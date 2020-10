2020 NHL Draft live tracker: Follow along with each first-round pick

2020 NHL Draft tracker: Follow along with each first-round pick originally appeared on NBC Sports Boston

At last, the 2020 NHL Draft is here.

Originally scheduled for June, the draft begins Tuesday night via video conference call from the NHL Network Studios in Secaucus, N.J. due to the ongoing coronavirus pandemic.

Round 1 starts Tuesday at 7 p.m. ET, then rounds 2-7 will begin Wednesday at 11:30 a.m. The Boston Bruins do not have a first-round selection.

Follow along with our 2020 NHL Draft tracker as we update each first-round selection below:

1. New York Rangers: Alexis Lafrenière, LW, Rimouski (QMJHL)

2. Los Angeles Kings: Quinton Byfield, C, Sudbury (OHL)

3. Ottawa Senators (from San Jose Sharks): Tim Stutzle, C/LW, Mannheim (DEL)

4. Detroit Red Wings: Lucas Raymond, RW, Frolunda (SHL)

5. Ottawa Senators: Jake Sanderson, D, USNTDP (USHL)

6. Anaheim Ducks: Jamie Drysdale, D, Eric (OHL)

7. New Jersey Devils: Alexander Holtz, RW, Djurgardens (SHL)

8. Buffalo Sabres: Jack Quinn, RW, Ottawa (OHL)

9. Minnesota Wild: Marco Rossi, C, Ottawa (OHL)

10. Winnipeg Jets: Cole Perfetti, C, Saginaw (OHL)

11. Nashville Predators: Yaroslav Askarov, G, St. Petersburg (VHL)

12. Florida Panthers: Anton Lundell, C, HIFK (SM-liiga)

13. Carolina Hurricanes (from Toronto Maple Leafs): Seth Jarvis, C, Portland (WHL)

14. Edmonton Oilers: Dylan Holloway, C/LW, Wisconsin (NCAA)

15. Toronto Maple Leafs (from Pittsburgh Penguins): Rodion Amirov, LW, Ufa (KHL)

16. Montreal Canadiens: Kaiden Guhle, D, Prince Albert (WHL)

17. Chicago Blackhawks: Lukas Reichel, LW, Eisbaren Berlin (DEL)

18. New Jersey Devils (from Arizona Coyotes): Dawson Mercer, C/RW, Chicoutimi (QMJHL)

19. New York Rangers (from Calgary Flames): Braden Schneider, D, Brandon (WHL)

20. New Jersey Devils (from Tampa Bay Lightning via Vancouver Canucks): Shakir Mukhamadullin, D, Ufa Salavat Yulayev (KHL)

21. Columbus Blue Jackets: Yegor Chinakhov, RW, Avangard Omsk (KHL)

22. Washington Capitals (from Calgary Flames via New York Rangers via Carolina Hurricanes): Hendrix Lapierre, C, Chicoutimi (QMJHL)

23. Philadelphia Flyers: Tyson Foerster, RW, Barrie (OHL)

24. Calgary Flames (from Washington Capitals): Connor Zary, C, Kamloops (WHL)

25. Colorado Avalanche: Justin Barron, D, Halifax (QMJHL)

26. St. Louis Blues: Jake Neighbours, LW, Edmonton (WHL)

27. Anaheim Ducks (from Boston Bruins): Jacob Perreault, RW, Sarnia (OHL)

28. Ottawa Senators (from New York Islanders): Ridly Greig, C, Brandon (WHL)

29. Vegas Golden Knights: Brendan Brisson, C, Chicago (USHL)

30. Dallas Stars: Mavrik Bourque, C, Shawinigan (QMJHL)

31. San Jose Sharks (from Tampa Bay Lightning): Ozzy Wiesblatt, RW, Prince Albert (WHL)