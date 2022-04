2022 NFL draft rankings: The Draft Wire 300

Welcome to draft week, NFL fans.

After months of breaking down game film, cataloging workout times, and trying to sift through the smokescreens, the 2022 NFL draft is just days away.

While this year’s class may lack a clear-cut top prospect, or a stacked quarterback group, it’s a crop of prospects loaded with quality depth at just about every position. It’s a great year to need pass rushers and pass catchers, as well as pass protectors and pass interceptors.

It’s time to reveal our final overall rankings for the top prospects in this year’s draft, graded across all seven rounds.

Here it is, the Draft Wire 300:

1st Round Grades

1. Kyle Hamilton | S | Notre Dame

2. Evan Neal | OT | Alabama

3. Ahmad “Sauce” Gardner | CB | Cincinnati

4. Kayvon Thibodeaux | EDGE | Oregon

5. Ikem “Ickey” Ekwonu | OT | North Carolina State

6. Jermaine Johnson | EDGE | Florida State

7. Aidan Hutchinson | EDGE | Michigan

8. Derek Stingley Jr. | CB | LSU

9. Travon Walker | EDGE | Georgia

10. Charles Cross | OT | Mississippi State

11. Jordan Davis | DL | Georgia

12. Devin Lloyd | LB | Utah

13. Zion Johnson | OL | Boston College

14. Treylon Burks | WR | Arkansas

15. Jameson Williams | WR | Alabama

16. Andrew Booth Jr. | CB | Clemson

17. Garrett Wilson | WR | Ohio State

18. Tyler Linderbaum | OL | Iowa

19. Drake London | WR | USC

20. Trent McDuffie | CB | Washington

21. Chris Olave | WR | Ohio State

22. Nakobe Dean | LB | Georgia

23. Malik Willis | Liberty

2nd Round Grades

24. Devonte Wyatt | DL | Georgia

25. George Karlaftis | EDGE | Purdue

26. Dax Hill | S | Michigan

27. Kaiir Elam | CB | Florida

28. George Pickens | WR | Georgia

29. Logan Hall | DL | Houston

30. Jaquan Brisker | S | Penn State

31. Kenyon Green | OL | Texas A&M

32. Lewis Cine | S | Georgia

33. Breece Hall | RB | Iowa State

34. Kyler Gordon | CB | Washington

35. Kenny Pickett | QB | Pitt

36. Roger McCreary | CB | Auburn

37. Jelani Woods | TE | Virginia

38. David Ojabo | EDGE | Michigan

39. Christian Watson | WR | North Dakota State

40. Desmond Ridder | QB | Cincinnati

41. Christian Harris | LB | Alabama

42. Trey McBride | TE | Colorado State

43. Matt Corral | QB | Mississippi

44. Drake Jackson | EDGE | USC

45. Skyy Moore | WR | Western Michigan

46. Nik Bonitto | EDGE | Oklahoma

47. Boye Mafe | EDGE | Minnesota

48. Quay Walker | LB | Georgia

49. Trevor Penning | OT | Northern Iowa

50. Tyler Smith | OT | Tulsa

51. Arnold Ebiketie | EDGE | Penn State

52. DeMarvin Leal | DL | Texas A&M

53. Alec Pierce | WR | Cincinnati

54. Perrion Winfrey | DL | Oklahoma

55. Joshua Paschal | EDGE | Kentucky

56. Travis Jones | DL | Connecticut

57. Tariq Woolen | CB | UTSA

58. Nick Cross | S | Maryland

59. Channing Tindall | LB | Georgia

60. Jalen Pitre | S | Baylor

61. Abraham Lucas | OT | Washington State

62. Cameron Thomas | EDGE | San Diego State

