Anchorage, AK 2:12:28, 266. Rodrigo Rojas Diaz, Katy, TX 2:12:53, 267. Philippe Broat, Montreal, QC 2:13:03, 268. Maciej Cipora, WrocÅ‚aw, 2:13:06, 269. Paul Montes Ii, Chicago, IL 2:13:07, 270. David Lachance, Anchorage, AK 2:13:31, 271. Alexander Von Hafften, Madison, WI 2:14:08, 272. Ian Backes, Charlotte, NC 2:14:10, 273. Steve Butler, Crozier, VA 2:14:13, 274. Bryce Patton, Fort Greely, AK 2:14:28, 275. Jackson Charton, Palmer, AK 2:14:36, 276. Jason Charton, Palmer, AK 2:14:36, 277. Michael Kukuk, Houston, TX 2:14:37, 278. Jigaro Mosely, Anchorage, AK 2:14:39, 279. Landen Perkins, JBER, AK 2:14:40, 280. Emmanuel Braga, Anchorage, AK 2:14:43, 281. Louis Domin, Bloomfield Hills, MI 2:14:47, 282. Daniel Brown, Columbus, OH 2:14:50, 283. Pierre Derycz, Anchorage, AK 2:15:00, 284. Demitri Carranza, Jber, AK 2:15:14, 285. Bill Shimp, Arlington, VA 2:15:29, 286. Stephen Nacco, Danville, IL 2:15:42, 287. Rj Wilson, Columbus, OH 2:16:14, 288. Jesse Ackerson, Anchorage, AK 2:16:14, 289. David Wilson, Columbus, OH 2:16:14, 290. Eric Punjabi, Anchorage, AK 2:16:16, 291. Bill Falsey, Anchorage, AK 2:16:37, 292. Terry Terragna, Sunset Beach, NC 2:16:57, 293. Chuck Sohaskey, Mission Viejo, CA 2:17:05, 294. Mike Sohaskey, Marina Del Rey, CA 2:17:06, 295. Mark Gustafson, Burnaby, BC 2:17:28, 296. Jayden Haumesser, Fort Wainwright, AK 2:17:40, 297. Jeffrey Owens, JBER, AK 2:17:45, 298. Kenneth Felkley, Tempe, AZ 2:17:46, 299. Logan Broderick, Jber, AK 2:18:14, 300. Julian Clynes, South Sound, 2:18:28, 301. Jimmy Rodriguez, Los Angeles, CA 2:18:34, 302. Jaxsen Scott, Ellerslie, GA 2:18:45, 303. James Anderson, San Diego, CA 2:19:04, 304. Bryce Ramler, Eagle River, AK 2:19:07, 305. David Buchwald, Idaho Springs, CO 2:19:31, 306. Sudeep Sastry, Flagstaff, AZ 2:19:56, 307. Alberto Flores, Sierra Madre, CA 2:20:38, 308. Christian Sterzer, Anchorage, AK 2:20:48, 309. Mitchell St Clair, Anchorage, AK 2:20:58, 310. Ryan Wharry, Palmer, AK 2:21:08, 311. Paul Young, Eagle River, AK 2:21:22, 312. Vivek Mehta, Anchorage, AK 2:21:26, 313. Dale Hart, Palmer, AK 2:21:32, 314. Cody Buechner, Anchorage, AK 2:21:34, 315. Joe Gaxiola, Missoula, MT 2:21:40, 316. John Sehi, Philadelphia, PA 2:22:03, 317. Matthew Materese, Saint Petersburg, FL 2:22:06, 318. Baskoro Tejo, Anchorage, AK 2:22:29, 319. Bill Cundiff, Salem, VA 2:22:42, 320. Gregory Roemer, Naples, ME 2:22:44, 321. Jason Dai, Anchorage, AK 2:22:48, 322. Tom Greene, Jber, AK 2:22:49, 323. Hitarth Parmar, Dallas, TX 2:23:08, 324. Steve Spokane, Raleigh, NC 2:23:19, 325. Omar Kocurek, Redmond, WA 2:23:20, 326. Jarod Fox, Winter Garden, FL 2:23:32, 327. Arash Majidi, Laguna Hills, CA 2:23:41, 328. Chucky Williams, Anchorage, AK 2:23:43, 329. Liam George, Buffalo, NY 2:23:48, 330. Raj Choudhury, Anchorage, AK 2:24:00, 331. Oscar Orozco, Lubbock, TX 2:24:14, 332. Vinodkumar Raju, Louisville, KY 2:24:45, 333. Scott Wingate, Auburn, WA 2:24:53, 334. David Chaffin, Anchorage, AK 2:24:58, 335. John Smith, Anchorage, AK 2:26:02, 336. Harmukh Sandhu, Cheney, WA 2:26:58, 337. Tyler Snyder, Anchorage, AK 2:27:09, 338. Chad Kelly, Anchorage, AK 2:27:43, 339. Adam Carron, Chugiak, AK 2:27:48, 340. Richard Chambers, Anchorage, AK 2:27:50, 341. Justin Harris, Anchorage, AK 2:27:53, 342. Andrew Billings, Anchorage, AK 2:28:23, 343. Kody Dyke, Greenwood, MO 2:28:37, 344. Ryan Cushman, Saint Johnsbury, VT 2:28:53, 345. Matthew Cushman, Anchorage, AK 2:28:54, 346. Juan Ortegon, Eagle River, AK 2:29:12, 347. Brian Defoe, Bainbridge Island, WA 2:29:25, 348. Tru Gerhard, Jber, AK 2:29:30, 349. Dennis Duffy, Minneapolis, MN 2:29:48, 350. Blake Beemer, Anchorage, AK 2:29:55, 351. Dave Whitman, Colorado Springs, CO 2:30:32, 352. Daniel Luna Sã¡Nchez, Anchorage, AK 2:30:44, 353. Jim Senour, Lakeville, IN 2:30:51, 354. Travis Myers, Jacksonville, FL 2:30:56, 355. Nazario Luna, Anchorage, AK 2:31:15, 356. J. Aaron Barnes, Anchorage, AK 2:31:28, 357. Robert Kittle, Roswell, GA 2:32:14, 358. Tanner Hughes, Anchorage, AK 2:32:36, 359. Chad Tyson, Jonesboro, GA 2:32:41, 360. Mario Simmons, Arlington, TN 2:32:46, 361. Kevin Nadeau, Marion, IL 2:32:57, 362. Benjiman Jennings, Jber, GA 2:33:04, 363. Michael Padilla, Anchorage, AK 2:33:30, 364. William Grinold, Anchorage, AK 2:33:33, 365. James Alston, Stone Mountain, GA, GA 2:34:58, 366. Paul Ondrusek, Long Beach, CA 2:35:29, 367. Biju Thomas, White Plains, NY 2:35:46, 368. Dan Weathers, Anchorage, AK 2:35:47, 369. Bernd Meisterling-Riecks, Mönchengladbach, NW 2:36:40, 370. Miguel Acosta Loza, Saint Paul, MN 2:36:43, 371. Jeff Gnass, Juneau, AK 2:38:03, 372. Brandon Crumpler, Houston, TX 2:38:46, 373. Nate Harper, Houston, TX 2:38:52, 374. Joel Craft, Anchorage, AK 2:39:35, 375. Paul Flaks, Eagle River, AK 2:39:36, 376. Hunter Johnston, Chicago, IL 2:39:39, 377. Jason Jefferson, Toledo, IA 2:39:45, 378. Kenneth Hammond, Lithonia, GA 2:40:40, 379. Carl Weber, Eagle River, AK 2:40:49, 380. Joseph Kopser, Mount Kisco, NY 2:41:57, 381. Jacob Davis, Mesa, AZ 2:42:41, 382. Brian Shumaker, Anchorage, AK 2:43:02, 383. Shawn Havey, Thousand Oaks, CA 2:43:03, 384. Augusto Guevara, Oak Park, IL 2:44:13, 385. Edward Bernard, Anchorage, AK 2:44:33, 386. Quinn Tracy, Juneau, AK 2:44:40, 387. Payton Whitebreast, Tama, IA 2:45:13, 388. Jamison Davis, Mesa, AZ 2:45:27, 389. Tobias Morgan, Palmer, AK 2:45:35, 390. Andrew Jackson, Eagle River, AK 2:45:37, 391. Donald E. Rolfe, Phoenix, AZ 2:45:47, 392. Kevin Fode, Anchorage, AK 2:46:27, 393. Allen Roberts, Mount Olive, AL 2:46:47, 394. Benjamin Dillow, Palmer, AK 2:46:53, 395. Ferdinand Gorgona, Roseville, CA 2:47:03, 396. Michael Pratt, Aurora, CO 2:47:30, 397. Whayong Yi, Totowa, NJ 2:47:51, 398. Kevin Olson, Lisle, IL 2:47:53, 399. Marvin Barnett, Powder Springs, GA 2:48:34, 400. Tim Justinger, Jber, AK 2:49:07, 401. Scott Bird, Eagle River, AK 2:49:24, 402. Marc Gramazio, San Diego, CA 2:49:24, 403. Charles Harvey, Anchoragen, AK 2:49:39, 404. Dan Stangel, Fort Collins, CO 2:49:54, 405. James Day, West Linn, OR 2:50:15, 406. Jerry Barb, Winchester, VA 2:50:31, 407. Louis