Soccer-Ecuador championship 1st round results and standings

Reuters

Feb 6 (Gracenote) - Results and standings from the Ecuador championship 1st Round matches on Monday

Monday, February 6

Barcelona SC 1 Macara 1

Sunday, February 5

Independiente del Valle 1 Deportivo Cuenca 0

LDU de Quito 0 Delfin 2

Saturday, February 4

River Ecuador 0 Emelec 0

Fuerza Amarilla 3 El Nacional 0

Universidad Catolica 5 Clan Juvenil 1

Standings P W D L F A Pts

1 Universidad Catolica 2 1 1 0 7 3 4

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2 Fuerza Amarilla 2 1 1 0 3 0 4

3 Delfin 2 1 1 0 2 0 4

4 Independiente del Valle 1 1 0 0 1 0 3

5 Barcelona SC 2 0 2 0 2 2 2

5 Emelec 2 0 2 0 2 2 2

7 Macara 2 0 2 0 1 1 2

8 River Ecuador 2 0 2 0 0 0 2

9 Deportivo Cuenca 2 0 1 1 1 2 1

10 LDU de Quito 2 0 1 1 0 2 1

11 Clan Juvenil 2 0 1 1 1 5 1

12 El Nacional 1 0 0 1 0 3 0

1: Copa Libertadores