63. Darian Kinnard | OL | Kentucky

64. Sean Rhyan | OT | UCLA

65. Bernhard Raimann | OT | Central Michigan

66. John Metchie III | WR | Alabama

67. Cole Strange | OL | Chattanooga

3rd Round

68. Greg Dulcich | TE | UCLA

69. Coby Bryant | CB | Cincinnati

70. Troy Andersen | LB | Montana State

71. Dameon Pierce | RB | Florida

72. Jeremy Ruckert | TE | Ohio State

73. Phidarian Mathis | DL | Alabama

74. Zyon McCollum | CB | Sam Houston State

75. Dylan Parham | OL | Memphis

76. Wan’Dale Robinson | WR | Kentucky

77. Kerby Joseph | S | Illinois

78. David Bell | WR | Purdue

79. Martin Emerson Jr. | CB | Mississippi State

80. Jalen Tolbert | WR | South Alabama

81. Sam Howell | QB | North Carolina

82. Isaiah Spiller | RB | Texas A&M

83. Brian Asamoah | LB | Oklahoma

84. Kenneth Walker III | RB | Michigan State

85. Myjai Sanders | EDGE | Cincinnati

86. Kingsley Enagbare | EDGE | South Carolina

87. Nicholas Petit-Frere | OT | Ohio State

88. Marcus Jones | CB | Houston

89. Darrian Beavers | LB | Cincinnati

90. Smoke Monday | S | Auburn

91. Chad Muma | LB | Wyoming

92. Khalil Shakir | WR | Boise State

93. Sam Williams | EDGE | Mississippi

94. Matthew Butler | DL | Tennessee

95. Dohnovan West | OL | Arizona State

96. Cade Otton | TE | Washington

97. Charlie Kolar | TE | Iowa State

98. Bryan Cook | S | Cincinnati

99. Jamaree Salyer | OL | Georgia

100. Brian Robinson Jr. | RB | Alabama

101. Leo Chenal | LB | Wisconsin

102. Cam Jurgens | OL | Wisconsin

103. JT Woods | S | Baylor

104. Brandon Smith | LB | Penn State

105. Daniel Faalele | OT | Minnesota

106. John Ridgeway | DL | Arkansas

4th Round Grades

107. Luke Goedeke | OT | Central Michigan

108. Jaylen Watson | CB | Washington State

109. Jalyn Armour-Davis | CB | Alabama

110. Zamir White | RB | Georgia

111. Luke Fortner | OL | Kentucky

112. Cam Taylor-Britt | CB | Nebraska

113. Zack Tom | OL | Wake Forest

114. Rachaad White | RB | Arizona State

115. James Cook | RB | Georgia

116. Akayleb Evans | CB | Missouri

117. Romeo Doubs | WR | Nevada

118. Amare Barno | EDGE | Virginia Tech

119. Alontae Taylor | CB | Tennessee

120. Justyn Ross | WR | Clemson

121. Jerome Ford | RB | Cincinnati

122. Tyler Allgeier | RB | BYU

123. D’Marco Jackson | LB | Appalachian State

124. Dominique Robinson | EDGE | Miami (OH)

125. Danny Gray | WR | SMU

126. DeAngelo Malone | EDGE | Western Kentucky

127. Abram Smith | RB | Baylor

128. JaQuan McMillian | CB | East Carolina

129. Zachary Carter | DL | Florida

130. Pierre Strong Jr. | RB | South Dakota State

131. Calvin Austin III | WR | Memphis

132. Thomas Booker | DL | Stanford

133. Verone McKinley Jr. | S | Oregon

134. Kyren Williams | RB | Notre Dame

135. Isaiah Likely | TE | Coastal Carolina

136. Ed Ingram | OL | LSU

137. Kellen Diesch | OT | Arizona State

138. Carson Strong | QB | Nevada

139. Lecitus Smith | OL | Virginia Tech

140. Braxton Jones | OT | Southern Utah

141. Chigoziem Okonkwo | TE | Maryland

142. Logan Bruss | OL | Nebraska