Kasser, Anchorage, AK 2:50:32, 408. Allan Barzegar, Burnsville, MN 2:51:10, 409. Brian Henderson, Indianapolis, IN 2:51:23, 410. Anthony Schulke, Elgin, OK 2:53:13, 411. John Dadakis, Jupiter, FL 2:53:45, 412. Aaron Shaw, Santa Fe, NM 2:53:57, 413. Amrinder Singh, Anchorage, AK 2:54:07, 414. Sanjeet Rakwal, Windsor Locks, CT 2:54:30, 415. Kyle Chanski, Chicago, IL 2:55:16, 416. Kai Tiura, Valdez, AK 2:56:39, 417. William Irelan, Lafayette, CO 2:56:43, 418. Dominic Jones, Jber, AK 2:57:24, 419. Nick Huffman, Peoria, IL 2:57:28, 420. Jerry Huffman, Peoria, IL 2:57:30, 421. Jack Riley, Houston, TX 2:57:57, 422. Brendan Delane, Anchorage, AK 2:59:26, 423. Ken Bolingbroke, Redding, CA 3:00:48, 424. Jordan Furnans, Round Rock, TX 3:01:05, 425. Arun Kumar, Cary, NC 3:02:52, 426. Preston Fernandez, Anchorage, AK 3:03:31, 427. Bob Neurath, Tucker, GA 3:04:05, 428. Dennis Askew Ii, Seattle, WA 3:04:20, 429. Antonio Rund, Anchorage, AK 3:04:33, 430. Jorge Diaz, Alpharetta, GA 3:05:18, 431. Glenn Goddard, Anchorage, AK 3:07:49, 432. Jeff Sallee, Sierra Vista, AZ 3:08:05, 433. Piotr Bajda, San Francisco, CA 3:09:51, 434. Weslee Moon, Anchorage, AK 3:09:57, 435. Gregory Jackson, Kingwood, TX 3:11:41, 436. Will Kemp, Anchorage, AK 3:11:56, 437. Zachary Kemp, Anchorage, AK 3:11:56, 438. Tayten Rouse, Anchorage, AK 3:19:02, 439. Daniel Schuerch, Manhattan, KS 3:19:10, 440. Eddie Corral, Cedar City, UT 3:20:57, 441. Adam Knight, Hemet, CA 3:21:29, 442. Darrell Rhoades, Wasilla, AK 3:23:21, 443. Vedhas Patkar, Redmond, WA 3:23:44, 444. Alex Harris, Silver Spring, MD 3:27:42, 445. Gary Walling, Rochester Hills, MI 3:34:49, 446. Dennis Scharinger, Aurora, CO 3:39:39, 447. Brian Miller, Rochester Hills, MI 3:40:03, 448. Jeff Mcpherson, Webster Groves, MO 3:41:55, 449. Gregory Cole, Thousand Oaks, CA 3:42:40, 450. Ricardo Wilson, Yorktown, VA 3:43:23, 451. Walt Louie, Los Angeles, CA 3:43:25, 452. Randy Western, Wasilla, AK 3:50:34, 453. Xander Hill, Chicago, IL 3:52:33, 454. Chandler Ding, South Barrington, IL 3:52:38, 455. Gg Gibbs, Seattle, WA 3:52:58, 456. Michael Hanlon, Culver City, CA 3:53:47, 457. Holden Ritter, Anchorage, AK 3:54:11, 458. Robert Cioppa, New rochelle, NY 3:58:08, 459. Franz Koch, Anchorage, AK 4:16:08, 460. Jim Shannon, Anchorage, AK 4:29:13, 461. Ralph Barrea, Armonk, NY 4:30:12, 462. Eric Ott, Antioch, IL 4:40:39

Women

1. Amy Haas, Columbus, OH 1:21:36, 2. Janessa Dunn, San Antonio, TX 1:24:05, 3. Alison Matthews, Anchorage, AK 1:31:16, 4. Avery Williamson, Anchorage, AK 1:32:50, 5. Sarah Cosgrave, Anchorage, AK 1:33:31, 6. Stephanie Dorr, Illingen, SL 1:34:03, 7. April Nelson, Anchorage, AK 1:35:06, 8. Claire Cashio, Baton Rouge, LA 1:35:35, 9. Rachel Burchill, Anchorage, AK 1:36:56, 10. Camilla Brinchmann-Prosser, Anchorage, AK 1:37:25, 11. Alison Beall, Rockville, MD 1:37:37, 12. Joanne Wakeman, Libertyville, IL 1:37:53, 13. Regina Fiacco, Anchorage, AK 1:38:52, 14. Amber Finlay, Germantown, MD 1:39:09, 15. Lucy Swygman, Girdwood, AK 1:39:52, 16. Megan Dister, Anchorage, AK 1:40:15, 17. Emily Schmieg, Anchorage, AK 1:40:42, 18. Jessica Pahkala, Anchorage, AK 1:41:11, 19. Heather Hassett, Anchorage, AK 1:41:30, 20. Laura Millay, Miami, FL 1:42:34, 21. Aspen Rusciano, Lighthouse Point, FL 1:42:44, 22. Megan Arena, Austin, TX 1:43:43, 23. Terina Noteboom, Anchorage, AK 1:43:48, 24. Amanda Blair, Clyde, NC 1:44:01, 25. Malorie Berry, Russellville, AR 1:44:18, 26. Tracy Serreyn, Lakeville, MN 1:44:46, 27. Maria Lavan, Chardon, OH 1:45:40, 28. Laila Geht, Chicago, IL 1:45:43, 29. Siera Chadwick, Anchorage, AK 1:47:02, 30. Kristin Riall, Anchorage, AK 1:47:03, 31. Grace Weller, Anchorage, AK 1:47:20, 32. Michelle Ren, Newport Coast, CA 1:47:30, 33. Cate Atkins, Anchorage, AK 1:48:01, 34. Dawn Anderson, Anchorage, AK 1:49:03, 35. Heather Peters, Chandler, AZ 1:49:31, 36. Dianne Orr, Anchorage, AK 1:49:56, 37. Ali Kennah, Anchorage, AK 1:50:12, 38. Danielle Stevens, Eagle River, AK 1:50:15, 39. Nialah Ferrer, New York, NY 1:50:56, 40. Susan Bick, Anchorage, AK 1:51:08, 41. Lisa Wegman, anchorage, AK 1:51:28, 42. Shandra Cutsforth, Eagle River, AK 1:51:48, 43. Annie Hines, Bellevue, WA 1:51:50, 44. Celeste Earley, Anchorage, AK 1:52:13, 45. Olivia Pfeifer, Anchorage, AK 1:52:14, 46. Claudia Tio, Anchorage, AK 1:52:21, 47. Meachah Caamano-Moreno, Eagle River, AK 1:52:42, 48. Hannah Toberman, Eagle River, AK 1:53:02, 49. Jessica Jensen, Eagle River, AK 1:53:11, 50. Jessica Obrien, Seal Beach, CA 1:53:19, 51. Kelly Brown, Columbus, OH 1:53:23, 52. Kelsey Clayton, Bigfork, MT 1:53:38, 53. Elizabeth Crookshank, Anchorage, AK 1:53:40, 54. Tiffany Helkenn, Anchorage, AK 1:53:49, 55. Jody Olsen, Anchorage, AK 1:54:08, 56. Amy Western, Anchorage, AK 1:54:13, 57. Danielle Sawtelle, Philadelphia, PA 1:54:48, 58. Minerva Paredes, Sherman, TX 1:55:13, 59. Keri Baker, Anchorage, AK 1:55:27, 60. Marilyn Bost, Anchorage, AK 1:55:29, 61. Valerie Wolfe, Portland, OR 1:55:40, 62. Kelsey Coolidge, Anchorage, AK 1:56:50, 63. Samantha Smith, Atlanta, GA 1:56:57, 64. Bea Huffines, New York, NY 1:57:20, 65. Danielle Blair, Anchorage, AK 1:57:21, 66. Liang Wang, Austin, TX 1:57:26, 67. Rachel Henderson, Anchorage, AK 1:57:36, 68. Sarah Andrus, Franktown, CO 1:57:51, 69. Valerie Fox, Danbury, CT 1:57:52, 70. Katarzyna Cipora, Wrocław, 1:58:04, 71. Laci Page, Anchorage, AK 1:58:05, 72. Michelle Hartzog, Conifer, CO 1:58:11, 73. Madeleine Oakley, Indian, AK 1:58:16, 74. Cora Kerber, Seattle, WA 1:58:23, 75. Priya Patel, Anchorage, AK 1:58:28, 76. Mindy Svoboda, Eagle River, AK 1:58:32, 77. Emma Alfred, warren, RI 1:58:44, 78. Bailey Gamble, Anchorage, AK 1:58:53, 79. Adrienne Pesce, Philadelphia, PA 1:58:56, 80. Annika Gagnon, Palmer, AK 1:59:01, 81. Kristine Beck, Xenia, OH 1:59:05, 82. Susie Balsan, Anchorage, AK 1:59:09, 83. Tera Hunter, Salt Lake City, UT 1:59:11, 84. Peyton Marks, Eagle River, AK 1:59:17, 85. Dana Strager, Anchorage, AK 1:59:25, 86. Rosa Hensley, Anchorage, AK 1:59:29, 87. Nicolette Dent, Anchorage, AK 1:59:41, 88. Ann Marie Miller, Anchorage, AK 