2023 NFL draft: Round 2 & 3 mock draft

The first round of the 2023 NFL draft was a wild one. The Minnesota Vikings ended up getting a talented wide receiver in Jordan Addison at 23rd overall.

The first round of the NFL draft had a lot of surprises in it and there are still quite a few really good players available in day two.

Here is a mock draft for rounds two and three of the NFL draft.

32. Pittsburgh Steelers: Penn State CB Joey Porter Jr.

Tyler’s Scouting Report

33. Arizona Cardinals (from Houston Texans): Minnesota C John Michael Schmitz

34. Detroit Lions (from Arizona Cardinals): Notre Dame TE Michael Mayer

Tyler’s Scouting Report

35. Indianapolis Colts: Florida G O'Cyrus Torrence

36. Los Angeles Rams: South Carolina CB Cam Smith

Tyler’s Scouting Report

37. Seattle Seahawks: TCU G Steve Avila

38. Las Vegas CB/S Brian Branch

Tyler’s Scouting Report

39. Carolina Panthers: Northwestern EDGE Adetomiwa Adebawore

40. New Orleans Saints: North Dakota State OL Cody Mauch

41. Tennessee Titans: Ohio State OT Dawand Jones

42. Green Bay Packers (from New York Jets): Oregon State TE Luke Musgrave

43. New York Jets: Ohio State C Luke Wypler

44. Atlanta Falcons: North Carolina WR Josh Downs

Tyler’s Scouting Report

45. Green Bay Packers: Tennessee WR Cedric Tillman

Tyler’s Scouting Report

46. New England Patriots: LSU EDGE B.J. Ojulari

Tyler’s Scouting Report

47. Washington Commanders: Arkansas LB Drew Sanders

48. Detroit Lions: Houston WR Nathaniel "Tank" Dell

Tyler’s Scouting Report

49. Pittsburgh Steelers: Syracuse OT Matthew Bergeron

50. Tampa Bay Buccaneers: Kentucky QB Will Levis

Jordan Prather-USA TODAY Sports

Tyler’s Scouting Report

51. Miami Dolphins: Georgia TE Darnell Washington

52. Seattle Seahawks: Wisconsin DT Keeanu Benton

53. Chicago Bears: USC EDGE Tuli Tuipulotu

54. Los Angeles Chargers: Miami FL CB Tyrique Stevenson

55. Detroit Lions: Georgia Tech EDGE Keion White

56. Jacksonville Jaguars: Michigan CB D.J. Turner

Tyler’s Scouting Report

57. New York Giants: Wisconsin C Joe Tippmann

58. Dallas Cowboys: Washington State LB Daiyan Henley

59. Buffalo Bills: Utah CB Clark Phillips III

Tyler’s Scouting Report

60. Cincinnati Bengals: Iowa TE Sam LaPorta

61. Chicago Bears: Georgia CB Kelee Ringo

Tyler’s Scouting Report

62. Philadelphia Eagles: Tennessee WR Jalin Hyatt

Tyler’s Scouting Report

63. Kansas City Chiefs: Notre Dame EDGE Isaiah Foskey

64. Chicago Bears: Auburn EDGE Derick Hall

65. Houston Texans: Wake Forest DT Kobie Turner

66. Philadelphia Eagles (from Arizona Cardinals): NC State G Chandler Zavala

67. Denver Broncos: Alabama OT Tyler Steen

68. Denver Broncos: Kansas State CB Julius Brents

Tyler’s Scouting Report

69. Los Angeles Rams: Old Dominion OT Nick Saldiveri

70. Las Vegas Raiders: Baylor NT Siaki Ika

71. New Orleans Saints: Tennessee EDGE Byron Young

72. Tennessee Titans: Tennessee QB Hendon Hooker

Tyler’s Scouting Report

73. Houston Texans: Florida DT Gervon Dexter

74. Cleveland Browns: Texas A&M S Antonio Johnson

75. Atlanta Falcons: Wisconsin EDGE Nick Herbig

76. New England Patriots: Maryland OT Jaelyn Duncan

77. Los Angeles Rams: Texas A&M RB Devon Achane

78. Green Bay Packers: Illinois S Sydney Brown

79. Indianapolis Colts: Oklahoma WR Marvin Mims

Tyler’s Scouting Report

80. Pittsburgh Steelers: Clemson LB Trenton Simpson

81. Arizona Cardinals: Texas DT Moro Ojomo

82. Tampa Bay Buccaneers: South Dakota State TE Tucker Kraft

83. Seattle Seahawks: South Carolina DT Zacch Pickens

84. Miami Dolphins: BYU OT Blake Freeland

85. Los Angeles Chargers: Tulane LB Dorian Williams

86. Baltimore Ravens: Purdue CB Cory Trice

87. Minnesota Vikings: South Carolina CB Darius Rush

Tyler’s Scouting Report

88. Jacksonville Jaguars: Missouri EDGE Isaiah McGuire

89. New York Giants: Texas LB DeMarvion Overshown

Tyler’s Scouting Report

90. Dallas Cowboys: UCLA RB Zach Charbonnet

Tyler’s Scouting Report

91. Buffalo Bills: Ole Miss WR Jonathan Mingo

Tyler’s Scouting Report

92. Cincinnati Bengals: Illinois CB Jartavius Martin

93. Carolina Panthers: SMU WR Rashee Rice

Tyler’s Scouting Report

94. Arizona Cardinals (from Philadelphia Eagles): Syracuse CB Garrett Williams

95. Kansas City Chiefs: Cincinnati WR Tyler Scott

96. Arizona Cardinals: Florida State S Jammie Robinson

Tyler’s Scouting Report

97. Washington Commanders: Wake Forest WR A.T. Perry

Tyler’s Scouting Report

98. Cleveland Browns: TCU CB Tre'Vius Hodges-Tomlinson

Tyler’s Scouting Report

99. San Francisco 49ers: Ohio State EDGE Zach Harrison

100. Las Vegas Raiders: Alabama S Jordan Battle

101. San Francisco 49ers: Tulane RB Tyjae Spears

Tyler’s Scouting Report

102. San Francisco 49ers: Iowa CB Riley Moss