143. Velus Jones, Jr. | WR | Tennessee

144. Matt Henningsen | DL | Wisconsin

145. Jaylen Warren | RB | Oklahoma State

146. Joshua Williams | CB | Fayetteville State

147. Jake Ferguson | TE | Wisconsin

148. Rasheed Walker | OT | Penn State

149. Zakoby McClain | LB | Auburn

150. Josh Jobe | CB | Alabama

151. Bailey Zappe | QB | Western Kentucky

152. Max Mitchell | OT | Louisiana

153. Damone Clark | LB | LSU

154. Isaih Pacheco | RB | Rutgers

155. Mykael Wright | CB | Oregon

156. Tyrion Davis-Price | RB | LSU

157. Cole Turner | TE | Nevada

158. Grant Calcaterra | TE | SMU

159. Reed Blankenship | S | Middle Tennessee State

5th Round Grades

160. Daniel Bellinger | TE | San Diego State

161. Michael Clemons | EDGE | Texas A&M

162. Jalen Nailor | WR | Michigan State

163. Marquis Hayes | OL | Oklahoma

164. Shaun Jolly | CB | Appalachian State

165. Bo Melton | WR | Rutgers

166. Jaquarii Roberson | WR | Wake Forest

167. Jeremiah Gemmel | LB | North Carolina

168. Dare Rosenthal | OT | Kentucky

169. Hassan Haskins | RB | Michigan

170. Tariq Castro-Fields | CB | Penn State

171. Isaiah Weston | WR | Northern Iowa

172. Thayer Munford | OL | Ohio State

173. Tre Sterling | S | Oklahoma State

174. Jack Sanborn | LB | Wisconsin

175. Haskell Garrett | DL | Ohio State

176. Gerrit Prince | TE | UAB

177. Obinna Eze | OT | TCU

178. Erik Ezukanma | WR | Texas Tech

179. Alex Wright | EDGE | UAB

180. Terrel Bernard | LB | Baylor

181. Malcolm Rodriguez | LB | Oklahoma State

182. Jerreth Sterns | WR | Western Kentucky

183. Matt Waletzko | OT | North Dakota

184. Myron Tagovailoa-Amosa | DL | Notre Dame

185. Kyle Phillips | WR | UCLA

186. William Dunkle | OL | San Diego State

187. Damarri Mathis | CB | Pitt

188. Jayden Peevy | DL | Texas A&M

189. Justin Shaeffer | OL | Georgia

190. LaBryan Ray | DL | Alabama

191. Reggie Roberson Jr. | WR | SMU

192. Aaron Hansford | LB | Texas A&M

193. Sincere McCormick | RB | UTSA

194. Christopher Allen | EDGE | Alabama

195. Kaleb Eleby | QB | Western Michigan

196. Darien Butler | LB | Arizona State

197. Tre Turner | WR | Virginia Tech

198. Neil Farrell Jr. | DL | LSU

199. Jojo Domann | LB | Wisconsin

200. Alec Lindstrom | OL | Boston College

201. Tyrese Robinson | OL | Oklahoma

202. Ty Fryfogle | WR | Indiana

203. Isaac Taylor-Stuart | CB | USC

204. Kalon Barnes | CB | Baylor

205. Jerrion Ealy | RB | Mississippi

206. Leon O’Neal | S | Texas A&M

207. Charleston Rambo | WR | Miami (FL)

208. Mario Goodrich | CB | Clemson

209. Daniel Wright | S | Alabama

210. Spencer Burford | OL | UTSA

211. Jalen Wydermyer | TE | Texas A&M

212. Jeffrey Gunter | EDGE | Coastal Carolina

213. Myron Cunningham | OT | Arkansas

214. Tycen Anderson | S | Toledo

215. Dontarrio Drummond | WR | Mississippi

216. Mike Rose | LB | Iowa State

217. Derion Kendrick | CB | Georgia

218. Qwynnterrio Cole | S | Louisville

219. Joshua Ezeudu | OL | North Carolina

220. Austin Allen | TE | Nebraska

221. Eyioma Uwazurike | DL | Iowa State