1:59:43, 89. Lil Johnson, Anchorage, AK 1:59:43, 90. Olivia Heath, Eagle River, AK 1:59:48, 91. Marie Von Hafften, Anchorage, AK 2:00:09, 92. Emily Brockman, Anchorage, AK 2:00:12, 93. Alex Shannon, Anchorage, AK 2:00:30, 94. Rachel Billiet, Anchorage, AK 2:00:37, 95. Maggie Grinnell, Anchorage, AK 2:00:44, 96. Kalynn O'Neal, North Pole, AK 2:01:03, 97. Paige Koller, Ellerslie, GA 2:01:17, 98. Heidi Breski, Orlando, FL 2:01:32, 99. Sara Johnson, Brighton, MI 2:01:39, 100. Anais Schrader, elk grove, CA 2:01:43, 101. Ellie Hamilton, Barrington, RI 2:01:45, 102. Annie Colloredo, South Hamilton, MA 2:02:00, 103. Rae Hillis, Palmer, AK 2:02:12, 104. Kamarae Morales, Wasilla, AK 2:02:14, 105. Preethi Ramaraj, New York, NY 2:02:27, 106. Aubrey Hess, Palmer, AK 2:02:32, 107. Amber Richardson, Wasilla, AK 2:02:39, 108. Tziporah Lax, Seward, AK 2:03:03, 109. Emily Kokotan, anchorage, AK 2:03:03, 110. Kelly Rawalt, Anchorage, AK 2:03:06, 111. Caitlin Upton, Anchorage, AK 2:03:07, 112. Britta Pihl, Bethel, AK 2:03:07, 113. Britney Walden, Kenai, AK 2:03:35, 114. Carly Scramstad, Winnipeg, MB 2:03:55, 115. Theresa French, Palmer, AK 2:04:11, 116. Megan Peura, Ashburnham, MA 2:04:12, 117. Lorena Sanchez, playa del carmen, ROO 2:04:22, 118. Susan Strunk, Blooming Prairie, MN 2:04:33, 119. Antonia Guzman, Los Angeles, CA 2:04:34, 120. Jennica Siddle, Greenville, SC 2:05:08, 121. Siobhan Cogan, Anchorage, AK 2:05:29, 122. Hayley Hagen, Anchorage, AK 2:05:39, 123. Daihong Chen, Seattle, WA 2:05:47, 124. Erika Eifler, Jber, AK 2:06:03, 125. Kim Armstrong, Anchorage, AK 2:06:06, 126. Neely Reilly, Anchorage, AK 2:06:24, 127. Megan Cloughley, Philadelphia, PA 2:06:26, 128. Mckenna Krey, Anchorage, AK 2:06:37, 129. Carol Halvorson, Wasilla, AK 2:06:47, 130. Briana Dingle, Eagle River, AK 2:06:57, 131. Claire Lamkin, Augusta, GA 2:07:01, 132. Susanne Rosenbaum, Arlington, VA 2:07:20, 133. Heidi Linder, Wasilla, AK 2:07:23, 134. Ashley Franklin, Fairbanks, AK 2:07:25, 135. Nancy Wingate, Anchorage, AK 2:07:37, 136. Amy Hollon, Anchorage, AK 2:07:40, 137. Lisa Huffines, Kiawah Island, SC 2:07:43, 138. Katie Sepkovich, Kings Mills, OH 2:08:03, 139. Anastasia Hains, Redwood City, CA 2:08:12, 140. Jessica Shehab, Novi, MI 2:08:40, 141. Bronte Smith, Anchorage, AK 2:08:46, 142. Maren Wilson, Seattle, WA 2:08:47, 143. Annie Wieland, Seattle, WA 2:08:48, 144. Alison Scribben, ARLINGTON, VA 2:08:53, 145. Tiffany King, Lake Oswego, OR 2:09:04, 146. Whitney Donahue, Eagle River, AK 2:09:06, 147. Jennifer Smith, Waterville Valley, NH 2:09:12, 148. Lauren Foley, Anchorage, AK 2:09:20, 149. Madeleine Richard, Geismar, LA 2:09:31, 150. Margaret Lemere, Minneapolis, MN 2:09:38, 151. Marie Miller, Eagle River, AK 2:09:46, 152. Michelle Hill, AnchorageAnchorage, AK 2:09:47, 153. Kelsie Leanne Rodriguez, Anchorage, AK 2:11:04, 154. Joyce Khann, Anchorage, AK 2:11:05, 155. Lana Roberts, Tama, IA 2:11:16, 156. Lauren Suchan, Anchorage, AK 2:11:18, 157. Tracy Hoffman, Norfolk, VA 2:11:32, 158. Rachel Neu, Frazee, MN 2:11:42, 159. Teresa Hau, Monrovia, CA 2:11:53, 160. Kristina Horton, Anchorage, AK 2:11:54, 161. Amanda Brown, Eagle River, AK 2:12:09, 162. Sloan Taylor, Tulsa, OK 2:12:09, 163. Monica Gaupp, Eagle River, AK 2:12:15, 164. Lindsay Wicker, Willow, AK 2:12:31, 165. Rebecca Horton, Anchorage, AK 2:12:34, 166. Nora Doyle, Chicago, IL 2:12:56, 167. Kira Johannes, Anchorage, AK 2:13:03, 168. Deanna Beck, Anchorage, AK 2:13:20, 169. Clarissa Ray, Jber, AK 2:13:24, 170. Maureen Brown, Flushing, NY 2:13:40, 171. Ana Rojas, Guadalajara, JAL 2:13:53, 172. Kehaulani Backes, Charlotte, NC 2:14:10, 173. Morgan Butler, Crozier, VA 2:14:14, 174. Chelsea Phelps, Anchorage, AK 2:14:24, 175. Kiley Fish, Palmer, AK 2:14:28, 176. Mia Wamsley, Vicksburg, MS 2:14:39, 177. Delaney Burns, Oak Forest, IL 2:14:52, 178. Laura Flores, Wichita, KS 2:15:03, 179. Marissa Smith, Anchorage, AK 2:15:24, 180. April Miranda, Palmer, AK 2:15:29, 181. Michelle Peterson, Palmer, AK 2:15:31, 182. Sarai Lezon, Bloomfield Hills, MI 2:15:32, 183. Stephanie Phillips, Anchorage, AK 2:16:33, 184. Robin Obrien, Rockville, MD 2:16:33, 185. Natalie Davis, Bothell, WA 2:16:43, 186. Brodie Skelton, Eagle River, AK 2:17:00, 187. Madlin Adams-Brady, Jber, AK 2:17:18, 188. Jenna Hickel, Anchorage, AK 2:17:22, 189. Emma Uschmann, Palmer, AK 2:17:28, 190. Sarah Avery-Leaf, Olympia, WA 2:18:17, 191. Crystal Butler, Lithia, FL 2:18:21, 192. Julie Petrella, Cromwell, CT 2:18:22, 193. Alexandra Clynes, South Sound, 2:18:29, 194. Meghan Bang, Wasilla, AK 2:18:47, 195. Rie Takesue, New York, NY 2:18:56, 196. Alex Lewis, Anchorage, AK 2:19:00, 197. Madi Hill, Kodiak, AK 2:19:01, 198. Rosemary Reynolds, Anchorage, AK 2:19:05, 199. Isabel Evans, anchorage, AK 2:19:05, 200. Lilly Patton, Fort Greely, AK 2:19:08, 201. Cate Young, Edina, MN 2:19:16, 202. Barbara Polak, Willow Springs, IL 2:19:19, 203. Emily Marmolejos, Bronx, NY 2:19:33, 204. Amber Thomas, Anchorage, AK 2:19:44, 205. Jaylene Colombie, Anchorage, AK 2:19:57, 206. Hye Rin Crowe, Wasilla, AK 2:20:01, 207. Sage Gaylord, Murfreesboro, TN 2:20:07, 208. Sophie Pouliot, Eagle River, AK 2:20:13, 209. Mackenzie Hawkins, Anchorage, AK 2:20:14, 210. Christina Tacci, Anchorage, AK 2:20:27, 211. Chelsey Veytia, Eagle River, AK 2:20:27, 212. Lizett Flores, La Puente, CA 2:20:37, 213. Jessica Masters, Jber, AK 2:21:04, 214. Tae Voight, Palmer, AK 2:21:11, 215. Heather Zimmie, Anchorage, AK 2:21:22, 216. Rachel Longacre, Chugiak, AK 2:21:26, 217. Tabitha Hart, Palmer, AK 2:21:32, 218. Anne-Marie Mccoy, West Linn, OR 2:21:53, 219. Sharon Adams, Longview, WA 2:21:53, 220. Hollee Mclean, Anchorage, AK 2:21:59, 221. Morgan Seabrook, Summerville, SC 2:22:00, 222. Joslyne Counselman, Pittsburgh, PA 2:22:03, 223. Courtney Domoe, JBER, AK 2:22:04, 224. Brooke Carney, Anchorage, AK 2:22:04, 225. Blythe Brown, Columbus, OH 2:22:23, 226. Christina Peura, Ashburnham, MA 2:22:27, 227. Gigi Jones, Falls Church, VA 2:22:29, 228. Darci Williams, Naples, ME 2:22:44, 229. Carrie Stokes, Moreno Valley, CA 2:22:54, 