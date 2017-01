Golf-European Tour South African Open scores

Jan 14 (Gracenote) - Scores from the European Tour South African Open at the par-72 course on Saturday in Ekurhuleni. The cut was set at 143.

-12 Graeme Storm (Britain) 69 63

-10 Jbe Kruger (South Africa) 67 67

Peter Uihlein (U.S.) 70 64

Trevor Fisher (South Africa) 66 68

-9 Rory McIlroy (Britain) 67 68

Laurie Canter (Britain) 69 66

Keith Horne (South Africa) 66 69

Jordan Smith (Britain) 67 68

David Drysdale (Britain) 70 65

-8 Jaco Van Zyl (South Africa) 71 65

Romain Langasque (France) 70 66

-7 Brett Rumford (Australia) 69 68

Dean Burmester (South Africa) 67 70

Thomas Aiken (South Africa) 67 70

Oliver Fisher (Britain) 68 69

-6 Dawie Van der Walt (South Africa) 71 67

Mark Foster (Britain) 68 70

James Kamte (South Africa) 70 68

Mikko Korhonen (Finland) 72 66

Shaun Norris (South Africa) 69 69

-5 Alexander Bjoerk (Sweden) 68 71

Joel Stalter (France) 69 70

Pontus Widegren (Sweden) 72 67

Jeff Winther (Denmark) 69 70

Ulrich Van den Berg (South Africa) 69 70

Jens Fahrbring (Sweden) 68 71

Richard Johnson (Sweden) 69 70

-4 Daniel Brooks (Britain) 69 71

Christiaan Bezuidenhout (South Africa) 70 70

Darren Fichardt (South Africa) 68 72

Paul Maddy (Britain) 71 69

Espen Kofstad (Norway) 73 67

Adrian Otaegui (Spain) 71 69

Simon Dyson (Britain) 69 71

Justin Harding (South Africa) 70 70

Paul Waring (Britain) 70 70

Chris Hanson (Britain) 71 69

-3 Brandon Stone (South Africa) 74 67

Michael Hollick (South Africa) 70 71

Sebastian Soederberg (Sweden) 69 72

John Parry (Britain) 74 67

Edoardo Molinari (Italy) 71 70

Gary King (Britain) 73 68

Louis De Jager (South Africa) 77 64

Steven Tiley (Britain) 69 72

Justin Walters (South Africa) 69 72

-2 Adilson Da Silva (Brazil) 73 69

Rourke Van der Spuy (South Africa) 72 70

Danie Van Tonder (South Africa) 73 69

James Morrison (Britain) 70 72

Alexander Knappe (Germany) 71 71

Garth Mulroy (South Africa) 71 71

Ockie Strydom (South Africa) 72 70

Jacques Kruyswijk (South Africa) 73 69

Jacques Blaauw (South Africa) 72 70

Jonathan Agren (Sweden) 73 69

-1 Titch Moore (South Africa) 70 73

James Kingston (South Africa) 72 71

Rafael Echenique (Argentina) 73 70

Niclas Fasth (Sweden) 70 73

Andrew Georgiou (South Africa) 72 71

Thomas Detry (Belgium) 72 71

Tom Lewis (Britain) 72 71

Morten Madsen (Denmark) 75 68

Pep Angles (Spain) 72 71

Lucas Bjerregaard (Denmark) 72 71

Stefan Engell Andersen (Kenya) 72 71

Ross McGowan (Britain) 72 71

0 DNQ Ernie Els (South Africa) 74 70

Haydn Porteous (South Africa) 72 72

Matthieu Pavon (France) 73 71

Jean Hugo (South Africa) 70 74

Tjaart Van der Walt (South Africa) 72 72

Jamie Donaldson (Britain) 73 71

Christiaan Basson (South Africa) 73 71

Marco Steyn (South Africa) 74 70

Kyle McClatchie (South Africa) 71 73

1 DNQ Scott Henry (Britain) 79 66

Ruan De Smidt (South Africa) 72 73

Tyrone Ferreira (South Africa) 73 72

Sebastian Heisele (Germany) 74 71

Peter Karmis (South Africa) 72 73

Matthew Nixon (Britain) 75 70

Damien Perrier (France) 72 73

Nick Faldo (Britain) 70 75

Hennie Otto (South Africa) 75 70

Dylan Frittelli (South Africa) 71 74

Marcus Armitage (Britain) 74 71

Merrick Bremner (South Africa) 75 70

2 DNQ Erik Van Rooyen (South Africa) 72 74

Max Orrin (Britain) 75 71

Zander Lombard (South Africa) 76 70

George Coetzee (South Africa) 70 76

Bernd Ritthammer (Germany) 71 75

Colin Nel (South Africa) 69 77

Lindani Ndwandwe (South Africa) 75 71

CJ Du Plessis (South Africa) 72 74

Andrew McLardy (South Africa) 74 72

Hennie Du Plessis (South Africa) 73 73

Jamie Rutherford (Britain) 73 73

Ricardo Gonzalez (Argentina) 73 73

3 DNQ Madalitso Muthiya (Zambia) 73 74

Jovan Rebula (South Africa) 73 74

Alex Haindl (South Africa) 76 71

Makhetha Mazibuko (South Africa) 76 71

Chris Swanepoel (South Africa) 73 74

Jaco Ahlers (South Africa) 72 75

David Horsey (Britain) 77 70

4 DNQ Christofer Blomstrand (Sweden) 79 69

Scott Vincent (Zimbabwe) 76 72

Darren Clarke (Britain) 70 78

Daniel Greene (South Africa) 75 73

Toby Tree (Britain) 79 69

Philip Geerts (South Africa) 75 73

Steven Ferreira (South Africa) 73 75

Marcel Siem (Germany) 72 76

Richard Bland (Britain) 72 76

Andy Sullivan (Britain) 78 70

Heinrich Bruiners (South Africa) 74 74

Doug McGuigan (South Africa) 74 74

5 DNQ Andrew Curlewis (South Africa) 77 72

Oliver Bekker (South Africa) 76 73

Neil Schietekat (South Africa) 70 79

JC Ritchie (South Africa) 78 71

Jean-Paul Strydom (South Africa) 75 74

Eddie Pepperell (Britain) 76 73

Trevor Dodds (Namibia) 77 72

