2018 NBA Draft Tracker

Complete results from the 2018 NBA Draft are posted below. Scroll down to see the details of each in-draft trade.

Round 1

1. Phoenix Suns - Deandre Ayton, C, Arizona

2. Sacramento Kings - Marvin Bagley III, PF/C, Duke

3. Atlanta Hawks* - Luka Doncic, PG, Real Madrid

4. Memphis Grizzlies - Jaren Jackson Jr., PF/C, Michigan State

5. Dallas Mavericks* - Trae Young, PG, Oklahoma

6. Orlando Magic - Mohamed Bamba, C, Texas

7. Chicago Bulls - Wendell Carter Jr., C, Duke

8. Cleveland Cavaliers - Collin Sexton, PG, Alabama

9. New York Knicks - Kevin Knox, SF/PF, Kentucky

10. Philadelphia 76ers* - Mikal Bridges, SF, Villanova

11. Charlotte Hornets* - Shai Gilgeous-Alexander, PG/SG, Kentucky

12. LA Clippers* - Miles Bridges, SF/PF, Michigan State

13. LA Clippers - Jerome Robinson, PG, Boston College

14. Denver Nuggets - Michael Porter Jr., SF/PF, Missouri

15. Washington Wizards - Troy Brown, SG, Oregon

16. Phoenix Suns* - Zhaire Smith, SF, Texas Tech

17. Milwaukee Bucks - Donte DiVincenzo, PG, Villanova

18. San Antonio Spurs - Lonnie Walker IV, SG, Miami

19. Atlanta Hawks - Kevin Huerter, SG, Maryland

20. Minnesota Timberwolves

21. Utah Jazz

22. Chicago Bulls (via Pelicans)

23. Indiana Pacers

24. Portland Trail Blazers

25. LA Lakers

26. Philadelphia 76ers

27. Boston Celtics

28. Golden State Warriors

29. Brooklyn Nets (via Raptors)

30. Atlanta Hawks (via Rockets)

Atlanta and Dallas agreed to swap picks, with the Hawks sending Luka Doncic (No. 3) to the Mavericks in exchange for Trae Young (No. 5) and a 2019 protected first-round selection.

LA Clippers acquired the No. 11 pick (Shai Gilgeous-Alexander) from Charlotte in exchange for the No. 12 pick (Miles Bridges) and two second-rounders.

Phoenix acquired Mikal Bridges (No. 10 pick) from Philadelphia in exchange for Zhaire Smith (No. 16 pick) and Miami's 2021 first-round selection.

Round 2

31. Phoenix Suns

32. Memphis Grizzlies

33. Dallas Mavericks

34. Atlanta Hawks

35. Orlando Magic

36. New York Knicks

37. Sacramento Kings

38. Philadelphia 76ers (via Nets)

39. LA Lakers (via Knicks)

40. Brooklyn Nets (via Lakers)

41. Orlando Magic (via Hornets)

42. Detroit Pistons

43. Denver Nuggets (via Clippers)

44. Washington Wizards

45. Charlotte Hornets

46. Houston Rockets (via Heat)

47. LA Lakers (via Nuggets)

48. Minnesota Timberwolves

49. San Antonio Spurs

50. Indiana Pacers

51. New Orleans Pelicans

52. Utah Jazz

53. Oklahoma City Thunder

54. Dallas Mavericks

55. Charlotte Hornets

56. Philadelphia 76ers

57. Oklahoma City Thunder (via Celtics)

58. Denver Nuggets (via Warriors)

59. Phoenix Suns (via Raptors)

60. Philadelphia 76ers (via Rockets)