230. Kenna Rewcastle, Washington, DC 2:23:09, 231. Allie Schoessler, Wasilla, AK 2:23:15, 232. Jennessa Labonte, Eagle River, AK 2:23:21, 233. Gema Mcgrew, Anchorage, AK 2:23:31, 234. Desiree Gill, Anchorage, AK 2:23:36, 235. Sophia George, Buffalo, NY 2:23:48, 236. Kylee Woodward, Newton, UT 2:24:11, 237. Megan Gremillion, Roselle, NJ 2:24:46, 238. Irene Holcomb, Auburn, WA 2:24:55, 239. Adrienne Hall, Anchorage, AK 2:24:56, 240. Katie Mckee, Palmer, AK 2:25:03, 241. Jann Perkins, Herriman, UT 2:25:26, 242. Morgan Thweatt, Eagle River, AK 2:25:27, 243. Linzi Adams-Brady, JBER, AK 2:25:30, 244. Michele Scanlon, Lafayette, CO 2:25:33, 245. Janelle Hames, Sterling, AK 2:25:41, 246. Jessica Vandermyde, Miami, FL 2:26:14, 247. Lillian Tatka, Seattle, WA 2:27:00, 248. Stacey Robinson, Beavercreek, OH 2:27:24, 249. Mayra Suarez, Harbor City, CA 2:27:27, 250. Emma Schmidgall, Redmond, WA 2:27:32, 251. Dena Smith, Blaine, ME 2:27:41, 252. Anna Barnes, anchorage, AK 2:27:42, 253. Ashley Dahlin, Anchorage, AK 2:28:01, 254. Victoria Grant, Jber, AK 2:28:08, 255. Jaquelyn Santiago, Eagle River, AK 2:28:16, 256. Christine Lee, Weehawken, NJ 2:28:26, 257. Kris Kathman, Mission, KS 2:28:42, 258. Jennifer Desideri, San Francisco, CA 2:28:49, 259. Lana Hanson, Bethel, AK 2:28:54, 260. Lisa Haley, Sandpoint, ID 2:29:06, 261. Tess Williams, Anchorage, AK 2:29:11, 262. Rebecca Rice, Bradenton, FL 2:29:15, 263. Koren Razo, Tucson, AZ 2:29:19, 264. Emily Sartain, Denver, CO 2:29:22, 265. Farrell Stoudt, Anchorage, AK 2:29:23, 266. Aimee Mclandsborough, Sanford, NC 2:29:25, 267. Kassidy Bowman, Palmer, AK 2:29:37, 268. Kelly Gast, Minneapolis, MN 2:29:48, 269. Jackie Carney, Anchorage, AK 2:30:15, 270. Catharine Rozema, Colorado Springs, CO 2:30:34, 271. Heather Jensen, Anchorage, AK 2:30:44, 272. Eileen Spezialy, Anchorage, AK 2:30:44, 273. Leslie Beyer, Houston, TX 2:30:49, 274. Gabrielle Montana, Albany, WI 2:30:53, 275. Sandra Williams, Houston, TX 2:31:01, 276. Grace Kirkey, Anchorage, AK 2:31:02, 277. Kathleen Shupenko, Port Matilda, PA 2:31:02, 278. Andi Schweers, Anchorage, AK 2:31:05, 279. Cassandra Primm, Akron, OH 2:31:21, 280. Elizabeth Moe, Denver, CO 2:31:25, 281. Becca Mazur, Anchorage, AK 2:31:25, 282. Grace Nitchman, Anchorage, AK 2:31:27, 283. Erin Hunter, Salt Lake City, UT 2:31:35, 284. Melissa Rowland, Clifton, VA 2:31:38, 285. Megan Lundin, Anchorage, AK 2:31:39, 286. Mckenzie Cranston, Katy, TX 2:31:48, 287. Shannon Navarra, Sagle, ID 2:32:15, 288. Leah Terrill, Yakima, WA 2:32:47, 289. Linda Dogliani, Castelletto sopra ticino (no), 2:33:22, 290. Jean Murray, Rochester, MN 2:33:26, 291. Summer Padilla, Anchorage, AK 2:33:29, 292. Mac Caille Petursson, Anchorage, AK 2:33:35, 293. Alexandria Cardoso, Anchorage, AK 2:33:39, 294. Mary Anna Parker, Eagle River, AK 2:33:40, 295. Aase Morin, Wasilla, AK 2:33:56, 296. Jennifer Webster, North Bend, OR 2:33:58, 297. Sandy Mcdermott, Anchorage, AK 2:34:39, 298. Smruta Koppaka, Flagstaff, AZ 2:34:52, 299. Meagan Key, Helena, MT 2:35:20, 300. Ashley Sherman, Lakeville, IN 2:35:32, 301. Jenny Justinger, Jber, AK 2:35:35, 302. Jenna Krohn, Anchorage, AK 2:35:46, 303. Maggie Park, Irvine, CA 2:35:54, 304. Suhee Oh, Irvine, CA 2:35:54, 305. Yoonjae Lee, Irvine, CA 2:35:54, 306. Jennina Ting, Anchorage, AK 2:35:57, 307. Sylvia Andrus, Franktown, CO 2:36:24, 308. Nez Savala, Overland Park, KS 2:36:45, 309. Marian Steffes, Burtrum, MN 2:37:04, 310. Jennifer Martel, Swansea, MA 2:37:24, 311. Ericka Thomas, Eagle River, AK 2:37:25, 312. Katherina Bang, Anchorage, AK 2:37:37, 313. Rita Arcas, São Paulo, 2:38:17, 314. Kelly Mead, Anchorage, AK 2:38:24, 315. Leslie Heusted, Saint Louis, MO 2:38:30, 316. Shannon Moran, Houston, TX 2:38:48, 317. Jana Desmarais, Mineola, NY 2:38:58, 318. Erin Torgerson, Anchorage, AK 2:39:20, 319. Isabelle Limauro, Whitefish, MT 2:39:31, 320. Nahmi Lasley, Tama, IA 2:39:53, 321. Lingkai Zong, Anchorage, AK 2:39:55, 322. Tiffany Gilly-Forrer, Bowling Green, KY 2:39:57, 323. Loralie Baus, Anchorage, AK 2:40:20, 324. Jessica Mikkelson, Saint Cloud, MN 2:40:25, 325. Rikki Cloos, Anchorage, AK 2:40:43, 326. Jenni Seibel, Wausau, WI 2:40:58, 327. Kristin Oelschlegal, Homer, AK 2:41:27, 328. Judith Kahn Quan, Encino, CA 2:41:33, 329. Joanne Dial, Wye Mills, MD 2:41:43, 330. Julie Padilla, Newport News, VA 2:41:48, 331. Valarie Fitzgerald, Pasadena, MD 2:41:52, 332. Sarah Schuerch, Eagle River, AK 2:41:55, 333. Seviye Sawyer, Fort Richardson, AK 2:42:07, 334. Kelley Roberson, Anchorage, AK 2:42:12, 335. Sarah Bell, Anchorage, AK 2:42:20, 336. Whitney Miller, Anchorage, AK 2:42:26, 337. Ildiko Galambos, Simi Valley, CA 2:42:32, 338. Melissa Bleecker, Minnetonka, MN 2:42:53, 339. Maria Rollins, Anchorage, AK 2:43:02, 340. Lindsay Mahovetz-Myers, Jacksonville, FL 2:43:29, 341. Brittany Farrell, Wauwatosa, WI 2:43:45, 342. Emily Svensen, Summerville, SC 2:43:49, 343. Pam Appleton, Durham, NH 2:44:04, 344. Aditi Munjekar, Redmond, WA 2:44:09, 345. Tanya Barnett, Eagle River, AK 2:44:10, 346. Jennifer Worthington, Overland Park, KS 2:44:12, 347. Jennifer Braum, Palmer, AK 2:44:23, 348. Emily Viebrock, Kansas City, MO 2:44:24, 349. Johnna (Jojo) Terragna, Sunset Beach, NC 2:44:35, 350. Angela Ward, Brookline, MA 2:44:36, 351. Tori Doss, Roanoke, VA 2:44:43, 352. Haley Schmitz, Anchorage, AK 2:44:48, 353. Hannah Greer, Renton, WA 2:44:48, 354. Natalie Tierney, Anchorage, AK 2:44:56, 355. Eleanor Huffines, Anchorage, AK 2:45:02, 356. Angela Stateler, Wichita, KS 2:45:03, 357. Caitlin Palmer, Talkeetna, AK 2:45:03, 358. Sarah Sherwood, Ormond Beach, FL 2:45:18, 359. Marguerite Walker, Vashon Island, WA 2:45:23, 360. Nicole Grant, Vancouver, WA 2:46:08, 361. Shannon Hall, Anchorage, AK 2:46:11, 362. Liz Cothren, Mandeville, LA 2:47:24, 363. Aravinda Reeves, Chicago, IL 2:47:32, 364. Susanne Calvello, Spring Hill, TN 2:47:35, 365. Susan Bell, Kemah, TX 2:47:38, 366. Christina De La Torre, Homer, AK 2:47:39, 367. Rebecca Hollinger, Silver Spring, MD 2:47:39, 368. Shayla Smith, Soldotna, AK 2:48:19, 369. Gina