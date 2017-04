Golf-Latest Masters leaderboard

April 8 (Gracenote) - Latest leaderboard in the third round from the Masters at the par-72 course on Saturday in Augusta, Georgia

holes

played rounds

-4 Thomas Pieters (Belgium) 72 68

Rickie Fowler (U.S.) 73 67

Charley Hoffman (U.S.) 65 75

Sergio Garcia (Spain) 71 69

-2 William McGirt (U.S.) 69 73

-1 Ryan Moore (U.S.) 74 69

Fred Couples (U.S.) 73 70

Justin Rose (Britain) 71 72

Jon Rahm (Spain) 73 70

0 Phil Mickelson (U.S.) 71 73

Jordan Spieth (U.S.) 75 69

Adam Scott (Australia) 75 69

Soren Kjeldsen (Denmark) 1 72 73

1 Kevin Chappell (U.S.) 7 71 76

Rory McIlroy (Britain) 1 72 73

Matt Kuchar (U.S.) 1 72 73

2 Charl Schwartzel (South Africa) 1 74 72

Jimmy Walker (U.S.) 5 76 71

Paul Casey (Britain) 7 72 75

Brandt Snedeker (U.S.) 13 75 74

Martin Kaymer (Germany) 1 78 68

3 Jason Dufner (U.S.) 3 71 76

Jason Day (Australia) 17 74 76

Hideki Matsuyama (Japan) 2 76 70

Russell Henley (U.S.) 6 71 76

Bill Haas (U.S.) 5 75 72

Marc Leishman (Australia) 4 73 74

Stewart Hagestad (U.S.) 6 74 73

Steve Stricker (U.S.) 9 75 73

Lee Westwood (Britain) 4 70 77

4 Justin Thomas (U.S.) 11 73 76

Brian Stuard (U.S.) 7 77 70

Brooks Koepka (U.S.) 8 74 73

Pat Perez (U.S.) 8 74 74

5 Ernie Els (South Africa) 3 72 75

An Byeong Hun (Korea) 10 76 73

Branden Grace (South Africa) 16 76 74

Francesco Molinari (Italy) 15 78 72

6 Ross Fisher (Britain) 14 76 74

Bernd Wiesberger (Austria) 10 77 72

Adam Hadwin (Canada) 12 75 74

Louis Oosthuizen (South Africa) 9 77 71

Kevin Kisner (U.S.) 12 74 75

Daniel Berger (U.S.) 16 77 73

J.B. Holmes (U.S.) 15 78 72

Brendan Steele (U.S.) 6 74 73

7 Daniel Summerhays (U.S.) 12 74 75

Matthew Fitzpatrick (Britain) 13 71 78

Curtis Luck (Australia) 14 78 72

8 Emiliano Grillo (Argentina) 11 79 70

James Hahn (U.S.) 14 75 75

9 Andy Sullivan (Britain) 12 71 78

10 Larry Mize (U.S.) 14 74 76