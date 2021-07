2021 Maxwell Award Watch List Released, History, Past Award Winners

The 2021 Maxwell Award Preseason Watch List was announced. Who are some of the top players going into the college football season?

The Maxwell Award is presented to the most outstanding player in college football. The 2021 watch list is out, and below are all the hyped players designated by position – but it can go to a player at any position.

2021 Maxwell Watch List: Quarterbacks

Brennan Armstrong, Jr. Virginia

Charlie Brewer, Sr. Utah

Matt Corral, Jr. Ole Miss

Dustin Crum, Sr. Kent State

Malik Cunningham, Jr. Louisiville

Jayden Daniels, Soph. Arizona State

JT Daniels, Jr. Georgia

Jarrett Doege, Sr. West Virginia

Max Duggan, Jr. TCU

Kaleb Eleby, Soph. Western Michigan

Dillon Gabriel, Jr. UCF

Layne Hatcher, Jr. Arkansas State

Sam Howell, Jr. North Carolina

Preston Hutchinson, Jr. Eastern Michigan

Phil Jurkovec, Jr. Boston College

D’Eriq King, Sr. Miami

Levi Lewis, Sr. Louisiana

Adrian Martinez, Jr. Nebraska

Grayson McCall, Soph. Coastal Carolina

McKenzie Milton, Sr. Florida State

Tanner Morgan, Sr. Minnesota

Bo Nix, Jr. Auburn

Michael Penix, Jr. Indiana

Kenny Pickett, Sr. Pitt

Brock Purdy, Sr. Iowa State

Spencer Rattler, Soph. Oklahoma

Chris Reynolds, Sr. Charlotte

Desmond Ridder, Sr. Cincinnati

Kedon Slovis, Jr. USC

Nick Starkel, Sr. San Jose State

Carson Strong, Jr. Nevada

Taulia Tagovailoa, Sr. Maryland

Skyler Thompson, Sr. Kansas State

Dorian Thompson-Robinson, Sr. UCLA

DJ Uiagalelei, Soph. Clemson

Grant Wells, RFr. Marshall

Malik Willis, Jr. Liberty

2021 Maxwell Watch List: Running Backs

Tyler Allgeier, Soph. BYU

Greg Bell, Sr. San Diego State

Ulysses Bentley, Soph. SMU

Tank Bigsby, Soph. Auburn

Leddie Brown, Sr. West Virginia

Mataeo Durant, Sr. Duke

Jerrion Ealy, Jr. Ole Miss

Frank Gore, RFr. Southern Miss

Tyler Goodson, Jr. Iowa

Breece Hall, Jr. Iowa State

Kevin Harris, Jr. South Carolina

Xazavian Valladay, Jr. Wyoming

Mohamed Ibrahim, Sr. Minnesota

Austin Jones, Jr. Stanford

Zonovan Knight, Soph. NC State

Kevin Marks, Sr. Buffalo

Sincere McCormick, Jr. UTSA

Camerun Peoples, Jr. Appalachian State

Chris Rodriguez, Jr. Kentucky

Ronnie Rivers, Sr. Fresno State

Bijan Robinson, Soph. Texas

Brian Robinson, Sr. Alabama

Isaiah Spiller, Jr. Texas A&M

Deuce Vaughn, Soph. Kansas State

Kyren Williams, Soph. Notre Dame

2021 Maxwell Watch List: Wide Receivers

Calvin Austin, Jr. Memphis

David Bell, Jr. Purdue

Kayshon Boutte, Soph. LSU

Treylon Burks, WR, Jr. Arkansas

Romeo Doubs, Sr. Nevada

Jahan Dotson, Sr. Penn State

Erik Ezukanma, Jr. Texas Tech

Zay Flowers, WR Boston College

Ty Fryfogle, Sr. Indiana

John Metchie, Jr. Alabama

Marvin Mims, Soph. Oklahoma

Chris Olave, Sr. Ohio State

Jaquaril Roberson, Jr. Wake Forest

Reggie Roberson, Sr. SMU

Justyn Ross, Jr. Clemson

Khalil Shakir, Sr. Boise State

Jalen Tolbert, Jr. South Alabama

Garrett Wilson, Jr. Ohio State

Maxwell Award Winners, History

2020 DeVonta Smith Alabama

2019 Joe Burrow LSU

2018 Tua Tagovailoa Alabama

2017 Baker Mayfield Oklahoma

2016 Lamar Jackson Louisville

2015 Derrick Henry Alabama

2014 Marcus Mariota Oregon

2013 AJ McCarron Alabama

2012 Manti Te’o Notre Dame

2011 Andrew Luck Stanford

2010 Cam Newton Auburn

2009 Colt McCoy Texas

2008 Tim Tebow Florida

2007 Tim Tebow Florida

2006 Brady Quinn Notre Dame

2005 Vince Young Texas

2004 Jason White Oklahoma

2003 Eli Manning Ole Miss

2002 Larry Johnson Penn State

2001 Ken Dorsey Miami

2000 Drew Brees Purdue

1999 Ron Dayne Wisconsin

1998 Ricky Williams Texas

1997 Peyton Manning Tennessee

1996 Danny Wuerffel Florida

1995 Eddie George Ohio State

1994 Kerry Collins Penn State

1993 Charlie Ward Florida State

1992 Gino Louis Torretta Miami

1991 Desmond Howard Michigan

1990 Ty Detmer BYU

1989 Anthony Q. Thompson Indiana

1988 Barry Sanders Oklahoma St

1987 Don McPherson Syracuse

1986 Vinny Testaverde Miami

1985 Chuck Long Iowa

1984 Doug Flutie Boston College

1983 Michael M. Rozier Nebraska

1982 Herschel Walker Georgia

1981 Marcus Allen USC

1980 Hugh Donell Green Pittsburgh

1979 Charles Raymond White USC

1978 Charles Anthony Fusina Penn State

1977 Ross Dean Browner Notre Dame

1976 Tony Dorsett Pittsburgh

1975 Archie Griffin Ohio State

1974 Steven Joachim Temple

1973 John Cappelletti Penn State

1972 Bradley Alan Van Pelt Mich. St.

1971 Edward Francis Marinaro Cornell

1970 James William Plunkett Jr. Stanford

1969 Michael Barry Reid Penn State

1968 O.J. Simpson USC

1967 Gary Joseph Beban UCLA

1966 James Robert Lynch Notre Dame

1965 Tommy Nobis Texas

1964 Glenn Emanuel Ressler Penn State

1963 Roger Staubach Navy

1962 Terry Wayne Baker Oregon St

1961 Robert Eugene Ferguson

1960 Joe Bellino Navy

1959 Richie Lucas Penn State

1958 Pete Dawkins Army

1957 Bob Reifsnyder Navy

1956 Tommy McDonald Oklahoma

1955 Howard Albert Cassady Ohio State

1954 Ron Beagle Navy

1953 John Joseph Lattner Notre Dame

1952 John Joseph Lattner Notre Dame

1951 Dick Kazmaier Princeton

1950 Reds Bagnell Penn

1949 Leon Joseph Hart Notre Dame

1948 Charles Phillip Bednarik Penn

1947 Doak Walker SMU

1946 Charles Louis Trippi Georgia

1945 Doc Blanchard Army

1944 Glenn Woodward Davis Army

1943 Bob Odell Penn

1942 Paul Vincent Governali Columbia

1941 William McGarvey Dudley Virginia

1940 Thomas Dudley Harmon Michigan

1939 Nile Kinnick Iowa

1938 Robert David O’Brien TCU

1937 Clint Frank Yale