Smith, Soldotna, AK 2:48:20, 370. Lori Furr, Douglasville, GA 2:48:30, 371. Julie Fontes, Ventura, CA 2:48:33, 372. Tini Jacobs, Melbourne, FL 2:48:44, 373. Kimberly Hunter, Laguna Niguel, CA 2:49:39, 374. Nicole Kordik, Jber, AK 2:49:41, 375. Anthea Acosta, Chugiak, AK 2:50:13, 376. Mindy Sutton, Mabank, TX 2:50:17, 377. Jamie Johnston-Eddy, Eagle River, AK 2:50:23, 378. Suzie Barb, Winchester, VA 2:50:29, 379. Kathleen Mills, Anchorage, AK 2:50:32, 380. Cassidy Burns, Oak Forest, IL 2:50:42, 381. Andrea Strecker, Lincoln, NE 2:50:42, 382. Eden George, Eagle River, AK 2:50:44, 383. Sarah Leite, Fairfield, CT 2:50:55, 384. Kenadee Garcia, Anchorage, AK 2:51:05, 385. Avigail Curry, Anchorage, AK 2:51:06, 386. Jennifer Litynski, Burnsville, MN 2:51:13, 387. Jasmine Grika, Saint Paul, MN 2:51:18, 388. Jelisa Phillippi, Moorhead, MN 2:51:21, 389. Glennis Henderson, Anchorage, AK 2:51:24, 390. Jill Sowerwine, Anchorage, AK 2:51:37, 391. Beth East, Gulfport, MS 2:52:03, 392. Toni Swearingen, Anchorage, AK 2:52:12, 393. Sarah Reynolds, Anchorage, AK 2:52:34, 394. Ariana Reynolds, Anchorage, AK 2:52:34, 395. Emily Moore, Darien, IL 2:52:45, 396. Cassandra Nagaoka-Smith, Eagle River, AK 2:52:47, 397. Kesha Clinkscale, Dacula, GA 2:53:08, 398. Carrie Martin, Kirkland, WA 2:53:18, 399. Paula Fergusson, Vienna, VA 2:53:24, 400. Dara Jefferson, Toledo, IA 2:53:28, 401. Sarah Schumacher, Fort Atkinson, WI 2:53:31, 402. Karen Mullis, Memphis, TN 2:54:39, 403. Jennifer Schulke, Elgin, OK 2:54:54, 404. Emily Stone, Brooklyn, NY 2:54:57, 405. Olivia Brown, Indianapolis, IN 2:55:02, 406. Heather Swanson, Soldotna, AK 2:55:14, 407. Veronica Rios, Palmer, AK 2:55:17, 408. Lydia Sink, San Jose, CA 2:55:18, 409. Janet Weiss, Anchorage, AK 2:55:48, 410. Marlene Essert, Anchorage, AK 2:55:54, 411. Michelle Ackerman, Farmingdale, NY 2:55:57, 412. Stacy Bender, Gresham, OR 2:55:58, 413. Bobbi Hafer, Johnsburg, IL 2:56:06, 414. April Oxford, Winter Garden, FL 2:56:41, 415. Melody Paulishak, Lafayette, CO 2:56:43, 416. Sarah Nix, Anchorage, AK 2:56:52, 417. Kathryn Snyder, Carmel, IN 2:57:13, 418. Becka Tait, Matthews, NC 2:57:16, 419. Rochelle Ann Dela Cruz, Taguig City, 2:57:20, 420. Monica Swint, Anchorage, AK 2:57:21, 421. Kristin Knobloch, Peoria, IL 2:57:28, 422. Cheri Huffman, Peoria, IL 2:57:29, 423. Kathy Walton, Richardson, TX 2:57:32, 424. Hunter Cossum, Houston, TX 2:57:56, 425. Stephie Riley, Chicago, IL 2:57:57, 426. Jennifer Maradiaga, Valley Village, CA 2:58:07, 427. Dorothy Hoople, Anchorage, AK 2:58:15, 428. Liza Faulkner, Maineville, OH 2:58:21, 429. Toni Peter, Anchorage, AK 2:58:21, 430. Sarah Fagan, Smithville, OH 2:58:21, 431. Sarah Cortez, Tempe, AZ 2:58:30, 432. Linda Simon, Franklin, IN 2:58:31, 433. Judy Kilpatrick, Grosse Ile, MI 2:58:36, 434. Paula Edmonds, Rutland, MA 2:59:14, 435. Stephany Briceno, JberJBER, AK 2:59:25, 436. Emily Sobczuk, Spokane, WA 2:59:35, 437. Lisa Vance, Spokane, WA 2:59:35, 438. Jennifer Nadeau, Marion, IL 2:59:45, 439. Chelsea Diaz, Alpharetta, GA 3:00:11, 440. Evelyn Portillo, Burbank, CA 3:00:15, 441. Christine Kobeck, Spring, TX 3:00:49, 442. Janine Boyette, Anchorage, AK 3:01:15, 443. Jennifer Willey, Minneapolis, MN 3:01:33, 444. Susan Emmons, Eagle River, AK 3:01:49, 445. Karen Gonne-Harrell, Anchorage, AK 3:02:57, 446. Claire Vanpelt, Anchorage, AK 3:03:21, 447. Teresa Ryan, Durant, IA 3:03:53, 448. Cindy Nacco, Danville, IL 3:03:56, 449. Andrea Digregorio, Seaford, NY 3:04:38, 450. Melinda Erickson, Homer, AK 3:05:03, 451. Angie Jensen, Anchorage, AK 3:05:24, 452. Corrie Hruby, Wasilla, AK 3:05:52, 453. Sonia Amado, Auburn, WA 3:06:11, 454. Connie Manno, Westerville, OH 3:07:05, 455. Cheryl Bales, Spokane, WA 3:07:06, 456. Nicole Wright, Millville, NJ 3:07:08, 457. Melanee Tiura, Valdez, AK 3:07:16, 458. Beth Harsany, Carmel, IN 3:07:17, 459. Laura Vander Molen, Jber, AK 3:07:41, 460. Julianne Heskett, Jber, AK 3:07:42, 461. Jeana Gingery, Slater, IA 3:07:43, 462. Kimberly Hubbard, Anchorage, AK 3:07:47, 463. Koren Griffis, Chardon, OH 3:08:10, 464. Elaine Keating, Lakewood, OH 3:08:11, 465. Sara Morin, Methuen, MA 3:08:29, 466. Kristin Braley, Washington Court House, OH 3:08:41, 467. Deborah Schloff, Canton, MI 3:08:41, 468. Shabana Banfill, Utica, MI 3:08:42, 469. Cristie Ledford, Ferndale, WA 3:08:48, 470. Julia Gambogi, Norristown, PA 3:09:13, 471. Mary Serna, Mountain View, CA 3:09:14, 472. Denise Hagerty, Gainesville, GA 3:09:20, 473. Cristina Macias, Fort Worth, TX 3:09:20, 474. Kristen Masina, Anchorage, AK 3:09:32, 475. Chrystal Marugg, Anchorage, AK 3:09:36, 476. Jamie Rowley, Anchorage, AK 3:09:37, 477. Louise Henderson, Indianapolis, IN 3:09:51, 478. Linda Kruger, Juneau, AK 3:10:02, 479. Jess Ormand, Brooklyn, NY 3:10:31, 480. Kaeleigh Forsyth, Queens, NY 3:10:41, 481. Tori Mercer, Salt Lake City, UT 3:10:43, 482. Starmeshia Jones, Oakland, CA 3:10:44, 483. Connie Gremillion, Vinton, LA 3:11:31, 484. Deanna Simmons, Volo, IL 3:11:33, 485. Jenn!Fer Jackson, Kingwood, TX 3:11:42, 486. Kristinne Daquis, Anchorage, AK 3:11:50, 487. Rachel Kemp, Anchorage, AK 3:12:00, 488. Jennifer Meister, Bella Vista, AR 3:12:16, 489. Candy Alfano, Siloam Springs, AR 3:12:16, 490. Liz Kilpatrick, Grosse Ile, MI 3:12:38, 491. Jane Gnass, Anchorage, AK 3:13:04, 492. Elizabeth Hubbard, Roswell, GA 3:13:17, 493. Kerry Lida, Palmer, AK 3:14:13, 494. Melissa Anderson, Anchorage, AK 3:14:16, 495. Ana Madrigal, Simi Valley, CA 3:14:50, 496. Vicki Ankersen, Carmel, IN 3:15:03, 497. Erin Boylan, Monterey, CA 3:15:14, 498. Corinne Manning, Carthage, TN 3:16:00, 499. Lisa Sink, Champaign, IL 3:16:07, 500. Giuliana Pepe, Anchorage, AK 3:16:23, 501. Teresa Furbush, Cocoa, FL 3:16:24, 502. Makila Kroll, Kenai, AK 3:16:46, 503. Adreana Valerio, Nashville, TN 3:16:52, 504. Katie Schohn, Sylvania, OH 3:17:08, 505. Amy Hand, Anchorage, AK 3:17:14, 506. Peggy Manning, Carthage, TN 3:17:38, 507. Jolie Baker, Anchorage, AK 3:17:55, 508. Bella Schulling, Eagle River, AK 3:17:56, 509. Hannah Haynes, Eielson Afb, AK 3:18:19, 510. Raven Sznyitar, Jber, AK 