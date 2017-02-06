Soccer-Ecuador championship 1st round results and standings

Feb 6 (Gracenote) - Results and standings from the Ecuador championship 1st Round matches on Monday
Monday, February 6
Barcelona SC 1 Macara 1
Sunday, February 5
Independiente del Valle 1 Deportivo Cuenca 0
LDU de Quito 0 Delfin 2
Saturday, February 4
River Ecuador 0 Emelec 0
Fuerza Amarilla 3 El Nacional 0
Universidad Catolica 5 Clan Juvenil 1
Standings P W D L F A Pts
1 Universidad Catolica 2 1 1 0 7 3 4
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2 Fuerza Amarilla 2 1 1 0 3 0 4
3 Delfin 2 1 1 0 2 0 4
4 Independiente del Valle 1 1 0 0 1 0 3
5 Barcelona SC 2 0 2 0 2 2 2
5 Emelec 2 0 2 0 2 2 2
7 Macara 2 0 2 0 1 1 2
8 River Ecuador 2 0 2 0 0 0 2
9 Deportivo Cuenca 2 0 1 1 1 2 1
10 LDU de Quito 2 0 1 1 0 2 1
11 Clan Juvenil 2 0 1 1 1 5 1
12 El Nacional 1 0 0 1 0 3 0
1: Copa Libertadores
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