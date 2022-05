2022 College Fantasy Football Position Ranks

This is my first set of College Fantasy Football Rankings for the upcoming 2022 season. They reflect my personal feelings as well as the trends i've been seeing in the several expert best ball drafts that have taken place thus far. My rankings are designed for PPR leagues that award 6 Points Per Passing Touchdown, which should be the industry standard since I refuse to water down the most important position in all of sports.

Quarterbacks

1. CJ Stroud, Ohio State

2. Bryce Young, Alabama

3. Caleb Williams, USC

4. Sam Hartman, Wake Forest

5. Will Rogers, Mississippi State

6. Malik Cunningham, Louisville

7. Brennan Armstrong, Virginia

8. Dillon Gabriel, Oklahoma

9. Hendon Hooker, Tennessee

10. Quinn Ewers, Texas

11. Aidan O’Connell, Purdue

12. Tanner Mordecai, SMU

13. Grayson McCall, Coastal Carolina

14. Cameron Ward, Wazzu

15. Jake Haener, Fresno State

16. Dorian Thompson-Robinson, UCLA

17. Tyler Shough/Behren Morton, Texas Tech

18. Jarret Doege, WKU

19. Garrett Shrader, Syracuse

20. Clayton Tune, Houston

21. Tyler Buchner, Notre Dame

22. Jaren Hall, BYU

23. Frank Harris, UTSA

24. Collin Schlee, Kent State

25. Anthony Richardson, Florida

26. Clay Millen, Colorado State

27. Jaxson Dart/Luke Altmyer, Ole Miss

28. Chevan Cordeiro, SJSU

29. Devin Leary, NC State

30. Tyler Van Dyke, Miami

31. Logan Bonner, Utah State

32. John Rhys Plumlee, UCF

33. Phil Jurkovec, BC

34. Dequan Finn, Toledo

35. Seth Henigan, Memphis

36. Adrian Martinez, Kansas State

37. Taulia Tagovailoa, Maryland

38. Casey Thompson, Nebraska

39. KJ Jefferson, Arkansas

40. Evan Prater/Ben Bryant, Cincinnati

41. Drake Maye, North Carolina

42. Jordan Travis, Florida State

43. JT Daniels, West Virginia

44. Jayden de Laura, Arizona

45. Michael Pratt, Tulane

46. Cameron Rising, Utah

47. Chandler Morris/Max Duggan, TCU

48. DJ Uiagalelei, Clemson

49. Spencer Sanders, Oklahoma State

50. Gerry Bohanon, USF

51. Will Levis, Kentucky

52. Brett Gabbert, Miami (OH)

53. Payton Thorne, Michigan State

54. Sean Clifford, Penn State

55. Holton Ahlers, ECU

56. James Blackman, Arkansas State

57. Hunter Dekkers, Iowa State

58. Rocky Lombardi, NIU

59. Darren Grainger, Georgia State

60. Spencer Rattler, South Carolina

61. Jeff Sims, Georgia Tech

62. Emory Jones, Arizona State

63. Hank Bachmeier, Boise State

64. Bo Nix/Ty Thompson, Oregon

65. Daniel Richardson, Central Michigan

66. Chase Cunningham, Middle Tennessee

67. N’Kosi Perry, FAU

68. Sam Huard, Washington

69. Tanner McKee, Stanford

70. Jalon Daniels, Kansas

Running Backs

1. TreVeyon Henderson, Ohio State

2. Bijan Robinson, Texas

3. Jahmyr Gibbs, Alabama

4. Deuce Vaughn, Kansas State

5. Braelon Allen, Wisconsin

6. Rasheen Ali, Marshall

7. Lew Nichols III, Central Michigan

8. Zach Charbonnet, UCLA

9. Sean Tucker, Syracuse