3:19:03, 511. Roberta Murphy, Surprise, AZ 3:19:22, 512. Gabriella Furnans, Round Rock, TX 3:19:32, 513. Sophie Camilleri-Broat, Montreal, QC 3:20:04, 514. Tiera Ghramm, Chugiak, AK 3:20:41, 515. Nora Haynes, Eustis, FL 3:20:57, 516. Amy Stonebraker, Mountlake Terrace, WA 3:21:29, 517. Mary Elliott, Fort Worth, TX 3:21:56, 518. Guillermina Barone, Anchorage, AK 3:22:55, 519. Jeanne Kemp, Anchorage, AK 3:23:03, 520. Rayna Uson, Anchorage, AK 3:23:25, 521. Laurie Lober, Rancho Mirage, CA 3:26:24, 522. Kim Laase, Riverview, FL 3:27:11, 523. Lydia Israel, Burtonsville, MD 3:27:39, 524. Elisa Mcveagh, Titusville, FL 3:27:40, 525. Anna Fayne, White house, TN 3:29:32, 526. Faye Simmons, Arlington, TN 3:29:33, 527. Grace Winslow, Fort Worth, TX 3:30:11, 528. Chandler Gee, Anchorage, AK 3:30:13, 529. Julia Furnans, Round Rock, TX 3:30:15, 530. Cynthia Hensley, Anchorage, AK 3:30:30, 531. Laura Mathews, Porter Ranch, CA 3:31:10, 532. Lindsay Zook, Topanga, CA 3:31:16, 533. Kayla Lazenby, Eagle River, AK 3:31:21, 534. Hilda Rodriguez, Simi Valley, CA 3:32:30, 535. Stephanie Hudak, Fairfax, VA 3:33:47, 536. Linda Walling, Rochester Hills, MI 3:34:41, 537. Tiara Hudson, Rogers, AR 3:34:44, 538. Marshell Knighten, Jber, AK 3:36:35, 539. Leslie Sheidler, Rochester Hills, MI 3:37:00, 540. Kathrine Miller, Rochester Hills, MI 3:37:12, 541. Amy Day, Wilsonville, OR 3:38:13, 542. Michele Funk, Liberty Twp, OH 3:38:27, 543. Julie Jessen, Eagle River, AK 3:39:37, 544. Vicki Jefts, Eagle River, AK 3:40:04, 545. Blonie Barnes, Anchorage, AK 3:40:17, 546. Karen Wolski, Anchorage, AK 3:43:07, 547. Kerstina Petersen, Anchorage, AK 3:43:08, 548. Alice Webb-Cole, Thousand Oaks, CA 3:43:15, 549. Alisha Milligan, Greenwood, IN 3:43:23, 550. Shino Miura, Palos Verdes Peninsula, CA 3:43:23, 551. Raquel Lopez, Alhambra, CA 3:43:25, 552. Andrea Teevan, Greenwood, IN 3:43:26, 553. Christine Morgan, Wasilla, AK 3:43:29, 554. Ana Lucia Rojas Diaz, Katy, TX 3:44:09, 555. Laura Kauppi, Corfu, NY 3:46:31, 556. Tammi Miller, Denver, CO 3:47:41, 557. Judy Krier, Chugiak, AK 3:48:54, 558. Rosalie Toren, Mountain View, CA 3:48:56, 559. Autumn Western, Wasilla, AK 3:50:35, 560. Tracy Brown, Issaquah, WA 3:51:59, 561. Bonnie Jost, Plymouth, MI 3:52:42, 562. Mary Manes, Anchorage, AK 3:54:37, 563. Colleen Larson, Anchorage, AK 3:54:38, 564. Shawn Cornelius, Anchorage, AK 3:55:34, 565. Norah Martinez, Titusville, FL 3:57:07, 566. Ali Towers, Anchorage, AK 3:57:09, 567. Jordan O'Connell, Anchorage, AK 3:57:51, 568. Clare Boersma, Anchorage, AK 3:57:52, 569. Sofia Krause, Bellflower, CA 3:59:29, 570. Sheryl Modlin, Shaker Heights, OH 4:01:37, 571. Kathryn Tiemessen, Anchorage, AK 4:02:09, 572. Valerie Dudley, Wasilla, AK 4:06:10, 573. Darielle Jenkins, North Pole, AK 4:07:56, 574. Dorina Stanton, North Pole, AK 4:07:58, 575. Allison Rhea, Carmel, IN 4:09:13, 576. Cealia Mccoy, Rockledge, FL 4:18:59, 577. Kate Nielson, Snohomish, WA 4:19:47, 578. Melanie Herrett, Anchorage, AK 4:19:50, 579. Tahra Monroe-Campbell, Sachse, TX 4:20:10, 580. Bonnie Friedman, Anchorage, AK 4:29:10, 581. Sally Hoople, Palmer, AK 4:29:50, 582. Roxanna Patrick, Wentzville, MO 4:40:26, 583. Linda Ott, Antioch, IL 4:40:40, 584. Yolanda Guevara, Anchorage, AK 4:46:21, 585. Barb Coohey, Phoenix, AZ 4:47:51

Non-Binary

1. Alex Nanez, Anchorage, AK 1:41:21; 2. Elizabeth Herrera, Anchorage, AK 3:16:21; 3. Sarah-Charles Banks, Anchorage, AK 3:41:54

Solstice Classic

Men

1. Mark Gore, Winchester, VA 29:14; 2. Shan Guo, Cary, NC 29:18; 3. Tommy Neal, Battle Ground, WA 30:24; 4. Caleb Driscoll, Fountain, CO 34:16; 5. Mason Geer, Kane, PA 34:30; 6. Tucker Nakken, Eagle River, AK 34:38; 7. Grant Ellingson, Anchorage, AK 35:06; 8. Gavin Schroeder, Milwaukee, WI 36:03; 9. Christopher Bruno, Eagle River, AK 36:11; 10. Thomas Mack, Anchorage, AK 37:21; 11. Darrel Kingfield, Westminster, CO 37:36; 12. Wyatt Frank, Helena, MT 37:40; 13. Tucker Payne, La Grange, KY 38:00; 14. Kevin Montague, Girdwood, AK 38:33; 15. Kevin Rosenbaum, Arlington, VA 39:14; 16. Bill Grether, Anchorage, AK 39:53; 17. Nic Macato, Anchorage, AK 40:04; 18. Bob Eder, Eagle River, AK 40:05; 19. Nelson Garcia, Anchorage, AK 40:07; 20. Brian Jr. Granados, Windsor, CA 40:50; 21. Dalton Galindo, Anchorage, AK 40:57; 22. Michael Alcorn, Sautee Nacoochee, GA 41:11; 23. Patrick McAnally, Anchorage, AK 41:29; 24. Christianno Fischer, Anchorage, AK 41:45; 25. John Brewer, Anchorage, AK 41:58; 26. Connor Halm, Nashville, TN 41:59; 27. Cameron Furr, Smyrna, GA 42:11; 28. Connor Priest, Anchorage, AK 42:25; 29. Mark Domingo, Anchorage, AK 42:40; 30. Krag Johnsen, Anchorage, AK 43:09; 31. Jacob Heezen, walla walla, WA 43:28; 32. Chaid Przybelski, Milwaukee, WI 43:40; 33. Stephen Word, Whitehorse, YT 44:07; 34. Kyle DuMont, Anchorage, AK 44:25; 35. Evan Koller, Ellerslie, GA 44:34; 36. Joshua Butler, Lithia, FL 44:44; 37. Nico Lombardi, Frisco, TX 45:04; 38. Justin Banks, Anchorage, AK 45:08; 39. Conner Gold, Wasilla, AK 45:40; 40. Gary Koller, Ellerslie, GA 45:49; 41. Brian Granados, Windsor, CA 45:54; 42. Roberto Cosio, Anchorage, AK 46:13; 43. Jody Doyon, Indian, AK 46:15; 44. Mackenzie Stewart, Toronto, ON 46:49; 45. Matt Bleecker, Minnetonka, MN 46:51; 46. Nathan Hicklin, Pleasant View, TN 47:12; 47. Erik Williams, Anchorage, AK 48:01; 48. John Bazin, Anchorage, AK 48:19; 49. Matt Corley, Oakland, CA 48:34; 50. Garrett Ellingson, Anchorage, AK 48:44; 51. Dustin Whitcomb, Eagle River, AK 48:49; 52. Steffen Brockhan-Luedemann, Warendorf, NW 49:05; 53. Isaiah Turner, Dublin, CA 49:21; 54. Romeo Bagaporo, Anchorage, AK 50:14; 55. Michael Israel, Anchorage, AK 50:15; 56. Marco Vargas, Anchorage, AK 50:27; 57. Toby Widdicombe, Anchorage, AK 50:43; 58. Derek Tilley, Tucson, AZ 51:04; 59. James Imperiale, San Diego, CA 51:31; 60. Steve Brown, Anchorage, AK 51:32; 61. Michael Erkert, Quincy, MA 51:48; 62. Rupert Feurstein, DÃ 1/4 nserberg, 51:49; 63. John Rodgers, Cincinnati, OH 52:03; 64. North Priest, Eagle River, AK 52:11; 65. Mike Robinson, Jber, AK 52:18; 66. Raymond