2023 NFL Mock Draft: On the Clock with NBC Sports Philadelphia analysts

On the Clock: Who will the Eagles take at 10 and 30? originally appeared on NBC Sports Philadelphia

With the 2023 NFL draft less than two weeks away, our resident football experts got together for our annual first-round mock draft.

Danny Pommells served as the host as the picks rotated between Reuben Frank, Barrett Brooks, Ray Didinger and Dave Zangaro.

Watch the full draft here and see how the draft went below:

1. Panthers: C.J. Stroud, QB, Ohio State

— Reuben Frank

2. Texans: Bryce Young, QB, Alabama

— Barrett Brooks

3. Cardinals: Will Anderson, Edge, Alabama

— Ray Didinger

4. Colts: Anthony Richardson, QB, Florida

— Dave Zangaro

5. Seahawks: Jalen Carter, DT, Georgia

— Reuben Frank

6. Lions: Lukas Van Ness, Edge, Iowa

— Barrett Brooks

7. Raiders: Devon Witherspoon, CB, Illinois

— Ray Didinger

8. Falcons: Tyree Wilson, Edge, Texas Tech

— Dave Zangaro

9. Bears: Peter Skoronski, OT, Northwestern

— Reuben Frank

10. Eagles: Nolan Smith, Edge, Georgia

— Barrett Brooks

11. Titans: Jordan Addison, WR, USC

— Ray Didinger

12. Texans: Jaxon Smith-Njigba, WR, Ohio State

— Dave Zangaro

13. Jets: Paris Johnson Jr., OT, Ohio State

— Reuben Frank

14. Patriots: Darnell Wright, OT, Tennessee

— Barrett Brooks

15. Packers: Myles Murphy, Edge, Clemson

— Ray Didinger

16. Commaners: Christian Gonzalez, CB, Oregon

— Dave Zangaro

17. Steelers: Joey Porter Jr., CB, Penn State

— Reuben Frank

18. Lions: Bryan Bresee, DL, Clemson

— Barrett Brooks

19. Buccaneers: Broderick Jones, OT, Georgia

— Ray Didinger

20. Seahawks: Will Levis, QB, Kentucky

— Dave Zangaro

21. Chargers: Quintin Johnston, WR, TCU

— Reuben Frank

22. Ravens: Michael Mayer, TE, Notre Dame

— Barrett Brooks

23. Vikings: Bijan Robinson, RB, Texas

— Ray Didinger

24. Jaguars: Brian Branch, DB, Alabama

— Dave Zangaro

25. Giants: Deonte Banks, CB, Maryland

— Reuben Frank

26. Cowboys: Dalton Kincaid, TE, Utah

— Barrett Brooks

Story continues

27. Bills: Zay Flowers, WR, Boston College

— Ray Didinger

28. Bengals: Calijah Kancey, DT, Pittsburgh

— Dave Zangaro

29. Saints: Mazi Smith, DT, Michigan

— Reuben Frank

30. Eagles: Drew Sanders, LB, Arkansas

— Barrett Brooks

31. Chiefs: Will McDonald IV, Edge, Iowa State

— Ray Didinger

Subscribe to the Eagle Eye podcast

Apple Podcasts | Google Play | Spotify | Stitcher | Art19 | Watch on YouTube