222. Tyquan Thornton | WR | Baylor

223. Andrew Ogletree | TE | Youngstown State

6th Round Grades

224. Jalen Green | CB | Mississippi State

225. ZaQuandre White | RB | South Carolina

226. Tyler Vrabel | OT | Boston College

227. James Houston | LB | Jackson State

228. Otito Ogbonnia | DL | UCLA

229. Brad Hawkins | S | Michigan

230. Ben Brown | OL | Mississippi

231. Chris Paul | OL | Tulsa

232. Kyron Johnson | LB | Kansas

233. Tayler Hawkins | CB | San Diego State

234. Vederian Lowe | OT | Illinois

235. Dai’Jean Dixon | WR | Nicholls State

236. Josh Ross | LB | Michigan

237. Emeka Emezie | WR | North Carolina State

238. Kolby Harvell-Peel | S | Oklahoma State

239. Mika Tafua | EDGE | Utah

240. D’Vonte Price | RB | Florida International

241. D’Jordan Strong | CB | Coastal Carolina

242. Chris Hinton | DL | Michigan

243. James Mitchell | TE | Virginia Tech

244. Isaiah Thomas | EDGE | Oklahoma

245. Jean Delance | OT | Florida

246. Ty Chandler | RB | North Carolina

247. Arron Mosby | EDGE | Fresno State

248. Jaivon Heiligh | WR | Coastal Carolina

249. Esezi Otomewo | DL | Minnesota

250. Michael Maietti | OL | Missouri

251. Nephi Sewell | LB | Utah

252. Chase Lucas | CB | Arizona State

253. Zach VanValkenburg | DL | Iowa

254. Antwan Collier | S | Florida A&M

255. Samori Toure | WR | Nebraska

256. Jesse Luketa | LB | Penn State

257. Eric Johnson | DL | Missouri State

258. Lucas Krull | TE | Pitt

259. Cole Kelley | QB | Southeastern Louisiana

260. Micah McFadden | LB | Indiana

261. Aqeel Glass | QB | Alabama A&M

262. Andrew Stueber | OT | Michigan

263. Ali Fayad | EDGE | Western Michigan

264. Montaric Brown | CB | Arkansas

265. Cade Mays | OL | Tennessee

266. Yusuf Corker | S | Kentucky

7th Round Grades

267. Kennedy Brooks | RB | Oklahoma

268. Chris Owens | OL | Alabama

269. Tyler Goodson | RB | Iowa

270. Percy Butler | S | Louisiana

271. Bam Olaseni | OT | Utah

272. Mike Harley | WR | Miami (FL)

273. Connor Heyward | TE | Michigan State

274. Jack Jones | CB | Arizona State

275. Zonovan Knight | RB | North Carolina State

276. Luke Wattenberg | OL | Washington

277. Chance Campbell | LB | Mississippi

278. David Anenih | LB | Houston

279. Cade Hall | EDGE | San Jose State

280. Tayland Humphrey | DL | Louisiana

281. Michael Woods II | WR | Oklahoma

282. CJ Verdell | RB | Oregon

283. Keaontay Ingram | RB | USC

284. Sam Webb | CB | Missouri Western

285. Delarrin Turner-Yell | S | Oklahoma

286. Makai Polk | WR | Mississippi State

287. Bubba Bolden | S | Miami (FL)

288. Keegan Cryder | OL | Wyoming

289. Tyler Badie | RB | Missouri

290. D.J. Davidson | DL | Arizona State

291. Josh Thompson | CB | Texas

292. Peyton Hendershot | TE | Indiana

293. Ben Stille | EDGE | Nebraska

294. Damarion Williams | CB | Houston

295. James Empey | OL | BYU

296. Braylon Sanders | WR | Mississippi

297. George Moore | OT | Oregon

298. Noah Burks | EDGE | Wisconsin

299. Nolan Turner | S | Clemson

300. Jack Snyder | OL | San Jose State