Ganacias, Anchorage, AK 52:18; 67. Paul Schrooten, Anchorage, AK 53:04; 68. Kai Ebert, Anchorage, AK 53:33; 69. Jose Jorge Rojas Diaz, Katy, TX 53:41; 70. David Tait, Charlotte, NC 55:28; 71. William Lee, Winder, GA 55:29; 72. James Sutherland, Mount Juliet, TN 55:31; 73. Steven Tsang, Colorado Springs, CO 56:00; 74. David Tsang, Monument, CO 56:03; 75. Jim Leonard, Anchorage, AK 57:03; 76. Mauricio Rojas Diaz, Katy, TX 57:05; 77. Ricardo Rojas Diaz, Katy, TX 57:07; 78. Marcus Moralez, Anchorage, AK 57:09; 79. Jason Moll, Warner Robins, GA 58:07; 80. Greg Solimo, Jersey City, NJ 58:12; 81. Andrew Padilla, Greeley, CO 58:19; 82. Evan Macato, Anchorage, AK 59:40; 83. Alan Parkinson, Anchorage, AK 1:00:05; 84. David Benton, Anchorage, AK 1:00:16; 85. Jay Fields, Columbus, OH 1:00:20; 86. Randy Wilson, Auburn, WA 1:00:26; 87. Eric Meier, Anchorage, AK 1:01:01; 88. Paul Rathbun, Anchorage, AK 1:01:11; 89. Matthew Hernandez, Denver, CO 1:01:37; 90. Manuel Rojas, Katy, TX 1:01:38; 91. Joe Hughes, Houston, TX 1:01:40; 92. Eric Stewart, Anchorage, AK 1:02:21; 93. Francisco Rojas, Guadalajara, JAL 1:03:36; 94. Nicolas Lopez, Austin, TX 1:03:48; 95. Jason Grunwald, Clearwater, FL 1:04:19; 96. BAGAS TEJO, Anchorage, AK 1:05:13; 97. Joe Dougherty, Palm Bay, FL 1:05:13; 98. Eric Parsons, Greeley, CO 1:05:45; 99. John Gibbons, Old Greenwich, CT 1:06:10; 100. Bruce Salley, Chugiak, AK 1:06:23; 101. David Nugent jr, Arlington, TX 1:06:45; 102. Ron Kamahele, Anchorage, AK 1:07:56; 103. Cory Acres, Anchorage, AK 1:08:31; 104. Jesse Celko, Newport News, VA 1:08:31; 105. Benjamin Coon, Swansea, MA 1:09:34; 106. Brian Chase, Georgetown, TX 1:10:45; 107. Frederick Booher, Farmingdale, NY 1:11:30; 108. Todd Larrabee, Richmond, VA 1:12:08; 109. Rene Martel, Swansea ma, MA 1:13:05; 110. David Sauro, Anchorage, AK 1:13:18; 111. Kevin Piero, Canton, NC 1:13:26; 112. Patrick Ruffing, Columbus, OH 1:13:41; 113. Frank Thomson, Anchorage, AK 1:14:02; 114. Dustin Olson, Anchorage, AK 1:14:36; 115. Grant Sines, Anchorage, AK 1:19:07; 116. Scotty Berg, North Pole, AK 1:20:03; 117. Pierre-Orly Dupont, Anchorage, AK 1:22:16; 118. Michael Payne, La Grange, KY 1:22:36; 119. John Simon, Franklin, IN 1:24:26; 120. Michael Lampasona, Orland park, IL 1:28:41; 121. William Czajkowski, Oak Forest, IL 1:28:45; 122. Dennis Moore, Anchorage, AK 1:28:59; 123. Spanky Gros, Pierre Part, LA 1:33:53; 124. Udo Straeten, Aurich, NI 1:37:22; 125. Arturo Rojas Diaz, Katy, TX 1:41:07; 126. Richard Heezen, spokane, WA 1:41:13; 127. Max Yannuzzi, Spring, TX 1:45:07; 128. Chris Hawkinson, Fullerton, CA 1:49:02; 129. Brandon Hawkinson, Seattle, WA 1:49:04; 130. Philip Dunne, Palmer, AK 1:52:59; 131. Carl Horn, Nenana, AK 1:55:44

Women

1. Morgan Ekemo, Eagle River, AK 33:35; 2. Sara Miller, Anchorage, AK 33:57; 3. Kieran O'Neil, Fairbanks, AK 34:39; 4. Jennifer Mcgrath, Anchorage, AK 35:08; 5. Ashley Mann, Eagle River, AK 38:42; 6. Michelle Witt, Anchorage, AK 39:10; 7. Juliana Tobon, Whitehorse, YT 39:14; 8. Eden Johnsen, Anchorage, AK 39:20; 9. Madelin Lowen, Anchorage, AK 39:20; 10. Sophia Randazzo, Anchorage, AK 39:21; 11. Marcie Stavich, Anchorage, AK 39:35; 12. Piper Wietbrock, Lake Saint Louis, MO 39:55; 13. Aimee O'Neil, Anchorage, AK 39:59; 14. Ivy Bowler, Anchorage, AK 40:03; 15. Chrissy Barber, Anchorage, AK 40:14; 16. Aulii Black, Kapaau, HI 40:20; 17. Jordan Sparks, Eagle RiverEagle River, AK 40:29; 18. Delaney Preston, Anchorage, AK 40:43; 19. Audrey Becker, Carrboro, NC 41:00; 20. Grace Atteberry, Anchorage, AK 41:14; 21. Cathie Koss, Las Cruces, NM 41:57; 22. Morgan Marks, Eagle River, AK 42:21; 23. Danika Watson, Anchorage, AK 42:23; 24. Betsy Watson, Anchorage, AK 42:26; 25. Jaylee Brendel, Anchorage, AK 42:53; 26. Victoria Markley, New Orleans, LA 42:53; 27. Veronica Griffith, Eagle River, AK 43:07; 28. Alexa Blakey, Anchorage, AK 43:11; 29. Shannon Leblanc, East Falmouth, MA 43:16; 30. Laura Alcorn, Sautee Nacoochee, GA 43:21; 31. Lori Risdon, Colorado Springs, CO 43:44; 32. Suzanne Ward, Anchorage, AK 44:08; 33. Shawna Driscoll, Fountain, CO 44:11; 34. Catherine Chambers, Anchorage, AK 44:22; 35. Cari Masters, Anchorage, AK 44:24; 36. Lezelda Fiebig, Glennallen, AK 44:42; 37. Leslie Adams, Anchorage, AK 45:48; 38. Deryn Isaac, Portland, OR 46:05; 39. Dawn Frider, Denver, CO 46:38; 40. Jayme Meyers, Simi Valley, CA 47:12; 41. Susan Leblanc, Marietta, GA 47:39; 42. Lisa An, Anchorage, AK 47:44; 43. Elisha Brownson, Anchorage, AK 47:49; 44. Courtney Bagayoko, Anchorage, AK 47:49; 45. Jean Labonte, Eagle River, AK 48:13; 46. Aleksandra Astafeva, Denver, CO 48:26; 47. Kim Burton, Port Saint Lucie, FL 48:30; 48. Alexa Sepnafski, Wasilla, AK 48:42; 49. Deanna March, Anchorage, AK 48:49; 50. Meghan Owens, Anchorage, AK 48:52; 51. Jessica Jaroma, Anchorage, AK 49:01; 52. Kate Silber, Anchorage, AK 49:27; 53. Michelle Fabry, Anchorage, AK 49:45; 54. Stephanie Moseby, Anchorage, AK 49:45; 55. Elinor Dugan, Castro Valley, CA 50:07; 56. Sara Sharpe, Anchorage, AK 50:43; 57. Britt Mcdonald, Plymouth, NH 51:06; 58. Kathrine Haese, Seattle, WA 51:17; 59. Breanna Scarpella, Fort Leavenworth, KS 51:19; 60. Kim Anderson, Edgerton, WI 51:25; 61. Anna Felder, DÃ 1/4 nserberg, 51:50; 62. Janet Bering, Anchorage, AK 51:59; 63. Linda Helper-Corley, Oakland, CA 51:59; 64. Sanjana Greenhill, Anchorage, AK 52:00; 65. Penelope Priest, Eagle River, AK 52:11; 66. Frances Haering, Anchorage, AK 52:33; 67. Beverly Lopez, Wasilla, AK 52:41; 68. Stormy Hagaman, Cedar Park, TX 52:42; 69. Emelia Sanchez, Anchorage, AK 53:03; 70. Amanda Baydar, Jersey City, NJ 53:11; 71. Lauren Cashman, Goleta, CA 53:30; 72. Miriam Rodriguez, Dublin, CA 53:44; 73. Ella Hummel, Newnan, GA 53:51; 74. Kim Ward-Massey, Anchorage, AK 53:52; 75. Christine White, Anchorage, AK 53:54; 76. Gillian Larrabee, Richmond, VA 54:08; 77. Janus Reyes, Anchorage, AK 54:19; 78. Gina Kotscharjan, Hoffman Estates, IL 54:22; 79. Kati Bannish, Wellesley, MA 54:24; 80. Ashley Herr, Collegeville, PA 54:28; 81. Kim Mccausland, Wellesley, MA 54:33; 82. Ginny