10. Dewayne McBride, UAB

11. Tavion Thomas, Utah

12. Zach Evans, Ole Miss

13. Chris Rodriguez Jr., Kentucky

14. Devon Achane, Texas A&M

15. Will Shipley, Clemson

16. Titus Swen, Wyoming

17. Tank Bigsby, Auburn

18. Braydon Bennett/Reese White, Coastal Carolina

19. Isaiah Bowser, UCF

20. Blake Corum, Michigan

21. Byron Cardwell/Markese Irving, Oregon

22. Jordan Mims, Fresno State

23. Travis Dye, USC

24. Keaton Mitchell/Rajai Harris, ECU

25. Antario Brown/Harrison Waylee, NIU

26. Camar Wheaton, SMU

27. Donovan Edwards, Michigan

28. Corey Kiner, Cincinnati

29. Dominic Richardson, Oklahoma State

30. Marquez Cooper, Kent State

31. Jirehl Brock, Iowa State

32. Chris Tyree/Logan Diggs (Inj.), Notre Dame

33. Chase Brown/Jordan McCray, Illinois

34. Nathaniel Peat/Elijah Young, Missouri

35. Raheim Sanders, Arkansas

36. Chris Smith, Louisiana

37. Brad Roberts, Air Force

38. George Holani, Boise State

39. Taye McWilliams, Baylor

40. Christopher Brooks, BYU

41. Gavin Williams, Iowa

42 Devin Neal/Ky Thomas, Kansas

43. Camerun Peoples/Nate Noel, Appalachian State

44. Sean Tyler/Ladarius Jefferson, Western Michigan

45. Kendre Miller, TCU

46. Trevion Cooley, Louisville

47. Pat Garwo, BC

48. Jaylan Knighton/Tre’Vonte Citizen

49. Mohamed Ibrahim/Treyson Potts, Minnesota

50. Jabari Small, Tennessee

51. Tyjae Spears, Tulane

52. Blake Watson (RB/WR), Old Dominion

53. Xazavian Valladay/Daniel Ngata, Arizona State

54. Brenden Brady/Ty Edwards, UTSA

55. British Brooks, UNC

56. Frank Gore Jr., Southern Miss

57. Nick Singleton, Penn State

58. Carson Steele, Ball State

59. Israel Abanikanda, Pitt

60. E.J. Smith, Stanford

61. Ellis Merriweather, UMass

62. Lyn-J Dixon/Tony Mathis Jr.

63. Johnny Ford, FAU

64. Kobe Lewis, Central Michigan

65. Chance Bell, SDSU

66. Deshaun Fenwick/Trey Lowe, Oregon State

67. Kendall Milton/Kenny McIntosh, Georgia

68. Ikaika Ragsdale/Oscar Adaway, North Texas

69. Jo'Quavious Marks/Dillon Johnson, Mississippi State

70. Peny Boone/Micah Kelly, Toledo

71. Evan Hull/Cam Porter, Northwestern

72. Re’Mahn Davis, Vanderbilt

73. MarShawn Lloyd, South Carolina

74. Calvin Tyler Jr., Utah State

75. Jordan Houston, NC State

76. Jalen Berger/Jarek Broussard

77. Treshaun Ward/Lawrence Toafili, Florida State

78. Malachi Thomas, Virginia Tech

79. Dedrick Parson, Hawaii

80. Kimani Vidal, Troy

Wide Receivers

1. Jaxon Smith-Njigba, Ohio State

2. Jordan Addison

3. Xavier Worthy, Texas

4. A.T. Perry, Wake Forest

5. Joshua Downs, North Carolina

6. Kayshon Boutte, LSU

7. Quentin Johnston, TCU

8. Cedric Tillman, Tennessee

9. Myles Price, Texas Tech

10. Jermaine Burton, Alabama

11. Marvin Harrison Jr., Ohio State

12. Nathaniel Dell, Houston

13. Milton Wright, Purdue

14. Marvin Mims, Oklahoma

15. Rashee Rice, SMU

16. Dontayvion Wicks, Virginia

17. Stefan Cobbs, Boise State

18. Dante Cephas, Kent State

19. Jayden Reed, Michigan State

20. Jalen Cropper, Fresno State

21. Zakhari Franklin, UTSA