Grabowski, Anchorage, AK 54:39; 83. Merriam Schoch, Joint Base MDL, NJ 54:46; 84. Wanahcaluta Sheridan, Anchorage, AK 54:49; 85. Kate Bazin, Anchorage, AK 54:55; 86. Anne Grab, Troy, NY 55:24; 87. Gysel Blindauer, Park Ridge, IL 55:50; 88. Jesse Hughes, Soldotna, AK 56:41; 89. Maggie Gray, Wasilla, AK 56:54; 90. Kellylee Mann, Eagle River, AK 57:05; 91. Emma Miner, Anchorage, AK 57:09; 92. Kristen Daly, Orland Park, IL 57:44; 93. Karla Keelean, Grosse Pointe, MI 57:44; 94. Tess Englis, Chandler, AZ 57:53; 95. Shelby Kulish, Anchorage, AK 58:03; 96. Jody Moll, Warner Robins, GA 58:08; 97. Anne Calayag, Anchorage, AK 58:13; 98. Louanne Lum, Anchorage, AK 58:19; 99. Tracy Kalytiak, Palmer, AK 58:19; 100. Crystal Howie, Anchorage, AK 58:19; 101. Kelly Knecht, Eagle River, AK 58:42; 102. Plam Stefanova, Bronx, NY 58:58; 103. Annie Foruria, Anchorage, AK 1:00:11; 104. Saba Saidi, Bronx, NY 1:00:15; 105. Kate Tutela, Soldotna, AK 1:00:19; 106. Katherine Riley, Richfield, OH 1:00:20; 107. Elizabeth Durnford, Anchorage, AK 1:00:45; 108. Bridget Degnan-Plowman, Anchorage, AK 1:00:46; 109. Melanie Turner, Dublin, CA 1:01:00; 110. Tina Meier, Anchorage, AK 1:01:02; 111. Jenifer Burris, Anchorage, AK 1:01:08; 112. Courtney Foye, Eagle River, AK 1:01:08; 113. Susan Paskvan, Fairbanks, AK 1:01:13; 114. Carrie Link, Sebastopol, CA 1:01:39; 115. Elizabeth Sartain, Bethesda, MD 1:01:45; 116. Megan Songer, Lawrence, KS 1:01:55; 117. Hazeline Anne Ortiz, Anchorage, AK 1:02:11; 118. Claudia Ondrusek, El Paso, TX 1:02:25; 119. Kavita Praveen, Chester Springs, PA 1:02:45; 120. Krista Priest, Hillsboro, KS 1:02:48; 121. Iesha Jones, Anchorage, AK 1:02:52; 122. Cristina Rojas, Katy, TX 1:03:00; 123. Kelly Falkenstine, Havre De Grace, MD 1:03:07; 124. Maria F Rojas, Katy, TX 1:03:14; 125. Gabriela Huerta, Guadalajara, JAL 1:03:27; 126. Marie Priest, Eagle River, AK 1:03:34; 127. Mazie Schofield, Eagle river, AK 1:03:42; 128. Christina Zamer, Orlando, FL 1:03:46; 129. Jennifer Wolfram, Chandler, AZ 1:04:16; 130. Leslie Need, Anchorage, AK 1:05:14; 131. Kara Santoso, Anchorage, AK 1:05:14; 132. Madison Rupert, Daytona Beach, FL 1:05:14; 133. Twyla Dubois, Lawrence, KS 1:05:15; 134. Lisa Kosto, Soldotna, AK 1:05:20; 135. Nicole Santonastaso, Nome, AK 1:05:25; 136. Jennifer Larson, Anchorage, AK 1:05:26; 137. Rachel Ellingford, MUKILTEO, WA 1:05:27; 138. Yoshie Yamaoka, Sterling, AK 1:05:37; 139. Christine Funatake, Anchorage, AK 1:05:38; 140. Katelyn Behymer, Anchorage, AK 1:05:45; 141. Fiona Randazzo, Anchorage, AK 1:05:46; 142. Amy Antommaria, Greeley, CO 1:05:47; 143. Brooke Scott-Whitcomb, Eagle River, AK 1:06:10; 144. Jeanne Funatake, Anchorage, AK 1:06:55; 145. Anna Maria Parkinson, Anchorage, AK 1:07:28; 146. Yasime Rojas, Katy, TX 1:07:28; 147. Donna Pedersen, Anchorage, AK 1:07:36; 148. Candice Biggers, Fort Lauderdale, FL 1:07:53; 149. Sofia Rojas Diaz, Katy, TX 1:08:03; 150. Amy Wietbrock, Lake St. Louis, MO 1:08:05; 151. Cassie Acres, Anchorage, AK 1:08:32; 152. Angela Frank, Anchorage, AK 1:09:07; 153. Gabrielle Ledoux, Anchorage, AK 1:09:12; 154. Madeline Coon, Swansea, MA 1:09:39; 155. Janet Asaro, Anchorage, AK 1:10:15; 156. Lorna Collins, Anchorage, AK 1:10:23; 157. Mary Mapes, Atlanta, GA 1:10:34; 158. Amie Chase, Georgetown, TX 1:10:45; 159. Fay Ondelacy, Anchorage, AK 1:11:13; 160. Lisa Felix, Houston, TX 1:11:58; 161. Roxanne Delille, Duluth, MN 1:12:07; 162. Autumn Laemmrich, Anchorage, AK 1:12:21; 163. Adeline Head, Saint Paul, MN 1:12:23; 164. Christa Sindt, Saint Paul, MN 1:12:28; 165. Alyssa Owens, Anchorage, AK 1:12:51; 166. Bonnie Humphrey, Anchorage, AK 1:14:00; 167. Laura Leal, Temple, TX 1:14:08; 168. Emery Schofield, Farmington, AK 1:14:20; 169. Paige Schofield, Eagle river, AK 1:14:20; 170. Hazel Robertson, Anchorage, AK 1:14:26; 171. Jordan Ebert, Anchorage, AK 1:14:34; 172. Myla Olson, Anchorage, AK 1:14:34; 173. Kelsey Ebert, Anchorage, AK 1:14:42; 174. Alice Hart, Normandy park, WA 1:14:45; 175. Dawn Madara, Aniak, AK 1:15:32; 176. Ellen Diamond, Flagstaff, AZ 1:15:33; 177. Janel Gagnon, Palmer, AK 1:15:59; 178. Barbara Carroll, Palmer, AK 1:15:59; 179. Lisa Nelson, Anchorage, AK 1:16:16; 180. Charlene Robertson, Anchorage, AK 1:17:55; 181. Lynn Dell Harrell, Pflugerville, TX 1:18:24; 182. Cathy Cooley, Whitecourt, AB 1:18:47; 183. Arlene Zemp, Whitecourt, AB 1:18:47; 184. Susan Rose, Escondido, CA 1:19:09; 185. Dianna Clemetson, Anchorage, AK 1:19:38; 186. Holly Lynn, Anchorage, AK 1:19:39; 187. Sarah Shapiro, Culver City, CA 1:20:14; 188. Leann Dykstra, Phoenix, AZ 1:20:17; 189. Kara Dykstra, Phoenix, AZ 1:20:17; 190. Ashley Cooper, Milwaukee, WI 1:20:44; 191. Martha Myers, League City, TX 1:20:44; 192. Hilda Dupont, Anchorage, AK 1:22:10; 193. Karen Kennedy, West Chester, OH 1:22:36; 194. Jenni Harpring, Saint Louis, MO 1:25:31; 195. Danielle Bristow, Saint Louis, MO 1:25:31; 196. Sydney Butler, Crozier, VA 1:25:42; 197. Julie Davis, Mesa, AZ 1:25:42; 198. Cynthia Cullom, Greenwood, IN 1:26:54; 199. Tami De Leon, Anchorage, AK 1:28:01; 200. Allegra Hamer, Anchorage, AK 1:28:02; 201. Jo Ann Talty, Tinley Park, IL 1:28:45; 202. Tara Sweeney, Anchorage, AK 1:28:52; 203. Liza Mack, Anchorage, AK 1:28:56; 204. Pat Sloan, Anchorage, AK 1:28:57; 205. Susan Bazin, Galveston, TX 1:29:32; 206. Rhonda Mcsperitt, Casa Grande, AZ 1:31:25; 207. Jamie Eaton, anchorage, AK 1:31:54; 208. Amanda Newsom, Anchorage, AK 1:31:56; 209. Terranova Tasker, Quincy, MA 1:33:20; 210. Joan Travostino, Quincy, MA 1:33:22; 211. Cyd Hanns, Utqiagvik, AK 1:33:29; 212. Rama Sampath Kumar, Cary, NC 1:33:46; 213. Belinda Caballero, Pierre Part, LA 1:33:55; 214. Elke Straeten, Aurich, NI 1:37:25; 215. Beth Knorr, Anchorage, AK 1:38:05; 216. Ruth Bratz, Anchorage, AK 1:38:06; 217. Ana Lucia Diaz, Katy, TX 1:41:07; 218. Shannon Noble, Alexandria, VA 1:41:41; 219. Jennifer Schierkolk, Westminster, CO 1:41:42; 220. Whasook Yi, Totowa, NJ 1:44:06; 221. Laura Bettencourt, Spring, TX 1:45:06; 222. Lael Hawkinson, Fullerton, CA 1:49:05

Non-Binary

1. Jennifer Newsom, Anchorage, AK 27:04