22. Zay Flowers, BC

23. Jaden Bray, Oklahoma State

24. Mac Hippenhammer, Miami (OH)

25. Ja’Corey Brooks, Alabama

26. Malachi Corley, Western Kentucky

27. Kris Thornton, James Madison

28. Dontay Demus Jr., Maryland

29. Tory Horton, Colorado State

30. Jonathan Mingo, Mississippi

31. De’Zhaun Stribling, Wazzu

32. Ali Jennings, Old Dominion

33. Mario Williams, USC

34. Sam Pinckney, Coastal Carolina

35. Jacob Cowing, Arizona

36. Emeka Egbuka, Ohio State

37. Tyrese Chambers, FIU

38. Trayvon Rudolph, Northern Illinois

39. Jadon Haselwood, Arkansas

40. Luther Burden, Missouri

41. Brian Cobbs, Utah State

42. Jayshon Jackson, Ball State

43. Mitchell Tinsley, Penn State

44. Jeff Foreman, Arkansas State

45. Xavier Hutchinson, Iowa State

46. Corey Crooms, Western Michigan

47. Puka Nacua, BYU

48. Hassan Beydoun, Eastern Michigan

49. Konata Mumpfield, Pitt

50. Elijah Cooks, San Jose State

51. Jason Brownlee, Southern Miss

52. Renard Bell, Wazzu

53. Tez Johnson, Troy

54. Rakim Jarrett, Maryland

55. Jaden Walley, Mississippi State

56. Justin Lockhart, San Jose State

57. Jalen McMillan, Washington

58. JoJo Earle, Alabama

59. Lorenzo Styles Jr., Notre Dame

60. Te’Vailance Hunt, Arkansas State

61. Javon Ivory, Memphis

62. Tyler Harrell, Alabama

63. Jaylen Hall, Western Kentucky

64. Dallas Dixon, Central Michigan

65. Tayvion Robinson, Kentucky

66. Isaiah Neyor, Texas

67. Parker Washington, Penn State

68. Kaden Prather, West Virginia

69. Donavon Greene, Wake Forest

70. Ainias Smith, Texas A&M

71. Chris Autman-Bell, Minnesota

72. Jaylon Robinson, UCF

73. Matt Landers, Toledo (Portal)

74. Tyrone Tracy, Purdue

75. Trey Palmer, Nebraska

76. Jalen Wayne, South Alabama

77. Dante Wright, Colorado State

78. Daewood Davis, Western Kentucky

79. Josh Vann, South Carolina

80. Rara Thomas, Mississippi State

Tight Ends

1. Brock Bowers, Georgia

2. Michael Mayer, Notre Dame

3. Michael Trigg, Ole Miss

4. Zack Kuntz, Old Dominion

5. Jaheim Bell, South Carolina

6. Arik Gilbert, Georgia

7. Benjamin Yurosek, Stanford

8. Sam LaPorta, Iowa

9. Payne Durham, Purdue

10. Brant Kuithe, Utah

11. Isaac Rex, BYU

12. Gary Williams, Colorado State

13. Marshon Ford, Louisville

14. Ryan Jones, ECU

15. Gavin Bartholomew, Pitt

16. Joel Wilson, Central Michigan

17. Joshua Simon, Western Kentucky

18. Cameron Latu, Alabama

19. Ben Sims, Baylor

20. Michael Ezeike, UCLA

21. Gee Scott Jr., Ohio State

22. Tyrick James, Tulane

23. Dalton Kincaid, Utah

24. Josh Whyle, Cincinnati

25. Jahleel Billingsley, Texas

26. Christian Sims, Bowling Green

27. Christian Trahan, Houston

28. Erick All, Michigan

29. Will Mallory, Miami

30. Devin Culp, Washington

31. Nolan Matthews, SMU

32. Sam Olson, San Jose State

33. Xavier Gravette, Coastal Carolina

34. Brenton Strange, Penn State

35. Baylor Cupp, Texas Tech

36. Elijah Arroyo, Miami

37. Kemore Gamble, UCF

38. Davis Allen, Clemson

39. Bryson Nesbit, UNC

40. Malcolm Epps, USC